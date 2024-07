„Egy az egymillióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténhet” – itt a háttérsztorija a képnek, amelyen Messi Yamalt fürdeti

2007 decemberében az FC Barcelona jótékonysági naptárat készíttetett, amelyen a játékosok gyerekekkel szerepelnek közös képen. Az akkor már feltörekvő, kétszeres La Liga-győztes, mindössze 20 éves Lionel Messi olyan fotón látható, amelyen épp egy öt hónapos kisfiút fürdet. Az a bizonyos fiú, Lamine Yamal (született 2007. július 13-án) mára, 16 éves korára a spanyol válogatott és az FC Barcelona alapemberévé vált, és sajtóhírek szerint a PSG 250 millió eurót ajánlott a játékjogáért. A sors fintora, hogy épp Lionel Messivel, az azóta négyszeres BL-győztes legendával került egy párba akkor, amikor még egyikükről sem volt tudható, mekkora karrier vár rájuk – na jó, Messiről azért lehetett sejteni, nagy jövő előtt áll, de azt nem biztos, hogy sokan megmondták volna: nyolcszoros aranylabdás labdarúgó válik belőle.

A The Athletic megragadta a történetet, és megkereste Joan Montfortot, aki 2007-ben lencsevégre kapta Messit és Yamalt. A fotós így emlékszik vissza történtekre: „Mondhatjuk, hogy vért izzadtam a képért, nagyon nehéz volt. Messi most is félénk, de akkoriban ez hatványozottan igaz volt rá, erre ott találja magát, pici babával és az édesanyjával, vízzel teli műanyag fürdetőkádban. Kezdetben nem volt sok interakció, aztán apránként elkezdett feloldódni, és nagyon jó fotó lett belőle.”

Montfort hozzátette: „Hihetetlen ez az egész, akkoriban senki nem gondolta, hogy ez a baba az lesz, aki most, és azt sem tudhatta, hogy Messiből ekkora klasszis válik. 2007-ről beszélünk, Messi még csak a kezdeteknél járt. A sors fontos szerepet játszik ilyenkor. Egy az egymillióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténhet.”

A fotós elmondta, igyekezett gondoskodni arról, hogy minden család kapjon egy másolatot a képekről, hiszen tudta, mennyire fontos ez nekik. Meglepődött, amikor korábbi kollégája a Diario Sporttól megkereste őt, és megmutatta neki a képet.

„Azt kérdezte: »Ez az én fotóm?« Mondtam, hogy igen, s megkérdeztem, ki a baba. Nevetni kezdett, és úgy felelt: »Lamine, Lamine!« Elmesélte, hogy Yamal édesapja osztotta meg a közösségi médiában, az újságírók alig hitték el, ők is csak most jöttek rá. Nagyon meglepő volt az egész, annyi fotót készítünk, és néhányuk megmarad. Nagyon örülök neki, hogy Lamine ekkora sportolóvá nőtte ki magát, különösen szép ez a történet napjaink labdarúgásában, amelyben nagy szerepet játszik a pénz és a hatalom” – zárta Joan Montfort, aki jelenleg az As fotósaként dolgozik.