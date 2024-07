A francia válogatott lett az első csapat az Európa-bajnokságok történetében, amely úgy jutott be az elődöntőbe, hogy nem szerzett akciógólt a torna során. Az eddigi öt találkozóján két öngólnak és egy értékesített büntetőnek örülhetett, no meg most a megnyert tizenegyespárbajnak.

Fotó: Getty Images