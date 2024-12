Visszatér a Ferencvároshoz a 39 éves hokis

A Ferencváros már korábban megszerezte a csapathoz januárban csatlakozó, NHL-rutinnal rendelkező Daniel Booth-t, most a klub hivatalos honlapja újabb új szerzeményt jelentett be.

Josef Hrabal már korábban is szerepelt a Ferencvárosnál, 2022 novemberében érkezett a klubhoz, az alapszakaszban határozott, remek védőmunkája mellett 32 meccsen 25 ponttal segítette a klubot, majd a magyar bajnoki címmel és Erste Liga-ezüsttel zárult rájátszás 20 meccsén további 3 pontot gyűjtött. 2023 nyarán speciális szerződéshosszabbításról egyeztetett és végül állapodott meg a szakmai stábbal, amelynek keretében az idény első felét hazájában töltötte volna, majd decemberben csatlakozott volna a magyar csapat keretéhez, ám ezt egy hónappal előrébb hozta, így már novemberben a Fradival tartott Cortina d’Ampezzóba az IIHF Kontinentális Kupa harmadik fordulójára. Az Erste Liga 2023–2024-es szezonjában végül 31 alapszakasz-mérkőzésen lépett jégre, ahol 5+16 ponttal segítette a csapatot, a playoffban 13 meccsen 7 pontot szerzett.

Hrabal az idény második felére ismét csatlakozik a Ferencvároshoz, januártól ölti magára újra a zöld-fehér mezt.

„Volt arról szó, hogy esetleg visszajön, de csak úgy, hogy fél szezonra, mivel neki van egy civil vállalkozása Csehországban és gyerekes családapa is, nem könnyű már a légiósélet neki. Pláne a gyerekek miatt, akik így folyamatosan más óvodába vagy iskolába járnának, ők már otthon járnak valahova, szóval csak úgy tudta megoldani a dolgot, hogy fél szezonra jön, és a család nem mindig tart vele. Volt egy sérülése az előző idény végén, attól is függött a visszatérése, hogy abból hogyan tud felépülni. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és mostanra jutottunk el odáig, hogy ő is azt mondta, a családja is támogatja, és el tudja vállalni a dolgot. A keze is jól van, folyamatosan edz, az egyik legjobb kondiban lévő játékos, a korát meghazudtolva. Folyamatosan edzett Csehországban, hozzánk január harmadikán fog érkezni. Úgy gondolom, hogy egy ilyen rutinos játékos mindig segítség, nagyon sok csatát megélt már, többek között velünk is. A rájátszásban egy ilyen kondiban lévő, tapasztalt játékos mindig jól jön. Mint játékos is nagyon nagy segítséget jelent, vele hátul teljesen rendben lehetünk, de maga a rutinja is nagy segítségünkre lesz a jégen kívül, az öltözőben is” – nyilatkozta a klub honlapján Fodor Szabolcs vezetőedző.

Hrabalt 2003-ban az Edmonton Oilers draftolta a 248. helyen, de az NHL-ben sosem mutatkozott be. A KHL-ben a Szibir Novoszibirszk játékosa volt.