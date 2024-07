„Ha nem hinnék benne, nem csinálnám” – Kroos az Eb-címről

„Tekintettel arra, hogy milyen nagy kételyek voltak a csapat irányába – az elmúlt tornák után jogosan –, most értük el a minimális célunkat. A torna olyan szakaszában vagyunk, ahová nagyon szerettünk volna eljutni, de mindannyiunknak az a célja, hogy megnyerjük a tornát” – hangsúlyozta a 34 éves játékmester, aki azért is döntött úgy, hogy befejezi pályafutását, mert szerette volna a csúcson abbahagyni, s a Real Madrid mellett a német válogatottól is szeretne trófeával búcsúzni.

„Az Európa-bajnoki címnek óriási jelentősége van számomra és szenzációs lenne, ha sikerülne. Ha nem hinnék benne, nem csinálnám” – fogalmazott Kroos.