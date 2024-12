Hét gól a Fehérvár kapujában, sima vereség Klagenfurtban

ABBAN A TUDATBAN utazhattak a Hydro Fehérvár AV19 játékosai Klagenfurtba, hogy ha nem kapnak ki minimum hat góllal a rekordbajnoktól, akkor mindenképp megtartják az első helyüket az osztrák bázisú liga tabelláján, a Volánt közvetlenül üldöző Bolzano ugyanis nem játszott pénteken. Az idényben egyszer már elhozták a fehérváriak a három pontot a karintiai csapat otthonából, akkor 1–0-ra nyertek Hári Jánosék, a nehéznek ígérkező összecsapás előtt minden bizonnyal sokan aláírták volna ugyanezt az eredményt.

Kevesebb mint öt perc alatt eldőlt, hogy kapott gól nélkül már nem győzhet ezúttal a Volán, és az első harmad végére az is kérdésessé vált, egyáltalán a pontszerzésre van-e esélye. Először Mathias From, majd Daniel Obersteiner lőtt gólt – a két találat kísértetiesen hasonlított egymásra, minden bizonnyal gyakorolták az osztrák játékosok a figurát, hogy a kék vonalról érkező lövésbe középen a kapus kilátását zavarva beleérjenek a pakkba, védhetetlenné téve a próbálkozást. Még a dudaszó előtt kihasznált egy emberelőnyt is a Klagenfurt, és húsz perc után 3–0-ra vezetett.

A középső játékrészben sem álltak vissza a hazaiak: hiába került emberfórba Kiss Dávid együttese, ahelyett, hogy zárkózott volna, egy klagenfurti kontra után már négy volt közte. Nem csoda, hogy el-elszakadt a cérna a fehérváriaknál, és egy-két pofonnal igyekeztek visszavágni a kapott gólokért. Ebből is, abból is esett még a második harmadban, az ötödiket megint emberelőnyben lőtte be a Klagenfurt. Hiába ütött Chris Brown gyorsan két gólt, majd a végén Bartalis István még egyet, egy ötperces emberhátrány megpecsételte a magyar csapat sorsát, 7–3-ra nyert a Klagenfurt, de maradt a tabella élén a Volán.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

KLAGENFURTER AC (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 7–3 (3–0, 2–0, 2–3)

Klagenfurt, 3826 néző. V: Hronsky (szlovák), Siegel (osztrák), Jedlicka, Konc (mindketten szlovákok)

KLAGENFURT: Dahm – JENSEN 1 (2), Nickl (1) / Strong, Maier (2) / UNTERWEGER (3), Preiml / Sablattnig, Larsen – Fraser, Mursak 1 (1), Petersen / Herburger 1, Hundertpfund, FROM 2 / OBERSTEINER 2 (1), Pastujov (1), Hochegger (1) / Schwinger, Van Ee, Peeters. Edző: Kirk Furey

FEHÉRVÁR: Reiijola – Atkinson, Campbell / Gaunce, Messner (1) / Sipsicz, Stajnoch – Ambrus G., Hári J., Kuralt / Cheek (1), BARTALIS 1 (2), BROWN 2 / Magosi, Kulmala, Terbócs / Németh K., Mihály Á. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 32–25

Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

David Fischer (másodedző): – Egy hete nem játszottunk tétmeccset, jót tett a gyakorlás a csapatnak. Fontos volt, hogy rögtön a mérkőzés elején felpörögjünk, és így is tettünk. Gyorsan és sokat korcsolyáztunk. Az első két harmadban igazán úgy nézett ki a játék, ahogy mi akartuk. Fel kell töltődnünk, hogy a Graz elleni meccsre is készen álljunk.

Kiss Dávid: – Elég nehéz azután játszani, hogy az ellenfeled három gólszerzési lehetőségéből rögtön három gólt szerez. Ráadásul mindhárom ugyanolyan szituáció után esett, lövés a kékről, amit blokkolnunk kellett volna, a kapusunk tehetetlen volt, mert alig látott valamit. Mégis a következő gól pecsételte meg a sorsunkat, amikor emberelőnyben nekünk kellett volna szépíteni, ehelyett megkaptuk a negyediket.

További eredmények

Vienna Capitals–Linz 1–4

Villach–Innsbruck 8–2

Olimpija Ljubljana–Vorarlberg 2–3 – szétlövéssel

Salzburg–Graz 3–2 – hosszabbításban