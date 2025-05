Az angol Premier League mintájára szerveznék át a francia futballt

„Ez lehetne a Premier League francia változata – jelentette ki Philippe Diallo. – Egy klubok tulajdonában álló, felkészült ügyvezetők vezette üzleti vállalkozás működtetné a bajnokságot. A profi futballunk mostani felépítményénél átláthatóbb, innovatív szerveződésre van szükség, amely mindenki számára egyértelmű keretek között végzi a munkáját, és megteremti az alapokat klubjaink újbóli megerősítéséhez. A projektben a szövetség is új szerepet kapna.”

Diallo szerint a profi bajnokságok jelenlegi, az FFF, a profi liga (LFP) és a liga médiacége (LFP Media) által megtestesített „háromfejű” irányítása nem kellően hatékony, ezért van szükség az angol PL mintájára létrehozandó, de működésében a francia sajátosságokat is érvényre juttató új cégre.

🇫🇷⚽️ Philippe Diallo veut s'inspirer du modèle anglais et créer une "Premier League à la française" !#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/nttZ0JKv13 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 12, 2025

A változtatást mindenekelőtt a francia első és másodosztály mérkőzéseinek közvetítési jogai körüli bizonytalanság teszi szükségessé. Mint arról többször beszámoltunk, a jelenleg érvényben lévő keretszerződést az utolsó pillanatban kötötte meg a profi liga (LFP), és pillanatnyilag úgy fest, hogy a klubok által a kezdetektől elégtelennek tartott megállapodást egy év után felbontják – a partner DAZN 100 millió eurós kártalanítás kifizetésével lép ki a közeljövőben.

A televíziós jogok körüli hercehurca, a pénzügyi kiszolgáltatottság megingatta a klubok bizalmát a profi ligában, a szövetség ezt kihasználva lépett akcióba, és az egyszerűsítés jelszavával igyekszik visszavenni a valódi irányítást a bajnoki küzdelmek felett.

A liga most saját médiaplatform létrehozásán dolgozik – ezt teheti okafogyottá a minap ismertetett terv, amelyen a szövetség felkérésére több munkacsoport dolgozott az elmúlt hónapokban. A koncepció szerint az újonnan alapítandó cégben a klubok mellett egy befektetőtársaság (a liga médiacégében jelenleg is résztulajdonos CVC Capital Partners) és a szövetség is résztulajdonhoz jutna, utóbbi – a fentebb említett francia sajátosságoknak megfelelően – felügyeleti jogkörrel, a bajnoki kiírás megváltoztatását illetően vétójoggal.

Bár az idő sürget, az újítás nem megy egyik pillanatról a másikra: Diallo hangsúlyozta, hogy a tervezett változtatásokhoz törvénymódosításra van szükség.