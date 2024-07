Mintha teljesen új környezetbe került volna Erdély Csanád

– Tombol a forróság, mégis alig három hét választ el minket a jeges edzések kezdetétől. A nyár ezen időszakában sokan nyaralnak, fesztiváloznak, a száraz felkészülések mellett jut ideje a kikapcsolódásra is?

– Már tizenhét-tizennyolc éves koromban jártunk a csapattársakkal fesztiválozni, legfőképpen az EFOTT-ra, amely már akkoriban is a legsportosabb ilyen rendezvény volt, napközben rengeteg sportágat ki lehetett próbálni – mondta Erdély Csanád, majd kitért az idei fesztiválra is, amelyen klubja és a Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ) szervezésében a hoki is képviseltette magát több más sportággal együtt. – Jó megismertetni a különböző sportágakat az érdeklődőkkel, arról nem beszélve, hogy a legtöbb hobbiszinten is űzhető. Kimondott célunk, hogy ezekkel a kitelepülésekkel minél több új szurkolót is bevonzzunk.

– Ön mit próbált ki a sportágak közül az idén?

– Többek között az agyaggalamb-lövészetet, de nem nagyon találtam el a célokat, ezért maradok a jégkorongnál.

– Ennek bizonyára nagyon sok fehérvári és magyar hokiszurkoló örül. Egy év után visszatért a Hydro Fehérvár AV19-hez, amely az új idényben már az új Alba Arénában játszik. Járt már a létesítményben?

– Bepakoltam az öltözőbe, néhány felszerelésem már megérkezett. Kiválasztottam a helyemet is, továbbra is ugyanaz a két „padtársam” lesz, mint Fehérváron a közelmúltban, Hári János és Tim Campbell között ülök majd. Ezen nem is szerettem volna változtatni, ebből a szempontból talán kicsit babonás vagyok. Heti egyszer-kétszer megfordulok az Alba Arénában, elkezdtem használni a szaunát és a jeges fürdőt, megpróbálok regenerálódni és fitten tartani magam.

– Sűrű évad elé néznek, hiszen az ICEHL mellett a CHL-ben, vagyis a Bajnokok Ligájában is szerepelnek. Milyen érzésekkel készül a visszatérő idényére?

– Nagyon várom már, csak egy évre igazoltam el, mégis kicsit olyan, mintha teljesen új környezetbe érkeztem volna. Változott a csarnok, a keretben is volt bőven mozgás, Fehérváron belül elköltöztem, nem ott élek majd, ahol korábban. Olyan érzésem van, mintha az első idényem lenne, más élmény lesz a szurkolóknak és nekünk is az Alba Aréna. Remélem, nézőcsúcsokat döntünk, és magas lesz az átlagnézőszám.

– Ha már változások, a hazai szövetségben új elnökség állt fel, amelyben szerepet kapott ön is.

– Nagyon jó első lépés ez a szövetségtől. Aki figyeli a sportági híreket, olvashatta, hogy elnökválasztás volt. Az új vezető, Kolbenheyer Zsuzsanna és a szakmai alelnök, Kovács Csaba részéről ez gesztus, szeretnék magasabb szintre emelni a játékosokkal való kommunikációt, legyen szó amatőr, női vagy férfi jégkorongozóról. Ez mindenkinek az érdeke.

– Nem ez volt az egyetlen változás az elmúlt hónapokban, hiszen Majoross Gergely személyében új szövetségi kapitány irányítja a felnőtt férfiválogatottat.

– Nagyon örültem Majoross Gergely kinevezésének, már az U20-asok között is volt edzőm, egyébként szinte az összes játékosnak volt már trénere valamilyen szinten. Magasan képzett szakembernek tartom, jók az ösztönei. Fontos lépés a magyar jégkorongnak is, hogy magyar szövetségi kapitányt választott.