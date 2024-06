Zsorzs Mikautadze: Úgy készülök, hogy gólt szerzek a törökök ellen

Első Európa-bajnoki mérkőzésére készül Grúzia. A torna újonca kedden Törökország ellen kezdi el Eb-szereplését, s bár a mérkőzés kimenetele megjósolhatatlan, az biztos, hogy a lelátón hatalmas fölényben lesznek a török szurkolók. Köztudott, hogy Németországban rengeteg török él, Dortmundban már napokkal a csata előtt az összes drukker a grúzok elleni ütközetre készült. Grúzia egyetlen felkészülési mérkőzést játszott az Eb előtt, s a Montenegró elleni 3–1-es győzelem után az országban mindenki bizakodni kezdett, sokan kijelentették a magabiztos győzelem után, hogy a törökök elleni nyitó meccsnek egyértelműen ők az esélyesei. Zsorzs Mikautadze, az együttes támadója ezt nem osztotta, de abban bízik, hogy jól kezdik a németországi tornát.

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk az Európa-bajnokságon – idézte a worldsport.ge oldal a Metz 23 éves támadóját. – A csapatunk már most történelmet írt, hiszen először szerepelünk a tornán. Teljes mértékben felkészültünk a törökökből, tudjuk, hogyan játszanak, s persze győzni akarunk a nyitó meccsen. Biztos vagyok benne, hogy lesz lehetőségem gólt szerezni, úgy készülök, hogy be is találok a török kapuba. Tisztában vagyok a képességeimmel, mindent megteszek azért, hogy kedden megszerezzem első Európa-bajnoki gólomat és Grúzia megnyerje története első Eb-mérkőzését.”

Zsorzs Mikautadze az előző idényben húsz francia élvonalbeli mérkőzésen 13 gólt szerzett, a válogatottban pedig 25 fellépésen tízszer talált be, joggal várják tőle a gólokat a szurkolók. A török együttesben több topligás játékos szerepel, ám Vincenzo Montella szövetségi kapitány tudja, nem lesz könnyű menet Dortmundban, erről beszélt a sportx.com oldalnak.

„Grúzia szervezett futballt játszik, alig lesz területünk, figyelnünk kell az ellentámadásokra. A legfontosabb a türelem, ez akár a mérkőzést is eldöntheti. Hinnünk kell a győzelemben, magabiztosan akarunk játszani.”

A grúzoknál Otar Kiteisvili kivételével mindenki százszázalékos állapotban van, a középpályás hétfőn külön készült a többiektől.

Arda Güler, a török válogatott és a Real Madrid támadója a mackolik.com-nak Elképesztő hangulatot teremtenek majd a szurkolóink Dortmundban, nagyszerű lesz látni, hogy szinte a teljes stadion piros-fehérben pompázik. A Bajnokok Ligája-döntő után már az Európa-bajnokság járt a fejemben, nagyon vártam, hogy elkezdődjön. Mindig megtisztelő a válogatott mezét viselni, nagy motivációt jelent nekem.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

18.00: Törökország–Grúzia, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Portugália–Csehország, Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!