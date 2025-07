Cseh Sándor: Már a következő kihívásokra is készültünk

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Tökéletesen megfelelt mindkét csapat céljainak. Az első negyedben megmutattuk, hogy milyen taktikával kellett volna játszanunk, ha a földbe akarjuk döngölni a horvátokat, de nem ez volt a célunk. Természetesen fölényes, sokgólos győzelemre törekedtünk, viszont emellett már a következő kihívásokra is készültünk, ezért játszottunk többször is mélyebb zónát a kelleténél. Ennek köszönhetően volt lehetőségünk a blokkolást is gyakorolni, elégedett vagyok a hat kapott góllal.

– A számszerű eredményt illetően volt bármilyen elvárása?

– Ilyen jellegű egyáltalán nem volt, csak azt kértem, hogy a saját játékunkat a lehető legjobban valósítsuk meg a mérkőzésen, emellett pedig tiszteljük meg az ellenfelet és a világbajnokságot.

– Mire használják fel a csoportelsőséggel járó hosszabb pihenőt?

– A szerdai pihenőnap után csütörtökön erős ellenféllel kétkapuzunk, amelynek kilétét egyelőre nem szeretném elárulni, mert még a játékosok sem tudják. Ezt követően már a szombati negyeddöntőre hangolunk.