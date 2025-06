Erste Liga: a döntőt telibe találtuk, de a tabella közepe szerzett meglepetéseket

1. Gyergyói HK (NS-tipp: 1.)

A 2022–2023-as idény bajnoka egy évvel később nem tudta megvédeni címét, de a csapat magja egyben maradt, sőt erősödött. Ráadásul Szilassy Zoltán vezetőedzőből általános igazgatóvá avanzsálása után felröppentek olyan hírek, hogy az erdélyiek szintet lépnének, és az Erste Ligát az osztrák bázisú ICEHL-re cserélnék, így nem is lehetett más a céljuk, mint megnyerni a kinőni szándékozott bajnokságot. A stabil légiós-összetétel, a jó anyagi lehetőségek és a nagyszerű szakmai vezetőség miatt tippeltük az első helyre a Gyergyót – várakozásunk be is igazolódott.

2. Sportklub Csíkszereda (2.)

Kevin Constantine megosztó személyiség, de egy biztos, szakmailag jó, ráadásul kis költségvetésből dolgozó csapatoknál is eredményes tud lenni. Éppen ezért az idény elején azt tippeltük, ő lehet az év edzője, talán ezzel sem lőttünk nagyon mellé, a Csíkszereda helyezését viszont telibe találtuk, az amerikai mester felemás alapszakaszt követően behozta a Sportklubot a második helyre az Erste Ligában.

3. Budapest Jégkorong Akadémia HC (5.)

A káposztásmegyeriek jó teljesítménye valamelyest minket is meglepett, hiszen kétséges volt, beválik-e a csapat átigazolási stratégiája. Két magyar húzónevet szerződtettek 2024 nyarán Kangyal Balázsék, Nagy Gergőt és Sofron Istvánt (utóbbit egyébként idénybeharangozónkban az „Évad igazolása lehet” rovatban az első helyre tettük), mind a ketten sokat tettek azért, hogy a BJA ne csak a magyar bajnoki címet, hanem az Erste Liga bronzérmét is megszerezze.

4. Corona Brasov (NS-tipp: 4.)

A címvédő helyezését is pontosan eltaláltuk, a brassóiak az elődöntőben estek ki a későbbi győztes Gyergyóval szemben. Ahhoz, hogy a Coronának nem sikerült megismételnie a 2023–2024-es idényben nyújtott teljesítményét, az is hozzájárult, hogy év közben nem volt biztos, Dave MacQueen marad-e a csapat élén, egy darabig Strenk Hunor irányította a gárdát, a jégen kívüli bizonytalanság pedig a pályán is látszott.

5. DEAC (7.)

Az, hogy a BJA HC-t és a DEAC-ot is alábecsültük, szükségszerűen azt feltételezi, hogy más csapatoktól pedig többet vártunk. Vaszjunyin Artyom egységes, kreatív csapatot épített, amely nem véletlenül jutott be a magyar bajnokság döntőjébe, és az Erste Ligában is jobban teljesített, mint vártuk, többek között első légióssorának és a Mihalik testvéreknek is köszönhetően.

6. FTC-Telekom (3.)

Az FTC az egyik csapat, amelytől jóval többet vártunk az idényben. Néhány szerencsétlen sérülés azonban (például a rájátszásra szerződtetett húzónév, a korábbi NHL-es David Booth kidőlése), és – minden bizonnyal – a színfalak mögötti lázas munka annak érdekében, hogy a zöld-fehérek a következő kiírásban már az ICEHL-ben szerepelhessenek, rányomta a bélyegét erre az idényre, és Fodor Szabolcsék hátrébb végeztek a vártnál, csak a 6. helyen zártak.

7. DVTK Jegesmedvék (8.)

Hajszálnyival, de jobban teljesítettek a miskolciak, mint megjósoltuk. Láda Balázs első idényében vezetőedzőként csodát nem tudott tenni a liga egyik legnépszerűbb csapatával, ám stábjával a középmezőny aljára kormányozta a Jegesmedvéket.

8. UTE (6.)

A lila-fehérektől többet vártunk, különösen azért, mert a ligát már ismerő, korábban Csíkszeredában is dolgozó kanadai Jason Morgan érkezett a csapat élére, aki kinevezését megelőzően a német másodosztályban is dolgozott. Ennek ellenére nem alkotott maradandót az UTE, de mentségére szóljon, a sérülések nem kímélték a csapatot ezúttal sem.

9. FEHA19 (10.)

Nem megsértve a FEHA19-et és a DAB-ot, nem kockáztattunk sokat azzal, hogy az utolsó két helyre tettük őket. A sorrendben azonban tévedtünk, ami nagyban köszönhető annak, hogy Anatolij Bogdanovot követően magyar szakember, Tokaji Viktor került a fehérváriak élére, aki sokkal strukturáltabb, eredményesebb játékot kezdett játszatni fiatal csapatával.

10. Dunaújvárosi Acélbikák (9.)

Az elmúlt évek alapján nem gondoltuk, hogy lesz csapat, amely képes alulmúlni a FEHA19-et, ám a bajnokságot repülőrajttal indító fehérváriak előnye kitartott az alapszakasz végéig a DAB-bal szemben, nem véletlen, hogy a dunaújvárosiak a nyáron nagy átalakításon dolgoznak, már öt új érkezőt jelentettek be a következő évadra.