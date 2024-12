Szétlövés után a Ferencváros legyőzte az Újpestet az Erste Ligában

A FEHA19 már 15 másodperc elteltével vezetést szerzett, de még az első perc vége előtt egyenlített Dunaújváros, a gólgazdag első harmad 4–3-as hazai előnnyel zárult. A folytatásban a FEHA19 már nem talált kapuba, ellenben az Acélbikák csapata négy gólt is szerzett. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a három asszisztot és egy gólt jegyző Kyle Just volt.

A játéknap rangadóján az Újpest Michael Pelech emberelőnyben szerzett góljával szerzett vezetést, öt perccel a rendes játékidő vége előtt aztán a finn Aku Kestila góljával egyenlített a Ferencváros. A hosszabbítás nem hozott döntést, jöhettek a rávezetések. Az első hét körben csak 1–1 kísérlet lett sikeres, a nyolcadik párosnál Michael Keranen betalált, míg Keegan Dansereau hibázott, a Ferencváros nyerte a rangadót.

A székelyföldi rangadón az éllovas Gyergyó az utolsó harmadban egy perc alatt két gólt ütve fordított és nyert a Csíkszereda vendégeként.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–FEHA19 8–3(4–3, 1–0, 3–0)

Dunaújváros, 286 néző. V: Tóth, Németh, Gottlibet, Gebei.

DAB: SÁGI MÁTÉ – Tóth G., LEITER 1 (1) / Sysak, Kluuskeri / Bánki, Faith 1 / Jurkovics (2) – SÁGI MARTIN 1 (1), JUST 1 (3), WATKINS 1 (1) / JENSEN 1, RITTER 1, HÁRI N. (2) / Cseh, Mazzag, Green 1 / Sári, Zorin (2), Csémi. Edző: Somogyi Balázs

FEHA: Melnyicsuk – Falus 1, HORVÁTH (2) / Bogesics, Csollák / Bajkó, Salamon / Szabó – ZEZELJ (2), Dobos (1), Farkas 1 / Keceli-Mészáros 1, Hakanen, Szita / Siftar, Keresztes, Németh / Balasits, Alapi, Erdőhelyi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 38–41. Emberelőny kihasználás: 5/1, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Tudtuk, hogy sikerre éhes, jó formában lévő csapat lesz az ellenfelünk, ezért huszonegy olyan játékost szerettünk volna látni a jégen, akik csapatként küzdenek és bármi is az eredmény, tükörbe tudjunk nézni a meccs után. Ezt végül jó kapusteljesítménnyel támogatva sikerült is megvalósítani.

Tokaji Viktor: – Az a csapat nyert, amelyik jobban akarta a győzelmet és jobban megdolgozott érte. Sajnos, az idény legrosszabb teljesítményét nyújtottuk, remélhetőleg tanulunk belőle. Ez azonban nem csökkenti a DAB érdemeit.

UTE–FTC-Telekom 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Újpesti jégcsarnok, 1311 néző. V: Nagy A., Dósa, Szabó D., Kovács P.

UTE: RAJNA – Sol, Shearer / Tornyai, Kiss D. / Pokornyi, Rósa / Franyó – Walker, PELECH 1, STEVENSON (1) / Kiss P., Páterka, Dansereau (1) / Szalma, McNulty, Kovács A. / Kovács S., Szabó Rácz, Simon P. Edző: Jason Morgan

FTC: NAGY K. – Tyni, Kärmeniemi / Seregély M., Crespi / HELGESEN, Haranghy / Kárpáti – Razumnjak, Brady, Keränen 1 / Turbucz, KESTILA 1, Molnár D. / Németh A., RING (1), Mattyasovszky / Tóth G., Bán, Banga. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 32–41. Emberelőny–kihasználás: 3/1, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Kemény csatát vívtunk, az első harmad nagyjából egyenlő, a második szerintem a miénk volt, akkor meg is szereztük a vezetést. Közhelynek hangzik, de tényleg apró hibákon múlt a meccs. A kapusok szenzációs formában védtek, nagyon sajnáljuk, hogy a második pontot az FTC szerezte meg.

Fodor Szabolcs: – Nagyon jó látni, hogy több mint ezerháromszáz ember volt kint. Küzdelmes mérkőzés volt, az a minimum, hogy egy ilyen meccsen mindkét csapat kiteszi a szívét-lelkét. A harmadik harmadban sikerült visszajönnünk, nem kívánhat jobbat magának egy edző, mint hogy egy derbin győzedelmeskedjen az év utolsó meccsén.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

Csíkszereda, 1950 néző. V: Sikó, André, Magyar, Simon.

CSÍKSZEREDA: Adorján – Davis, Pivcakin (1) / Salló, Láday / Gecse, Ferencz-Csibi / Silló, Kristó – Forsberg, Részegh T., Péter / Rokaly Sz., HONEJSEK 1, BECZE (1) / Rokaly N., Fodor, Silló / Lorraine, Márton, Taraszov. Edző: Kevin Constantine

GYERGYÓ: RINNE – HAARANEN (1), WARDLEY 1 / Mesikämmen, Fejes / Imre, Györfy – VINCZE P. 1, Sylvestre, Vayrynen / Orban, Sárpátki, Bodó (1) / Ádám, Császár, Szigeti / Simon L., Csiszer, Vincze G. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 24–23. Emberelőny–kihasználás: 9/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Fantasztikus hangulat uralkodott a csarnokban, ilyen szenvedéllyel és érzelmekkel fűszerezett atmoszférában jó játszani! A gól mellett számos más minőségi helyzetet is sikerült kialakítanunk, ezekből kellett volna még betalálnunk. Nehéz csupán egygólos előny birtokában játszani a liga leggólerősebb csapata ellen.

Markus Juurikkala: – Szoros csata volt, remek hangulatban, ilyen rangadókon mindenki szívesen és élvezettel játszik. Nem úgy kezdtünk, ahogyan szerettünk volna, túl sok időt töltöttünk a büntetőpadon, de kitűnő munkát végeztünk emberhátrányban, a létszámhiányos játékunknak és a kapusunknak köszönhetjük a győzelmet.



DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 6–3 (1–1, 2–1, 3–1)

Debrecen, 480 néző. V: Soós, Gebei G., Vincze D., Sábián.

DEAC: Hetényi Z. – Usztyinyenko (1), Jeliszejev / Bukor 1, STENSSON (2) / Jakabfy S., Kloz / Jakabfy Cs. – CULIGIN 1 (3), Galoha (1), MOZER 2 / Mihalik G., Novotny, Senfeld 1 / Mihalik A., Kreisz B. (1), Bucskin 1 / Szmirnov, Kozma F. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: Vosvrda (Praták) – Vokla, Skrabov (1) / Masella (1), Szalay / Szirányi, Vojtkó / Szathmáry 1, Orosz – Berdnyikov 1, MISKOLCZI (2), Kulesov / Hunt (1), Pineo, Doyle / Lövei, RÉTFALVI (1), Blasko 1 / Trozsák, Csiki, Farkas M. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 34–33. Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Mentálisan volt igazán nehéz a mérkőzés. Rosszul kezdtünk, nem is folytattuk jól, vagyis mindent megtettünk, hogy a Miskolc előnyhöz jusson. Olybá tűnt, hogy sokaknak máris itt a szilveszteri buli… Aztán sikerült felrázni a csapatot, és a második harmadtól már úgy hokiztunk, ahogyan tudunk. Nagyon értékes pontokat szereztünk.

Láda Balázs: – A tizennyolc perc kiállítást nem bírtuk el, ezen ment el a meccs. Pedig készültünk, hiszen a Debrecennek van a legjobb első sora a ligában, azt csinál a koronggal, amit akar. Sokkal fegyelmezettebben kell játszanunk.