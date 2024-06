Roberto Martínez kérése: „Több pontos lövést szeretnék látni”

Óriási vihar csapott le Dortmundra péntek délután, az igazi turbulencia mégis a portugál válogatott sajtótájékoztatóját előzte meg, az újságírók ugyanis gyakorlatilag zsúfolásig megtöltötték a BVB Stadion sajtótermét, az általános hangszint pedig olyan értékeket ért el, hogy a terem melletti őrök többször is riadtan néztek be, mert azt hitték, túl heves vita folyik a felek között. Az izgatott disputa a várható kezdőcsapatot illetően zajlott, ugyanakkor a portugálokra jellemző módon a Benfica minapi közgyűlése, valamint a bajnok Sporting CP nyári igazolásai is terítékre kerültek. Ez utóbbit illetően a legtöbben – főleg a csapathoz húzók – amellett érveltek, hogy Gyökeres Viktornak nem szabad elhagynia az Alvalade-stadiont. Amikor azonban befutott Rafael Leao, varázsütésre elcsendesedett a terem, és a protokollnak megfelelően kezdődhetett a sajtótájékoztató. A Milan támadója kezdőként lépett pályára a csehek ellen, de a második félidőre kissé elfogyott (Diogo Jota váltotta), így adva volt a kérdés, hogy marad-e a kezdőben.

„Minden tőlem telhetőt megtettem az első mérkőzésen, igyekeztem minél aktívabb lenni, ám a második félidőre kétségtelenül visszaesett a teljesítményem – mondta Rafael Leao. – Felkészült leszek, ha a szövetségi kapitány ismét a kezdőbe jelöl, de természetesen elfogadom, ha ezúttal a kispadon kezdek. Egy biztos, bárki kerül be a kezdőbe, tudása legjavát nyújtja.”

A törökök várható védekező játékkal rukkolnak elő, így teoretikusan az olyan villámgyors szélsőknek, mint Rafael Leao több terület jut.

„A támadóknak valóban könnyebb dolguk lehet majd, nagyon remélem, hogy sikerül is megmutatnunk a valódi támadókapacitásunkat, úgy érzem, lüktetőbb, szebb meccset játszunk majd, mint a csehek ellen, mert a törökök játékstílusa jobban fekszik nekünk” – vélekedett a támadó, akit aztán az egyik szaúdi újságíró arról kérdezett, igaz-e, hogy mérlegeli az Al-Hilal ajánlatát. A futballista arcán azonnal lehetett látni, hogy nem szívesen válaszol a kérdésre, ám szerencséjére a válogatott sajtófőnöke kisegítette, és közölte, csakis a szombati mérkőzéssel kapcsolatban lehet érdeklődni.

Lehet, hogy az egyik török kolléga nem figyelt igazán, mert ugyan elérhető volt számára a szinkrontolmácsolás, gyakorlatilag egyből megismételte az előtte érdeklődő portugál újságíró kérdését, hogy mennyire befolyásolja majd a portugálokat harminc-negyvenezer török szurkoló, akiket a BVB Stadion lelátóira várnak.

„Félelmetes légkörre számítunk, de egyrészt sok portugál is jelen lesz a meccsen, másrészt megszoktuk már az ilyen miliőt. Ilyenkor csakis a játékra összpontosítunk, ezért nem hiszem, hogy gondot jelent, ha egy mini Isztambul lesz a lelátón” – szögezte le Rafael Leao.

A támadót követően érkezett a terembe Roberto Martínez, a szövetségi kapitányt először természetesen a várható kezdő tizenegyről és a taktikáról faggatták.

„Eltérő lesz a két mérkőzés képe, ez előre borítékolható – jelentette ki a szövetségi kapitány. – A csehek nagyon mélyen védekeztek, szoros emberfogással, míg a törökök inkább a támadójátékra összpontosítanak. S ne feledjük, olasz edzővel érkeznek, aki taktikailag tökéletesen felkészítette őket, ezért egy pillanatra sem lankadhatunk.”

A csehek ellen az utolsó pillanatban megnyert mérkőzés után egyértelmű, van mit finomhangolni a portugál csapat játékán – de vajon mit, és mi az, amit a kapitány megtartana a második csoportmeccsre?

„Az eredményt mindenképpen megtartanám, mert a győzelem a futballban minden mást felülír – mondta a várható taktika kapcsán Roberto Martínez. – A labdabirtoklásunkkal sem volt gond, ám roppant fontosnak érzem, hogy arányosan több pontos, kaput eltaláló lövésnek kell társulnia hozzá. Továbbá szintén jó lenne megtartani azt a reagálóképességet, amelyet a hátrányba kerülő csapat mutatott Csehország ellen, persze anélkül, hogy megint hátrányba kerülnénk.”

Szóba került a csapat két veteránja, Pepe és Cristiano Ronaldo helyzete is.

„Pepe a három- és a négyvédős rendszerben is kiválóan megállja a helyét, Cristiano Ronaldo pedig a tőle megszokott módon rengeteget dolgozott, és nagyon fegyelmezetten játszott, Francisco Conceicao győztes gólja is azért jöhetett össze, mert ő teret nyitott neki” – magyarázta a kapitány, tehát a két klasszis mindenképpen a kezdőcsapatba várható.

