NS-terasz: ha néhány angol átszalad

Mint ismert, az Eb kezdete óta az NS-standon lehet megvásárolni a Nemzeti Sport legújabb termékét, a Fix tipp társasjátékot, kiadónk Eb-magazinját, a válogatott mezbe öltöztetett Tévé Macit, valamint a DRK-val közösen készített Puskás-ruhakollekció darabjait is. Az eladópultnál csinos hostesslányok várták-várják a vásárlókat, egyikük Kloo Anita, aki a hölgyek közül a legtöbb alkalommal volt lapunk szurkolói teraszán.

„Több éven át közgazdászként dolgoztam a budapesti Műszaki Egyetemen, február óta vagyok szabadúszó, és mivel rendezvényszervezői végzettségem is van, ezen a területen vállaltam munkát, de voltam bébiszitter, a CuboEvento Kft.-nél pedig hostess. Általuk kerültem ide a Várkert Bazárba, az NS standjára. A futball előtte nem nagyon érdekelt, de Cristiano Ronaldóról tudtam. Az Öntöház udvaron persze magával ragadott a hangulat, a gyönyőrű környezet, egyik oldalon a Duna, a másikon pedig a budai vár. A szakértők közül nagyon örültem Kovács »Kokónak«, annak idején apukámmal mindig néztem a meccseit a tévében. Nagyon családias a hangulat, a biztonsági őrök például sokat segítettek a termékek mindennapi ki- és elpakolásában. Vasárnap, a döntő napján is itt leszek, a déli életérzés közel áll hozzám, ezért a spanyoloknak szurkolok majd.”