Mint ismert, a napokban került elő egy kb. 16 évvel ezelőtti kép a spanyolok tehetségéről, Lamine Yamalról és Lionel Messiről, amint a nyolcszoros aranylabdás argentin az akkor még csecsemő Yamalt fürdeti. Azóta már kiderült a fotó háttértörténete is, de most megszólalt Yamal apja is, aki vicces kedvében volt.

„Úgy élem, meg, mint mindenki más: boldogan és örömmel. Büszke vagyok minden játékosra. Amikor megszületett, tudtam, hogy sztár lesz." – idézte Yamal apját, Mounir Nasraouit a Mundo Deportivo. „Lamine a legfiatalabb játékos szeretne lenni, aki Európa-bajnokságot nyer" – hangsúlyozta a tehetség apja, majd beszélt a Messivel közös kép készítéséről is. „Lionel Messi megáldotta Yamalt, amikor megszületett? Talán Lamine áldotta meg Messit" – vélekedett Mounir Nasraoui.