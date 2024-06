Örömkönnyek és bőrnadrágos felnőttek – Németországban a mieink!

A gyerekeken magyar mez, kezükben magyar zászló – holott alig akadt közöttük magyar.

„Ungarn, Ungarn, Deutschland, Deutschland!” – skandálták választott és „természetes” csapatuk nevét. De a felnőttek is kitettek magukért: hagyományos bajor népviseletbe, így persze bőrnadrágba öltözve megfújtak négy havasi kürtöt (aminek a vége természetesen a földön volt kitámasztva, hiszen több méter hosszú), amint a szálloda elé bekanyarodott a játékosokat szállító busz. Elsőként Marco Rossi szállt le, hatalmas éljenzést kapva, majd érkezett Willi Orbán, aztán Gulácsi Péter, utána sorban a többiek bézs színű egyenöltözetben, utolsóként Szoboszlai Dominik, a csapatkapitány. A játékosok mind odamentek a gyerekekhez, perceken át autogramokat adtak, modellt álltak szelfikhez, az egyik kislány elsírta magát örömében, miután Szoboszlai aláírta a pólóját. Mindenki – köztük a németek is – sok sikert kívánt csapatunknak. Lépten-nyomon találkoztunk a vendégszeretetnek ezzel a szívet melengető megnyilvánulással a településen, sok házat fellobogóztak a helyiek a magyar trikolórral. Többekkel szóba elegyedve kiderült, semmilyen kötődésük sincs Magyarországhoz, nem is jártak még csak a Balatonnál sem, ám olyan megtisztelőnek tekintik, hogy Eb-résztvevő csapat az ő kis falujukban száll meg, hogy ezekre a napokra, hetekre magyar szurkolókká is váltak. Egyikük, egy tízévesforma kisfiú, Max Kimmich feliratú Bayern München-mezben lobogtatta a magyar zászlót házuk udvarán. De mint kiderült, élnek a faluban és a környékbeli településen százával „igazi” magyarok is, ők is feltűntek a busz érkezését váró tömegben, többen az itt élő honfitársaink közül éppen a magyar csapatnak szállást biztosító hotelben dolgoznak.