A nap, amelyiken a francia és az angol gólrekorder is duplázott

Olivier Giroud és Harry Kane karrierje számos ponton keresztezte egymást, a francia 2012 és 2021 között előbb az Arsenal, majd a Chelsea szolgálatában állt, Kane néhány kilométerrel odébb, a Tottenham soraiban termelte a gólokat, és lám, az élet úgy hozta, hogy ha nem is ugyanabban az évben, de július 3-án mindketten dupláztak az Európa-bajnokságon. Közös lesz az útjaikban az is, hogy a végén mindketten elveszítik az aktuális kontinensbajnokság döntőjét, de erről majd egy másik napon…

Mielőtt megnéznénk július 3-i Eb-góljaikat, rendhagyó módon idézünk a Nemzeti Sport világbajnoki öröknaptárából, a 2022-es Franciaország–Anglia (2–1) vb-negyeddöntő leírásából; ez volt az a mérkőzés, amelyen mindketten korszakhatárhoz érkeztek:

„Két nagy európai futballnemzet vívta az utolsó katari negyeddöntőt, amelyen két korszakos csatáregyéniség is átírta válogatottja gólörökranglistájának elejét, de ennek csak az egyik örülhetett szívből. Olivier Giroud. Az ő új csúcsot érő 53. válogatott gólja, egy hajrábeli fejes, győzelmet és továbbjutást ért Franciaországnak, Harry Kane 53. gólja (amellyel utolérte Wayne Rooneyt az angol lista elején) csak átmeneti egyenlítésre volt elegendő. A szerepében több volt, hiszen a meccs végén rúghatott még egy tizenegyest, de azt már a kapu fölé bombázta – az ellenfél hálóját őrző londoni klubtársa, Hugo Lloris legnagyobb megkönnyebbülésére…”

Drámai csata főszereplői voltak… Elöljáróban ennyit, most kanyarodjunk vissza az Eb-történelemhez.

Olivier Giroud és Antoine Griezmann egyaránt gólt szerzett az izlandiak elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: OLIVIER GIROUD

(2016, Franciaország–Izland 5–2) Az izlandi válogatott veretlenül, az angolok testén keresztül jutott be a legjobb nyolc közé a franciaországi Európa-bajnokságon, négy mérkőzésén összesen négy gólt kapott – aztán ezen a saint-denis-i meccsen már nem bírta el a szokatlan lelki terhet: 45 perc alatt kapott négyet. A házigazdák kiválóan futballoztak, az Eb-történelemben nem volt még ilyen lehengerlő első félidő: Olivier Giroud és Paul Pogba góljával húsz perc után 2–0 volt az állás, és a szünet előtt Dimitri Payet, valamint Antoine Griezmann is a kapuba talált. Az északiak persze ezt a meccset sem adták fel, Kolbeinn Sigthórsson és Birkir Bjarnason faragott a hátrányból a második félidőben, igaz, Giroud-ban is volt egy második gól.

OLIVIER GIROUD az egyik legjobb (16 gólos) Arsenal-idényéből érkezett az Európa-bajnokságra, fejelt egy gólt a románoknak, jött az izlandiak elleni dupla, de a francia drukkerek nagy sajnálatára többször nem talált be a kapuba; 20 válogatott gólnál tartott a számára ezüstérmet és bronzcipőt hozó Eb befejezésekor.

A gyűjtemény azóta jócskán bővült, Giroud a francia válogatott gólrekordere lett, amit az tesz különösen érdekessé, hogy sem a 2018-as világbajnokságon (ahová már a Chelsea játékosaként érkezett), sem a 2021-es Európa-bajnokságon nem szerzett gólt. Utóbbin a kispadra szorult a hosszú időre eltiltott Karim Benzema visszafogadása miatt, azonban az oroszországi világbajnokságon végig a pályán volt. Csakhogy középcsatár létére nem a gólszerzés volt a fő feladata, hanem az, hogy (az 1998-ban már bevált francia recept szerint) megossza az ellenfél védőinek figyelmét, lehetőséget teremtve a fürge szélsőknek, Griezmann-nak és Kylian Mbappénak az érvényesülésre. A terv megint bejött, a „kékek” világbajnokok lettek.

A köztes időben, selejtezőkön és felkészülési meccseken Giroud rugdoshatta-fejelhette a gólokat, sőt megadatott neki az is, hogy a 2022-es világbajnokságon állítsa be, majd döntse meg Thierry Henry francia gólrekordját (51) – immár egy harmadik sztárklub, a Milan játékosaként, olasz bajnokként. Katarban Benzema sérülése miatt került ismét előtérbe, négy góllal hálálta meg, 36 évesen.

Utolsó nagy tornájára, a 2011-ben kezdődő válogatott karrierjét lezárni hivatott 2024-es Eb-re 57 góllal érkezett. Arra, hogy ezzel még sokáig lesz francia rekorder, nem merünk fogadni, hiszen Mbappé lemaradása már tízgólnyi sincs…

Harry Kane rögtön a meccs elején vezetést szerzett Ukrajna ellen (Fotó Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: HARRY KANE

(2021, Anglia–Ukrajna 4–0) Mint láttuk, akárcsak Giroud, a hét évvel fiatalabb HARRY KANE, az eggyel korábbi világbajnokság gólkirálya is a 2022-es katari vb-n állította be hazája válogatottjának gólrekordját, és bár hónapokkal később, de a csúcsdöntés csak-csak megtörtént. A termelés azóta sem szünetel, a 2024-es Európa-bajnokságra Kane már 63 válogatott góllal érkezett, és ott is a hálóba talált, immár a Bayern München gólgyárosaként.

De maradjunk egyelőre a 2021-es Európa-bajnokságnál! Az angol csapatkapitányi karszalagot viselő Kane nem szerzett gólt a csoportkörben, a németek elleni nyolcaddöntő hajrájában aztán már betalált, fejesével eldöntve a presztízsmeccset. Az Ukrajna elleni negyeddöntő alkalmából kellett először kimozdulniuk a „háromoroszlánosoknak” a londoni Wembleyből. A római utazás nem okozott zavart a gépezetben, sőt! Kane már a 4. percben berúgta a vezető gólt, majd a második félidőben negyedórán belül nemcsak ő, hanem Harry Maguire és Jordan Henderson is fejelt egy-egy gólt – kitárult az elődöntő kapuja.

Kane-nel majd találkozunk ott is, most rögzítsünk annyit: az angol világklasszisnak eddig 2021 volt a gólokban leggazdagabb éve a válogatottban, 16 mérkőzésen 16-szor talált kapuba, ami akkor is különleges teljesítmény, ha hozzátesszük, hogy ebben benne van egy San Marino elleni négyes is.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Boldog dánok az elődöntő lefújása után, jobbról a második a meccs emberének megválasztott Thomas Delaney (Fotó: Getty Images)

ÚTON AZ ELŐDÖNTŐ FELÉ: DÁNIA

(2021, Dánia–Csehország 2–1) Christian Eriksen szívmegállásával kezdődött a dánok szereplése, ám a horrornak induló történet kezdett átalakulni romantikus kasszasikerré: az oroszok és a walesiek után a csehek sem voltak képesek megállítani Kasper Hjulmand lendületbe jövő csapatát!

Thomas Delaney szép fejessel már az 5. percben vezetést szerzett a dánoknak, majd az első félidő hajrájában Joakim Maehle külsővel középre kanyarított labdájából Kasper Dolberg belőtte harmadik gólját a tornán. Patrik Schick elegáns kapáslövéssel szépített, neki ez már az ötödik gólja volt, ez végül elég lett a társgólkirályi címhez, ám a cseh továbbjutáshoz több kellett volna – a dánok repülhettek Azerbajdzsánból Londonba, hogy megvívják az elődöntőt az angolokkal.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

EB-EREDMÉNYEK – JÚLIUS 3.

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Saint-Denis: Franciaország–Izland 5–2

EB 2021, EURÓPA

NEGYEDDÖNTŐ

Baki: Dánia–Csehország 2–1

Róma: Anglia–Ukrajna 4–0