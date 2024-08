A PSG 50 millió euróért megvette Désiré Douét

A klub honlapja szerint Désiré Doué öt évre szóló szerződést kötött a PSG-vel. A 19 éves szélső számára igazán mozgalmasan alakult a nyár, hiszen tagja volt a párizsi olimpián ezüstérmet szerző válogatottnak – öt meccsen egy gólt és egy gólpaszt jegyzett a tornán.

Doué két éve, augusztus elején mutatkozott be a Rennes felnőttcsapatában, és a hó végén ő lett az első 2005-ös születésű játékos, aki az öt európai topliga valamelyikében gólt szerzett. Douét a PSG hivatalos honlapja elegáns, technikás, kétlábas játékosként jellemzi, akinek fiatal kora ellenére már bőven van tapasztalata a nemzetközi színtéren is, hiszen a Rennes-nel 13 Európa-liga-meccsen szerepelt, s egy gólt is szerzett.

A L’Équipe értesülései szerint a párizsi klub 50 millió eurót fizetett Douéért, és a lap úgy tudja, hogy a fiatal szélső iránt a Bayern München is élénken érdeklődött, a PSG vezetőedzője, Luis Enrique győzte meg arról, hogy őket válassza.

„Nagy öröm számomra, hogy csatlakozhatok a csapathoz. Örömöt és büszkeséget érzek és boldog vagyok, hogy válóra vált egy álmom” – idézte a lap a PSG honlapjának nyilatkozó játékost.