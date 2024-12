Kellemetlen ellenfél érkezik a Volánhoz

Kiss Dávid együttese stabilan őrzi a helyét az első kettő hely valamelyikén, igaz, a kék-fehérek nincsenek könnyű helyzetben, a közelmúltban jó néhányan dőltek ki kisebb-nagyobb sérülések miatt. Az Olimpija remekül kezdte az idényt, ám az elmúlt hetekben visszaesett a formájuk, a legutóbbi hét mérkőzésen mindössze kétszer hagyták el győztesen a jeget, igaz, ez a két siker éppen az előző két körben történt. A Salzburgot szétlövéssel, míg a Bécset rendes játékidőben verték meg a szlovének. A Fehérvár és a Ljubljana egyszer már találkozott ebben az idényben, október végén Szlovéniában 2–1-re nyert a Volán, Chris Brown, valamint Terbócs István szerezte a két Fejér vármegyei találatot.

„Az utóbbi évekhez képest nem változott a november-decemberi menetrendünk, majdnem minden második nap mérkőzést játszunk. Szinte minimalizáljuk az edzések számát, hiszen pihenniük is kell a játékosoknak. Élesben, a mérkőzésen gyakorolunk, valamint a meetingeken készülünk fel mentálisan arra, hogyan és mit szeretnénk játszani. A Ljubljana kellemetlen ellenfél, folyamatosan támadnak, a védők is a kapunk irányába mozognak, ezáltal mind az öt játékosuk kering a támadó harmadban. Bennük van a szlovén hoki mentalitása is, agresszívan beleállnak az egy-egy elleni szituációkban. Októberben talán a legkevesebb gólszerzési lehetőséget tudtuk ellenük kialakítani, szám szerint hatot, és ezekből kétszer betaláltunk. Ők sok helyzetet alakítottak ki, ezért ezúttal a semleges harmadban sokkal jobban kell teljesítenünk” – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén)