Tizenévesek kezében lehet a győzelem kulcsa – ki lesz az Eb-győztes? 1. rész

KULCSPÁRHARCOK A PÁLYA LEGFORRÓBB RÉSZEIN

Marc Cucurella vs. Bukayo Saka

Még el sem kezdődött a torna, amikor a spanyol drukkerek kritizálni kezdték Luis de la Fuente döntését, miszerint a védelem bal oldalán Marc Cucurellára számít a Leverkusennel csodaidényt futó Alejandro Grimaldo helyett. Gyorsan kiderült, a spanyol kapitánynak igaza van, hiszen a válogatott futball nem arról szól, hogy minden poszton a legjobb játékosaid játszanak, sokkal fontosabb, hogy összhangban legyenek egymással. Nos, Grimaldo hasonló támadópozíciókat vett volna fel, mint a balszélső Nico Williams, ezért Cucurella lett a szélső védő, aki adott esetben be tud lépni a középpályára, s még harmadik belső védő is lehet. Védekező erényeit ezúttal az angol válogatott eddigi legveszélyesebb játékosa, Bukayo Saka ellen csillogtathatja meg, de fel kell kötnie a gatyáját.

Az Arsenal szélsője eddig egy gólt jegyez a tornán, s épp azon a meccsen, Svájc ellen játszott a legjobban. Akkor 4/4 csele sikeres volt, egyébként az Eb-n 61 százalékkal hajtja végre sikeresen ezeket az akciókat, ami kifejezetten jónak mondható – főleg, ha hozzátesszük, hogy szám szerint 14 csele van, ami az ötödik legtöbb a mezőnyben. Saka emellett földi párharcai közel 60 százalékát nyeri meg, s meccsenként két szabálytalanságot is kiharcolt. Ennek a három adatnak különös jelentősége lehet Cucurellával szemben, aki mérkőzésenként 2.5 szerelést és több mint négy begyűjtött labdát tud felmutatni, ráadásul földi párharcai közel 70 százalékát megnyeri. Egyértelmű, hogy a Chelsea védőjének Nico Williams is besegít majd Sakán, de fontos lesz, mennyire hatékonyan állítja meg, amikor egy az egyben maradnak.

Nico Williams vs. Kyle Walker

Az éppen ma születésnapos, 22 esztendős Nico Williams a torna egyik legjobb játékosa eddig, s ezen nem a döntőn tervez változtatni. Az Athletic Bilbaóban szereplő (ám onnan a nyáron lehet, hogy távozó) szélsőnek eddig egy gólja és egy gólpassza van, 12 sikeres csellel és a posztján egészen fantasztikusnak számító 90 százalékos passzhatékonysággal. A hátulról, lassan épített támadásokba és a kontrákba is be tud lépni, sebességével nehéz felvenni a versenyt, s általában nem is nagyon sikerül.

Nos, ezt próbálja majd meg Kyle Walker, aki 34 évesen is a világ egyik leggyorsabb futballistája. A Manchester City klasszisa évek óta bizonyítja (a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában és nagy tornákon is), hogy mindegy, ki az ellenfél, ő lefutja. Korábban Vinícius Jr. és Kylian Mbappé ellen is többször bizonyította: hátrafele védekezésben még mindig extrahatékony. Ha az angolok azt játsszák majd, amit Svájc és Hollandia ellen, akkor Walker a legtöbbször mélyen helyezkedik majd, többször belép harmadik belső védőnek, és Saka tagozódik be mellé jobb oldalra. Ha így lesz, ha nem, Nico Williamsszel sokszor találkozik majd, a kettejük „futóversenye” pedig döntő is lehet. Ebben a szegmensben a két csapat két hatosát, a játékot egyaránt hátulról szervező, világklasszis duót, Rodrit és Rice-t is szerettük volna egymással szembeállítani, de amellett, hogy mindkettejükre főszerep vár, a pályán jó eséllyel kevesen találkoznak majd. Védekezésnél előbbire Harry Kane, utóbbira Álvaro Morata húzódhat vissza.

Lehet főszereplő Nico Williams az Eb-döntőben? (Fotó: Getty Images)

AKIK VÁLLÁT SOK FELELŐSSÉG NYOMJA MAJD

Harry Kane

A hollandok ellen értékesített tizenegyessel már három gólja van a tornán, így fellépett az Eb-Aranycipőért folytatott küzdelem első helyére holtversenyben, de a gólpasszok miatt egyelőre nem őt illetné a díj. Kane-t persze jó eséllyel kicsit sem izgatja a gólkirályi cím, abból nyert már többet is pályafutása során, ám csapatban felnőttszinten továbbra is nulla (!) elismerése van. Vesztett el BL-döntőt a Tottenhammel, Eb-finálét Angliával és még a Bayern Münchenben sem tudott trófeát szerezni. Lehet, hogy most jött el az ő ideje, ám ehhez klasszis teljesítmény is kell majd tőle. Eddig inkább befejezőként, klasszikus centerként láttuk a tornán, de lehet, hogy a spanyolok ellen az összjátékban, visszalépésekben erős, jól passzoló Kane-t is be kellene vetni...

Jude Bellingham

Továbbra is az Aranylabda egyik legfőbb favoritja, s egy győzelemmel még közelebb kerülne a díjhoz. No, nem hisszük hogy ezekben a napokban a France Football elismerése járna Jude Bellingham fejében, de az biztos, hogy az egész idény során (és főleg ősszel) mutatott formáját elő kell vennie, ha Eb-t akar nyerni a hazájával. A még mindig csak 21 éves középpályás klasszis rögtön góllal kezdte a tornát, majd a szlovák válogatott elleni nyolcaddöntőben igazi megmentő lett, amikor hátrányban gólt ollózott a 95. percben... Nem kérdés, ha ő nincs, Anglia már rég otthon van, de ettől függetlenül is éri kritika, amiért több meccsen is hajlamos hosszas eltűnésekre. Hollandia ellen sem brillírozott – meglátjuk, a spanyolok ellen meddig jut.

Bellingham és Kane vállán nagy a nyomás (Fotó: Getty Images)

Álvaro Morata

„Könnyen lehet, hogy ez az utolsó tornám a válogatottal. Szeretem Spanyolországot, azonban nehéz boldognak lennem az országban, külföldön sokkal könnyebben boldogulok. Ott az emberek tisztelnek engem, Spanyolországban viszont egyáltalán nem kapok tiszteletet, de ezt máskor is mondtam már...” – nyilatkozta Álvaro Morata, még a franciák elleni negyeddöntő előtt. Kemény szavak, főleg akkor, amikor nem egy kudarc után, hanem egy sikeres szereplés közben mond ilyet az ember. Morata 36 találatával a hispánok örök-góllövőlistájának negyedik helyén áll, miközben holtversenyben az Eb-k történetének harmadik legeredményesebb játékosa, s már ezen a tornán is van egy találata meg egy gólpassza, mégis rengeteg kritikát kap... saját szurkolóitól is. Hozzátesszük, legnagyobb erénye nem is a góllövés, hanem az összjáték, ezt pedig a döntőben is megmutathatja. Egy aranyérem a károgókat is elhallgattathatná egy időre.

Dani Olmo

Csereként kezdte az Európa-bajnokságot, s a gárda játéka nem is indokolta, hogy bekerüljön, most mégis nyomás van rajta. Dani Olmo a harmadik, albánok elleni csoportmeccsen kezdett először (amikor B-csapattal álltak ki a hispánok), s rögtön gólpasszt adott, majd csereként a grúzok 4–1-es legyőzése alkalmával köszönt be először. A németek ellen a 8. percben, Pedri sérülése miatt kellett beállnia, amit góllal és egy győztes gólpasszal hálált meg, hogy aztán találatával eldöntse a Franciaország elleni elődöntőt. Olmo 3 góllal és 2 gólpasszal vezeti az Aranycipő-versenyt, s a döntőben is kezdő lesz... szóval most már vannak elvárások vele szemben.

TINÉDZSEREK, MÉGIS A DÖNTŐ SZTÁRJAI LEHETNEK

Lamine Yamal

Újságíróként egyik legfőbb feladatunk, mégis nehéz szavakat találni a Barcelona szupertehetségének teljesítményére. Lamine Yamal korát meghazudtoló módon vált a katalánok kulcsemberévé az előző idényben, de azért kapott kritikát bőven a befejezései és egyelőre kevéssé létező védőmunkája miatt. A spanyol válogatottban már a selejtezők során bemutatkozott, Luis de la Fuente pedig gyorsan eldöntötte, kezdőként számol vele, kor ide vagy oda. Az Eb-n aztán az egész világ számára gyorsan világos lett, mekkora potenciál rejlik ebben az egészen a mai napig csak 16 esztendős (17. életévét épp szombaton töltő) srácban. Sebessége, cselezőkészsége, beadásai, lövőtechnikája mind az átlag felett áll, miközben helyzetkialakításban már most a világ egyik legjobbja. Az elődöntőig vezető úton három gólpasszt osztott ki, majd jött a franciák elleni meccs, ahol amellett, hogy védekezésben is besegített Jesús Navasnak, egy bődületesen nagy gólt is szerzett. Egyelőre úgy tűnik, Yamalon nem fog a nyomás, ezt pedig a döntőben is kihasználhatja Spanyolország. Nem mindegy, hogy Luke Shaw vagy Kieran Trippier kezd majd vele szemben, s jó eséllyel Declan Rice is besegít majd rá, de ha átlövésekkel, mögékerülésekkel, cselekkel meg tudja bontani az angol védelmet, annak spanyol arany lehet a vége.

Már most ikonikus Yamal Franciaország elleni bombagólja (Fotó: Getty Images)

Kobe Mainoo

Az elmúlt hetek, napok után talán nem meglepő, de minden Yamalról szól az Eb körül, pedig az angoloknak is van egy szupertehetsége, akiből gyorsan világsztár lehet – ha éppen még nem az... Talán leginkább Gareth Southgate pragmatizmusa okolható ezért, de az első két meccsen Trent Alexander-Arnold, a harmadikon Connor Gallagher játszott dupla hatost Declan Rice mellett. Profilra a torna előtt is egyértelmű volt, hogy a Manchester Unitedben futballozó Kobe Mainoo a legjobb választás, ám az angol kapitány lehet, hogy félt a korától, hiszen még mindig csak 19 éves. Az egyenes kieséses szakaszra aztán bekerül a kezdőbe, s egészen fantasztikus, milyen teljesítményt nyújt. A fiatal középpályás 94 százalékos pontossággal passzol, miközben hosszú indításai több mint 80 százalékban mennek társhoz, ráadásul labdacipeléssel is el tudja juttatni a labdát a támadóharmadba. Védekezésben, támadásban, lövőhelyzetek elvállalásában és kialakításában is elit, rendkívül higgadt és magabiztos – nem látszik rajta a kora. A döntőben lehet, hogy keveset várnak majd tőle, de a játéka kulcs lehet Southgate kezében.

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

