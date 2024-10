Majoross Gergely: A legerősebb keretet próbáltuk összeállítani a Sárközy Tamás Emléktornára

„Nagyjából mindegy, kik az ellenfeleink, de én annál boldogabb vagyok, minél erősebb válogatottakkal gyakorlunk. Most nem panaszkodhatunk – fogalmazott a magyar szövetség honlapján Majoross Gergely. – Mindamellett a Sárközy-torna igazából egy lépés a világbajnoki felkészülés jegyében, ha pedig még nagyobbra nyitom a látószöget, akkor egy lépés afelé, hogy a két-három éves tervünket meg tudjuk valósítani. Örülök, hogy rangos torna lesz a mostani, jó ellenfelekkel. Hazai viadal lévén pedig a legerősebb keretet próbáltuk összeállítani.”

Az élvonalba visszajutott magyarok sorrendben a lengyelekkel, az olaszokkal és a szlovénokkal találkoznak a Tüskecsarnokban.

A kapitány kitért rá, hogy az augusztusi, pozsonyi olimpiai selejtező óta sok mérkőzést látott az Erste Ligában, az osztrák ligában, a Bajnokok Ligájában, és sikerült feltérképeznie a válogatott játékosokat.

„Akinek kiemelkedő volt a teljesítménye, azokat láthatjuk a válogatott keretében” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy vannak, akik még okoztak pozitív meglepetést, de több esetben úgy érezték, szerencsésebb, ha ők a nemzetközi szünet alatt a juniorválogatottal készülnek.

A kapusposzton Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19) és Vay Ádám (HK Poprad) van ott a keretben, azonban Majoross jelezte: az újpesti Rajna Miklós is képben van, de „különböző okok miatt úgy láttuk jónak, ha most ebben a szünetben távolmarad a válogatott edzésektől.” Péter Donátnak is meghívót küldött a stáb, ő azonban lemondta a mostani szereplést, míg Sebők Balázs édesapa lett, fia megszületése miatt most nem játszik.

A magyar felmenőkkel bíró Szathmáry Simonnal kapcsolatban kíváncsiak, hogy tud-e olyan kvalitásokat hozni a válogatottba, amelyek hiányoznak a keretből. Két fiatal, Csollák Márkó és Mihalik András ugyancsak először került a csapatba.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Csollák Márkó (Hydro Fehérvár AV19), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Ocelari Trinec – Csehország), Horváth Milán (JoKP – Finnország), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar – Svédország), Ortenszky Tamás (Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJAHC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (HK Nitra – Szlovákia), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nemes Márton (Mora IF – Svédország), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sofron István (BJAHC), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP – Finnország)

A SÁRKÖZY TAMÁS EMLÉKTORNA PROGRAMJA

November 7., csütörtök

15.00: Szlovénia–Olaszország

18.45: Lengyelország–Magyarország

November 8., péntek

15.00: Szlovénia–Lengyelország

18.45: Magyarország–Olaszország

November 9., szombat

13.15: Olaszország–Lengyelország

17.00: Magyarország–Szlovénia