Az utolsó harmadban állva hagyta a sereghajtót a Volán az osztrák hokiligában

Visszatérni a győzelem útjára. Ez lebeghetett a mérkőzés előtt a Volán játékosai előtt, ám nem várt könnyű hatvan perc a magyar csapatra.

Ugyan az utolsó helyezett Vorarlberg érkezett az Alba Arénába, de a „kötelező” győzelmek a legnehezebbek. A tabellán második Fehérvár kezdte aktívabban a mérkőzést, Tim Campbell lőhetett közelről, David Madlener védett, majd Martin Stajnoch távoli kísérletébe ért bele jól Ambrus Gergő, de ez sem csapta be az osztrákok kapusát. Néhány perc eltelte után felébredt a Vorarlberg is, és Rasmus Reijolának nem egyszer kellett nagyot védenie: Oliver Cooper, kicsivel később Ramon Schnetzer tette próbára a finn hálóőrt. Kiegyenlített csata zajlott a jégen, mindkét oldalon akadt bőven pontatlanság. A dudaszó előtt Josh Atkinson vezérletével tűzijátékot rendezett Madlener kapujánál a Volán, de maradt a 0–0.

A középső harmadot is jól kezdte a Fehérvár, és ez ezúttal gólban is megmutatkozott. Gyönyörű támadás végén Terbócs István centerezését Erdély Csanád pofozta be közelről. Ha egy üzlet beindul… 48 másodperccel később Atkinson távoli lövésébe Sebők Balázs ért bele, becsapva ezzel Madlenert, két és fél perc alatt tehát kettőt lőttek a kék-fehérek. Kis híján gyorsan jött a szépítés, ám Reijola közbeszólt, és a gólvonalon mamuttal állította meg a pakkot. Később már ő sem segíthetett, emberelőnyben Joseph Nardi kotorta be a kapuvas mellől a pakkot. A szépítés visszaadta a Pioneers lendületét, és bár a Fehérvár emberelőnyben ismét kettőre növelhette volna az előnyt, végül egy osztrák fór meghozta az egyenlítést, Joshua Passolt lőtte ki a rövid felsőt.

Bár a harmadik játékrész első két perce után nem úgy tűnt, mégis a Volán szerezte meg újra a vezetést, Atkinson a kék vonalról, kapásból hálószaggató bombát süllyesztett el a Vorarlberg kapujába. Pár perccel később Brown szerzett korongot a saját harmadában, az amerikai légiós felszedte a nyúlcipőt, és meg sem állt a kapuig, a ziccert még egy védővel a nyakán is magabiztosan értékesítette. A harmad közepén az emberelőnyös egység is megtalálta az ellenszert a Pioneers védekezésére, Hári–Sebők–Kuralt volt a pakk útja, a szlovén támadónak a kapuvas mellől már csak be kellett lőnie a szépen kijátszott helyzetet. Innen pedig már nem engedte ki a pontokat a kezéből a Fehérvár, Kiss Dávid együttese a Vienna elleni fájó, szerdai vereség után ezúttal győzött. 5–2

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PIONEERS VORARLBERG (osztrák) 5–2 (0–0, 2–2, 3–0)

Alba Aréna, 3414 néző. V: Fichtner (osztrák), Soós D., Jedlicka (szlovák), Váczi

FEHÉRVÁR: Reijola – ATKINSON 1 (1), CAMPBELL (2) / Gaunce, Messner (1) / Stipsicz, Stajnoch / Csollák – SEBŐK 1 (1), Hári (1), Kuralt 1 / ERDÉLY 1, BROWN 1, Terbócs (1) / Ambrus G., Bartalis, Kulmala / Magosi, Németh, Mihály / Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

VORARLBERG: Madlener – Lundegard, Macdougall (1) / Schnetzer, Friend / Korecky, Mubbacher –PASSOLT 1, Keefer (1), Sowder / Maier (1), Gilmour, NARDI 1 / Macierzynski, Cooper, Metzler / Summer, Tschofen, Erne. Edző: Dylan Stanley

Kapura lövések: 24–29

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Az első harmad még kicsit a bécsiek elleni szerdai mérkőzésre hasonlított, látszott, hogy nem mindig elég egy meccs a visszarázódáshoz a válogatott szünet után. Az első húsz percben meggyűlt a bajunk azzal, hogy a semleges harmadon átjussunk, a rivális pedig kontrázott, ami az erőssége. A második játékrészt jól kezdtük, aztán le is adtuk az előnyt, feszültebbé vált a mérkőzés, csökkent a koncentrációnk. Az utolsó húsz percnek viszont jól mentünk neki, és ki is építettünk egy nagyobb előnyt. Örülünk, hogy egyből nyerni tudtunk egy vesztes találkozó után.

A játéknap további eredményei

Klagenfurt (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 3–4

Innsbruck (osztrák)–Bolzano (olasz) 0–1 – h. u.

Vienna (osztrák)–Salzburg (osztrák) 3–5

Villach (osztrák)–Pustertal (olasz) 3–2

Asiago (olasz)–Graz (osztrák) 2–5