A sebesség és az intenzitás a legnagyobb különbség az angol és a spanyol futball között – Rafa Benítez

„Óriási meccsre számítok – kezdte az interjút Rafa Benítez, aki hazájában csapatok sorát, köztük a Real Madridot is, irányította, míg Angliában a Liverpoolnál és a Chelsea-nél tevékenykedett. – Spanyolország volt a tornán az az együttes, amely végig a legmagasabb szinten futballozott. Németország is jól tette a dolgát, akárcsak Ausztria vagy Svájc. A spanyolok azonban a legerősebb ellenfelekkel találkoztak, mint Franciaország vagy Olaszország. Mégis folyamatosan jól játszottak, és tették, amit tenniük kellett. Kihozták a játékosaikból a maximumot.”

Benítez beszélt a spanyolok stílusában bekövetkezett változásról, például a labdabirtoklás fontosságának elhagyásáról is: „A labdabirtoklásra épülő játék fejlődés nélkül bolondság. 2008-ban Spanyolország nagyjából 57 százalékban birtokolta a labdát, 2012-ben 65 százalékban és 2022-ben 77 százalékban, míg most újra 57 százalékban. Nincs szükség annyi labdabirtoklásra, annál inkább fontos viszont a gyakorlatiasság.”

De szóba került az angol labdarúgásban tapasztalható változások is: „Amikor megérkeztem Angliába, még minden nagyon fizikális volt. Csak egyetlen olyan csapat akadt, mint az Arsenal, amely megpróbált passzolni és megtartani a labdát. Miután megérkezett Guardiola, ő is elkezdte követni az Arsenalt, de ehhez időre volt szüksége. Minőségi játékosokat szerződtethetett, és azt csinálhatott, amit akart. De Klopp Liverpoolja is jól tette a dolgát, noha más stílusban játszott. A legfontosabb mindig az idő.”

„A sebesség és az intenzitás a legnagyobb különbség az angol és a spanyol futball között – folytatta az interjút 64 éves tréner. – Az angliai játékosaim csúcssebessége 36 vagy 37 kilométer/óra volt az edzéseken, míg Spanyolországban csak 34 vagy 35, legjobb esetben is 36.”

Benítez kitért a két ország utánpótlására is, megjegyezve, hogy ezen a ponton az angolok a spanyol modellt másolták le: „A munkamódszert is utánozták, ma már sokkal inkább labdával dolgoznak. Én voltam az első spanyol edző a Premier League-ben, előtte még nem volt senki. De Reina előtt spanyol kapus sem volt az angol élvonalban, vagy csatár Torres előtt... A Premier League fejlődött, a spanyol liga pedig megmaradt a passzoknál.”