A Fehérvár legyőzte az Asiagót az osztrák jégkorongligában

Az első harmadban a vendégeknek volt egy érvénytelen gólja, majd az első szünet előtt Trevor Cheek révén vezetést szerzett a Fehérvár. A második harmadból is a magyar csapat jött ki jobban, Erdély Csanád duplázta meg a különbséget. A harmadik harmadban Sebők Balázs emberelőnyből talált be, amire nem sokkal később szintén emberelőnyből jött a szépítés. A 4–1-es végeredményt Tim Campbell üres kapus gólja állította be.

A Fehérvár négy győzelemmel és három vereséggel áll.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Hydro Fehérvár AV19–Asiago (olasz) 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

