Erste Liga: a 13-szoros bajnok Tóth Adrián lett az FTC csapatmenedzsere

„Tervezett volt a visszavonulás az előző szezon befejeztével. Nem titok, hogy szerettem volna a csapat kötelékében maradni, és a vezetőség is hasonlóképpen gondolkodott erről” – mondta a játékosként rekordnak számító 13-szoros magyar bajnok Tóth Adrián a zöld-fehérek honlapján. – Így történt, hogy Hudák Gábor szakmai igazgató felajánlotta a csapatmenedzseri pozíciót, amit én örömmel elfogadtam. A munkám többnyire a szakosztály operatív működésének koordinálásából áll majd, így a csapat hétköznapjainak is részese maradok, igaz, most már teljesen más szerepkörben.”