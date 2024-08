„Még mindig itt tartunk?” – Luis Enriquének nem tetszett, amikor Mbappéról kérdezték

Az első újságíró kérdések a PSG aktuális keretére, valamint a francia bajnokság idei várható erőviszonyaira vonatkoztak, amelyekre Luis Enrique még teljesen higgadtan is válaszolt. Szavai szerint nehéz idényre számít, hiszen a francia bajnokság mindig erős, ebben az idényben pedig meglátása szerint tovább erősödtek a kihívók.

Ám aztán hamar előkerült az Mbappé-téma is, elsőként konkrétan az, hogy látta-e a szerdai Európai Szuperkupa-mérkőzést, ahol a francia világsztár bemutatkozott a Real Madridban, mi több, gólt is szerzett: „Nem láttam. De milyen idegesítők a spanyolok, te jóságos ég! Még mindig itt tartunk?! Meddig? És hogy tetszett az olimpia? Az igazat megvallva nem számítottam arra, hogy még mindig kapok kérdést Mbappéról, de nincs is titkolnivalóm: kivételes ember és játékos, akit imádok. Akárcsak a testvérét. A legjobbakat kívánom neki, kivéve, ha ellenünk játszik. Neki tehát a lehető legjobbakat kívánom, a Real Madridnak pedig azt, hogy veszítsen ellenünk...” – idézte Luis Enriquét az AS.

A következő körben arról is megkérdezték, hogy kivel lehet pótolni Mbappét az új idényben: „Izgalmas kihívás megmutatni, hogy a labdarúgás egy kollektív sportág. Mindnyájan ismerjük Kyliant, és a játékosként jellemző tulajdonságait, de edzőként és csapatként is ez egy mindenki számára izgalmas kihívás. Főszereplők akarunk lenni a versenysorozatokban, ennek érdekében pedig védekezésben és támadásban is fejlődni akarunk. A határozott véleményem pedig az, hogy meg is tudjuk csinálni.”