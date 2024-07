Louvre és aranylabda – Smahulya Ádám jegyzete

NEM TUDOM, ki mit csinált néhány nappal a tizenhetedik születésnapja előtt, de a legtöbben valószínűleg az első szerelem varázsában fürdőztek, közelgő témazáró miatt aggódtak vagy hétvégi bulira készültek. Lamine Yamal meg felejthetetlen bombagólt lőtt a Franciaország elleni Eb-elődöntőben… Miközben egyébként a torna idején is tanul, és egy éve ilyenkor még a Barcelona utánpótlásában játszott. Tavaly augusztus 20-án, a Cádiz ellen mutatkozott be a felnőttcsapatban, most meg ott tart, hogy számos rekordot megdöntött, a spanyol sajtóban pedig az a téma, hogy Puskás-díjas lehet, és Eb-győzelem esetén az Aranylabdát is megkaphatja. Ez egyébként nem tűnik annyira merész elképzelésnek, ha hozzátesszük, hogy az UEFA az idén először társrendezőként vesz részt a gála szervezésében, egyébként korábban is előfordult már, hogy kiemelkedő Eb- vagy vb-szereplés Aranylabdát ért.

Ugyanakkor Luis de la Fuente szövetségi kapitánynak is igaza van, aki azt mondta, Yamal zseni, de vigyázni kell rá, hogy két lábbal a földön maradjon. Egyes kritikák szerint idővel ugyanolyan középszerű játékos lesz, mint a Barca korábbi nagy ígéretnek kikiáltott fiataljai, Bojan Krkic, Ansu Fati, Gerard Deulofeu vagy Munir el-Hadadi. Csakhogy azt elfelejtik, hogy közülük senki sem volt 16 évesen Eb-n vagy vb-n a válogatott húzóembere – ahogyan egyébként Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo sem. A Marcában lehetett olvasni olyan véleményt, amely szerint Messi körülbelül 18 évesen hozta azt a szintet, amit most Yamal – és ebben van igazság. S a Marca írta frappánsan azt is, hogy a gólját a Louvre-ban kellene kiállítani. Az persze majd a következő években dől el, valóban korszakos klasszis lesz-e belőle, mindenesetre az ő példája is azt bizonyítja, igenis bízni kell a fiatalokban.

És persze ilyenkor mindig téma, hogy itthon még az NB I-ben sem mernek alapemberként számolni egy-egy tehetséges fiatallal, válogatott szinten pedig az is üdvözlendő, ha egy ügyes fiatal néhány percet kap, ahogyan a 17 éves Vancsa Zalán 2022-ben. És eszünkbe jut a 2020-as történet is, amikor az NB III-as Bp. Honvéd-MFA–Iváncsa mérkőzés (0–0) után a vendégeké lett a három pont, mert a kispestieknél pályára lépő Keresztes Noel még nem volt 16 éves, így a szabályok értelmében nem játszhatott felnőttmérkőzésen.

Ha a spanyolok is így gondolkodtak volna, Yamal nem mutatkozhat be tavaly 15 évesen és 9 hónaposan a La Ligában, valószínűleg az Eb-re sem utazik, élhetné az átlagos tinédzserek életét. Miközben azon ritka egyéniségek egyike, akik miatt tényleg érdemes nézni ezt a tornát.

