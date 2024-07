Így lőtték helyzeteiket az elődöntős csapatok

How do the Euro 2024 semi-finalists compare for non-penalty shots?



🇪🇸 Spain: 1.93 non-pen xG/90

🇳🇱 Netherlands: 1.62

🇫🇷 France: 1.37

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England: 0.76