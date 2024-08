Ligue 1: A PSG a hajrában ütötte ki Nego csapatát

A magyar válogatott játékosa, Loic Nego kezdőként lépett pályára a hazaiaknál.

A PSG már a 3. percben megszerezte a vezetést Li Kang In góljával, és gyakorlatilag egy félidőn át vezetett is, ám a második játékrész elején Gautier Lloris egyenlített. Nego végig a pályán maradt, és csapata közel járt a bravúros pontszerzéshez, ám az utolsó percek rémálommal értek fel a hazaiaknak. Ugyanis a párizsiak rövid idő alatt három gólt is szereztek: előbb Ousmane Dembélé, majd Bradley Barcola, végül Randal Kolo Muani mattolta Arthur Desmas kapuját.

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

Le Havre–PSG 1–4 (G. Lloris 48., ill. Li Kang In 3., O. Dembélé 85., Barcola 86., Kolo Muani 90. – 11-esből)

SZOMBAT

17.00: Brest–Marseille

19.00: Reims–Lille

21.00: Monaco–Saint-Étienne

VASÁRNAP

15.00: Auxerre–Nice

17.00: Angers–Lens

17.00: Montpellier–Strasbourg

17.00: Toulouse–Nantes

20.45: Rennes–Lyon