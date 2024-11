A magyar csapatot legyőző Olaszország nyerte meg a hokisok Sárközy-emléktornáját

Már a korongbedobás utáni első pillanatokban egyértelmű volt, a pénteki meccs más lesz, mint a csütörtöki volt, az olasz válogatott jóval agresszívebben, gyorsabban és pontosabban játszott, mint a lengyel. Meg is gyűlt a bajunk azzal, hogy szabályosan megállítsuk őket. Horváth Milánt le is küldték a zebrák bottal akasztásért, az olaszok pedig még egy fokozattal feljebb kapcsoltak. Nagy helyzetekig igen, gólig azonban egyelőre nem jutottak, ahogy mi sem, pedig emberhátrányban is volt ziccerünk. Nem sokkal ezután ismét fórt kaptak a vendégek, de a kettő perc jóval hosszabbra nyúlt a késleltetés miatt, ügyesen fárasztották a mieinket az olaszok. Talán ha nem így van, nem kapunk gólt 25 másodperccel az emberhátrány lejárta előtt. Phil Pietroniro lövése még a kapuvason csattant, de Diego Kostner közelről belökte a kipattanó korongot a kapuba.

Mezőnyfölényben játszottak az olaszok, a következő gólt mégis a magyar válogatott szerezte, Ambus Gergő első gólját lőtte a felnőttválogatottban, miután középen kapásra lendített ütőjéről lecsúszott a korong, ami pontosan annyira zavarta meg az olasz kapust, hogy védeni már nem tudott.

Ahogy az első végződött, úgy kezdődött a második játékrész, két egy az egy elleni helyzetet is kihagytak a mieink. A játék kiegyenlítettebbé vált, ennek ellenére Bálizs-bravúrokra bőven szükség volt, hogy a harmad végén még mindig 1–1 álljon az eredményjelzőn. Viszonylag kevés játékmegszakítás, és mindkét oldalon kihagyott ziccerek jellemezték a játékot. A legnagyobb helyzetet az olaszok puskázták el, miután saját kapunkhoz veszélyesen közel adtuk el a pakkot, és pár pillanattal később máris két olasz próbálta átjátszani Bálizst – sikertelenül.

Hiába a lejátszott negyven perc, a meccs intenzitása a harmadik harmadban sem csökkent. Mégis öt perc játék után még mindig az volt a legizgalmasabb jelenet, mikor a lelátó felső sarkáig repült a nehéz korong egy blokk után, és néhány másodpercig nem volt biztos hol áll meg, kit, hogyan talál meg. Aztán ismét az olaszoknál volt az előny, Tommy Purdeller finom mozdulatokkal terelgette a pakkot Bálizs előtt, a védők pedig túl későn siettek a kapus segítségére, csak miután Purdeller már behúzta lábai között a korongot a kapuba. Nem sokáig vezettek a vendégek, egy kapu előtti kavarodás után jött az egyenlítés – amit maratoni videózás után helyben is hagytak a bírók.

Ambrus Gergő kiállítása után újabb emberelőnyt használtak ki az olaszok, ismét Purdeller volt eredményes. Az olasz pad előtti tömegbunyó után megkaptuk az első emberelőnyünket, de nem éltünk a lehetőséggel, ahogy a másodikkal sem, sőt az üres kapuba lőtt még egyet a rivális, 4–2-re kikaptunk Olaszországtól.

A magyar válogatott szombaton a szintén A-csoportos Szlovénia ellen zárja a Sárközy Tamás-emléktornát.

JÉGKORONG

SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, TÜSKECSARNOK

2. FORDULÓ

Magyarország–Olaszország 2–4 (1–1, 0–0, 1–3)

Korábban

Szlovénia–Lengyelország 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel