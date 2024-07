Anglia a spanyolok játékát is elrontaná – ki lesz az Eb-győztes? 2. rész

KEZDŐCSAPATOK

Meglepődnénk, ha bármelyik szövetségi kapitány váratlant húzna a kezdő tizenegy kapcsán, de azért van érdekes kérdés – legalábbis az egyik oldalon. Kezdjük a spanyolokkal: egyértelmű, hogy a Nico Williams, Álvaro Morata, Lamine Yamal támadóhármas megbonthatatlan, mögöttük Pedri negyeddöntős sérülésével az is tiszta, hogy Dani Olmo, Fabián Ruiz és Rodri helyezkedik. A védelem bal oldalát Marc Cucurella és Aymeric Laporte alkotja majd, a jobbon két változás is várható, de csak az eltiltások lejárta miatt: visszatér Robin Le Normand és Dani Carvajal. A kaput természetesen Unai Simón őrzi.

Ami Angliát illeti, a támadóhármas ott sem lehet kérdés, Bukayo Saka, Harry Kane és Phil Foden alkotja majd. A középpálya éke Jude Bellingham lesz, mögötte a dupla hatos egyik tagjaként Declan Rice helyezkedik, társa Kobe Mainoo lesz, aki a csoportkörben egyszer sem kezdett, azóta viszont kiszoríthatatlan. A védelemben Kyle Walker, John Stones és Marc Guéhi helye is megkérdőjelezhetetlen, ahogy a kapuban Jordan Pickfordé is, szóval térjünk is rá az egyetlen érdekes pontra. A tornán eddig minden egyes alkalommal Kieran Trippier volt Anglia kezdő jobbhátvédje, ám a tornára sérülten érkező Luke Shaw Svájc és Hollandia ellen már közel száz percet játszott. Mivel felépült, jól teljesített, s eredetileg első számú opciónak is számít, nem lepődnénk meg, ha a döntőben bekerülne a kezdőcsapatba.

Az előző Eb-döntőben gólt szerzett, most még az sem biztos, hogy kezd Luke Shaw – de nem a teljesítménye miatt

MILYEN LESZ A MECCS KÉPE?

Azt mindenki tudja, hogy Spanyolország szeret és tud is labdát birtokolni, azzal védekezni és támadni, de így vannak ezzel az angolok is, sőt... Gareth Southgate csapata ezen a tornán kiemelkedőbb volt a spanyoloknál passzív labdajáratás tekintetében, még ha ez nem is hordozott magával sok izgalmat. Az biztos, hogy a labdadominanciát egyik fél sem akarja majd feladni ezen a meccsen, így ha lesz is különbség, jó eséllyel közel leszünk az 50-50-hez százalékban. Ez persze azonnal megváltozhat, amint az egyik fél megszerzi az előnyt, de nem mindegy, melyik... Ha Spanyolország kerül hátrányba, akkor Anglia minden bizonnyal visszáll majd egy mély blokkba, s teljes mértékben átadja a labdát ellenfelének, de ha fordítva történik, a spanyolok ugyanúgy szeretnének majd a labdával kontrollálni, védekezni – ahogy tették azt Franciaország ellen is a második félidőben.

Az angolok sok jobb oldali rotációval dolgozhatnak majd Bukayo Saka, Kyle Walker és Kobe Mainoo révén, míg a bal oldalon Luke Shaw szerepe lehet kiemelkedően fontos (már ha kezd), hiszen ha Foden behúzódik Bellingham mellé, ő tarthatja a szélességet, s onnan jöhetnek a középre tett labdák vagy a jobb oldali átforgatások. A spanyoloknál ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek majd az átlövésekre (Fabián Ruíz, Rodri és Olmo is előszeretettel próbálkozik távolról), illetve Williams és Yamal befelé cselezésére. Utóbbi két sztárnak remekül áll, ha van előtte terület, s abba befutva kaphatja meg a labdát, majd Moratával együtt „rázuhanhat” a védelemre, de erre Anglia ellen vajnyi kevés esély lesz, hiszen Southgate csapata ezúttal is arra törekszik, hogy lehetőség szerint elrontsa ellenfele játékát!

Fabián Ruiz kulcsember az Eb-döntőben? A torna előtt kevesen mondták volna, pedig...

LESZ-E VÁRATLAN EDZŐI HÚZÁS?

Röviden és tömören: nem valószínű. Southgate az egész tornát egy elképesztően pragmatikus, kockázatkerülő, biztonságra építő taktikával vitte végig, ami minket, nézőket rosszul érintett, csapata viszont célt ért, hiszen ott van a döntőben. Ezen a felfogáson az Eb legfontosabb meccsén sem fog változtatni. Ami a formációt illeti, a brit sajtóban a Svájc ellen negyeddöntő előtt szinte minden portál arra tippelt, hogy meghúzza azt az ötvédős felállást, amiben Saka bal oldali szárnyvédő, Trippier pedig visszatér a jobb oldalra, de ebből nem lett semmi. Illetve lett, de teljesen máshogy: utóbbi maradt a balon, az Arsenal sztárja pedig jobbszélső volt, ahogy korábban, de az ellenfél támadásainál betagozódott Kyle Walker mellé a védelembe. Ez működött Svájc és Hollandia ellen is, szóval jó eséllyel Spanyolország ellen is előkerül.

Luis de la Fuentéről szintén nehéz elképzelni, hogy bármennyire is belenyúlna csapata játékába, hiszen működik – jobban, mint az angoloké. A spanyol kapitány legnagyobb (eddig látott) erénye, hogy minden esetben törekszik rá, minden játékosa abban a pozícióban játsszon, ahol a legjobban érzi magát. Ez most megvan a spanyoloknál, ezért felesleges szerepköröket átalakítani, plusz feladatokkal ellátni. Mindenki tudja, mi a dolga, s azt eddig ezen a tornán maximálisan végre is hajtja.

Saka ezúttal is az angolok egyik legfontosabb játékosa lesz

HŐSSÉ VÁLHATNAK

Egy Európa-bajnoki döntőt nem csak a legnagyobb sztárok dönthetnek el, sőt, számos példával tudunk szolgálni, amikor egy „névtelen” hős lépett elő, hogy elhozza az aranyat hazájának. A 2016-os Eb-döntőben a francia–portugál meccsen a kispadról érkező, azóta is csak erről a találatáról ismert Éder szerzett győztes gólt a hosszabbításban, a 2000-es kontinenstornát a szintén csereként beálló, akkor még csak 22 éves David Trezeguet döntötte el aranygóllal a 103. percben. Négy évvel korábban Oliver Bierhoff csereként beállva kétszer köszönt be, közte a 95. perces aranygóllal, pedig csak abban az évben mutatkozott be a válogatottban, de ha már németek, az 1980-as döntőben Horst Hrubesch duplázott, aki kezdett ugyan, de a finálé előtt még nem talált be a nemzeti csapatban... Egy szónak is száz a vége, „váratlan” hősökből rengeteg van az Eb-történelemben, így erre most is fel kell készülni.

A spanyoloknál az első ilyen jelölt Fabián Ruiz, aki kezdeni fog, ráadásul fantasztikus tornája is van (2 gól, 2 gólpassz, rengeteg lövés), de a torna előtt szinte senki sem gondolta volna, hogy tényező lesz a spanyol csapatban. Ott van még a Real Madriddal BL-t nyerő, s az elődöntő visszavágó hajrájában duplázó, az Eb-döntőben legfeljebb csereként pályára lépő Joselu, valamint Mikel Merino, aki fejesével a németek elleni negyeddöntőt is eldöntötte hosszabbításban. Az angoloknak is volt már ilyen hősük a tornán, éppen néhány nappal ezelőtt, hiszen Ollie Watkins a hollandok elleni elődöntő 81. percében állt be, hogy aztán a hosszabbítás elején győztes gólt szerezzen. De ott van még a szlovákok elleni ráadásban győztes gólpasszt kiosztó Ivan Toney is, miközben a kispadon olyan minőségi játékosok várják a bizonyítási lehetőséget, mint Eberechi Eze (Crystal Palace) és Anthony Gordon (Newcastle United). A legkézenfekvőbb megoldás persze Cole Palmer lenne, akit sokan a kezdőbe vártak már a torna előtt is, csereként legutóbb győztes asszisztja volt, a svájciak elleni tizenegyesét is értékesítette, de még mindig ég a bizonyítási vágytól...

Mikel Merinóból egyszer már hős lett – lesz ismét?

A HOSSZABBÍTÁS EREJE

Nos, az eddig látottak és leírtak alapján kétségtelen, hogy szoros döntő várható, ami könnyen eljuthat hosszabbításig... Kérdés, ott ki lenne előnyben? Az biztos, hogy a kétszer tizenöt perc során a kockázatvállalás, a rutin és a kispadok hossza a három legfontosabb tényező, de azt már most leszögezhetjük, hogy előbbire egyik kapitány sem készül ilyen téthelyzetben, még ha De la Fuentéből esetleg ki is néznénk. Hogy kinél van a rutin? Ezt nehéz megállapítani, az ember kapásból az elmúlt évek nagy tornáin számos hosszabbításos meccset játszó angolokat mondaná, de ha a mostani, s a 2021-es Eb mérkőzéseit vesszük alapul, akkor mindkét nemzet négy ilyen párharccal rendelkezik. A kispad minőségi hossza egyértelműen Anglia felé billenti a mérleg nyelvét, de azért a spanyolok sem szerénykedhetnek az előző szegmensben már felvázolt potencionális hősök miatt.

Persze ha a kétszer tizenöt perc sem dönt, akkor jön a tizenegyespárbaj. A történelmük és a 2021-es elvesztett Eb-döntő miatt az embernek talán nem az ugrik be, hogy ebben a tekintetben az angolok állnak sokkal jobban, pedig... Az az igazság, hogy a jelenlegi angol válogatott játékosainak tizenegyeslövő képességeit elnézve nehéz bárkit is eléjük tenni. Harry Kane, Cole Palmer, Ivan Toney, Bukayo Saka és Trent Alexander-Arnold kivétel nélkül remek végrehajtónak számít. Emellett az is jó kérdés, hogyha szétlövésre kerül sor, akkor pályán lennének-e még a spanyolok legnagyobb sztárjai, hiszen a korábbi meccseken sokszor még a rendes játékidőben lecserélte De la Fuente Nico Williamst vagy éppen Lamine Yamalt. Azt persze nem állítjuk, hogyha tizenegyespárbajra kerül sor, akkor biztosan Anglia nyer, de előzetesen jobb esélyei vannak ebben a tekintetben.

Cole Palmer már most a világ egyik legjobb tizenegyeslövője

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Anglia, Berlin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!