Meglepő! Sorozatban három vesztes nyitány után fogadják a németek a skótokat

A CSOPORT, 1. FORDULÓ, JÚNIUS 14., MÜNCHEN, 21.00 óra

NÉMETORSZÁG–SKÓCIA – ÉLŐBEN AZ NSO-N!



AZ EDDIGI NYITÓ MÉRKŐZÉSEKRŐL



♦ Az Eb-k 1960-tól íródó történetében először 1980-ban rendeztek csoportmeccseket – akkor még nyolc csapat részvételével – , így azóta lehet klasszikus nyitó mérkőzésekről beszélni. Bár ezek a találkozók szakmai értéküket tekintve nem hasonlíthatók össze a döntőkkel, mégis szintén nagy érdeklődés övezi őket, és a marketingértékük is megközelíti a finálékét. Ezt támasztja alá, hogy amikor két ország volt a házigazda – 2000-ben és 2008-ban – , a társrendezők elosztották egymás között, hogy az egyiké lett a döntő, míg a másiké a nyitó meccs. Az ezredfordulón így indult a torna Belgiumban, nyolc évvel később pedig Svájcban. Legutóbb, 2021-ben 11 országban rendeztek mérkőzéseket, az elsőt Rómában rendezték.



♦ Általában vagy a(z egyik) rendező, vagy a címvédő az egyik fix résztvevő. Az utóbbira csak egyszer, éppen 1980-ban volt példa, amikor ugyancsak a római Olimpiai Stadionban indult a meccssorozat. Érdekesség, hogy akkor a párosítás – Csehszlovákia–NSZK – éppen ugyanaz volt, mint a négy évvel korábbi döntőé, csak a kimenetel lett fordított. 1976-ban 2–2 után a tizenegyespárbajt a csehszlovákok nyerték, az 1980-as megnyitót pedig Karl-Heinz Rummenigge találatával 1–0-ra a nyugatnémetek. Az akkori tudósítások szerint a találkozóra mindössze 11 059 néző volt kíváncsi. Három éve, a koronavírus-járvány miatt komoly nézőtéri létszámkorlátozások voltak, ennek ellenére a 12 916 nézővel mégis sikerült ezt a számot túlszárnyalni.



♦ Ami a párosítást illeti, még egy különlegességet érdemes megemlíteni: 2004-ben esett meg, hogy a megnyitót, majd a döntőt is ugyanaz a két csapat játszotta, akkor viszont mind a két összecsapást a görögök nyerték a házigazda portugálokkal szemben (2–1 és 1–0). A helyszín a rajtkor Porto, a végjátékban Lisszabon volt.



♦ Ha végigtekintünk az eddigi kontinensbajnokságokon, sokszor a bűvös 11-es szám bukkan fel. Az alap, hogy a csapatok ennyi játékosból állnak, ezen kívül 1980 óta éppen 11-szer rendeztek kasszikus nyitó meccset, a legutóbbi Eb során pedig ugyanennyi volt a rendező országok és a stadionok száma.



♦ Jó hír a szurkolóknak, hogy az elmúlt közel négy és fél évtizedben mindig született gól a megnyitókon, a leggyakoribb eredmény az 1–1, amely 1988 és 1996 között sorozatban háromszor, majd legutóbb 2012-ben fordult elő. Ezen kívül háromszor volt 1–0 , illetve 2–1 az eredmény. 2021-ben a későbbi aranyérmes olaszok 3–0-ra verték a törököket. Nyolc éve a francia–román megnyitónak magyar vonatkozása is volt, hiszen a találkozót Kassai Viktor vezette, a partjelzők Ring György és Tóth Vencel, az alapvonali játékvezetők pedig Bognár Tamás és Farkas Ádám voltak.



♦ Németország eddig egyszer, 1988-ban volt az Eb házigazdája és akkor a megnyitón nem sikerült győzelemmel rajtolnia, hiszen Düsseldorfban 62 552 néző előtt 1–1-re végzett Olaszországgal. Az akkori nyolcas döntő első gólját az a Roberto Mancini lőtte, aki három éve aranyéremig vezette az azzurrikat, ám azóta távozott a posztjáról. A taljánok azonban nem sokáig vezettek, hiszen három percre rá Andreas Brehme egyenlített.



♦ Jobban ment viszont a németeknek a szintén hazai rendezésű, 2006-os világbajnokság nyitányán, amelyet szintén odahaza játszhattak. Akkor ugyancsak a ma esti találkozó helyszínén, a müncheni Allianz Arénában úgy verték 4–2-re Costa Ricát, hogy Philipp Lahm góljával már a 6. percben vezetést szereztek. (Az 1974-es NSZK-beli vb első találkozóját a címvédő Brazília és Jugoszlávia játszotta.)



♦ A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy 1980 előtt csak négyes döntőket rendeztek, megesett, hogy az elődöntőket egyidőben, de az is előfordult, hogy egymás után játszották. Utóbbira 1964-ben és 1968-ban volt példa, az első ilyen alkalommal éppen a magyar válogatott csapott össze a házigazda spanyolokkal a madridi Santiago Bernabeu Stadionban, és Bene Ferencék sajnos a hosszabbítás után 2–1-re alulmaradtak. Így is mostanáig ez a legjobb magyar szereplés, hiszen a bronzmeccsen, ugyancsak a ráadásban 3–1-re sikerült legyűrni a dánokat.

NÉMETEK ÉS SKÓTOK EGYMÁS ELLEN



♦ A mérkőzés érdekessége, hogy a nyitányon a torna két legidősebb átlagéletkorú válogatottja találkozik, hiszen a németek keretét alkotó játékosok átlagosan 28.5, a skótok 28.3 évesek.



♦ Ez lesz a két ország 18. találkozója, eddig a németek kétszer annyi diadalt arattak, mint a szigetországiak, az örökmérleg a szemszögükből 8 győzelem, 5 döntetlen, 4 vereség. A skótok legutóbb 25 éve tudtak győzni (1–0) a Nationalelf ellen, akkor is idegenben, a brémai barátságos meccsen. Az előző három összecsapásukat egyaránt egy góllal nyerték meg a németek, legutóbb 2015 szeptemberében Európa-bajnoki selejtezőn a glasgow-i Hampden Parkban 3–2-re diadalmaskodtak a németek, akiknél akkor Thomas Müller duplázott, a győztes gólt pedig Ilkay Gündogan szerezte.



NÉMETORSZÁG



♦ A német válogatott 1972-ben, 1980-ban és 1996-ban is megnyerte az Európa-bajnokságot, így a spanyollal együtt tartja a rekordot. Ezen kívül háromszoros ezüstérmes, legutóbb 1968-ban hiányzott az Eb-ről, azóta sorozatban a 14. tornán van jelen, ezzel szintén csúcstartó. Az első két kiírásban nem is vett részt.



♦ A nationalelf most mindössze 16. a világranglistán, keretének összértékét 831 millió euróra becsüli a Transfermarkt átigazolási portál, ez az ötödik legmagasabb összeg a 24 csapatos mezőnyben. A legértékesebb játékosa Florian Wirtz, a Leverkusen 21 éves támadó középpályása (130 millió euró), de nem sokkal marad le mögötte a hasonló csapatrészben, csak a jobb oldalon játszó és mindössze két hónappal idősebb Jamal Musiala a Bayern Münchenből (120 millió).



♦ Legutóbb, 2021-ben – az Euro 2020-on – szintén a mieinkkel szerepeltek egy csoportban, és úgy végeztek a második helyen, hogy mindhárom mérkőzésüket Münchenben játszhatták: előbb 1–0-ra kikaptak a franciáktól, majd 4–2-re verték a portugálokat, végül a 84. percben egyenlítve 2–2-re végeztek a magyar válogatottal. A kieséses szakaszban a nyolcaddöntőben Angliával szemben idegenben 2–0-ra alulmaradtak a későbbi ezüstérmessel szemben. 2004 óta ez volt a legkorábbi búcsújuk az Eb-ken.



♦ Németország eddig 25-ször lépett pályára Münchenben, ahol az Allianz Arénában és a korábban épült Olimpiai Stadionban összesítve 12 győzelem, 7 döntetlen és 6 vereség a mérlege.



♦ A nationalelf a 2024-es felkészülési meccsein az ukránok elleni 0–0 mellett 3-szor nyert, többek között legyőzte a franciákat (idegenben 2–0) és a hollandokat (otthon 2–1). A tavaly szeptemberben kinevezett, mindössze 36 esztendős Julian Nagelsmannal eddig 4-szer győzött, 2-szer ikszelt és 2-szer kapott ki. A legutolsó felkészülési találkozóján hátrányból egy 89. perces góllal 2–1-re verte meg Ausztriát.



♦ A német válogatott az előző három nagy tornán egyaránt vereséggel rajtolt: a 2018-as vb-n Mexikótól, a 2021-es Eb-n pedig a franciáktól egyaránt 1–0-ra, majd a 2022-es vb-n a japánoktól 2–1-re kapott ki.



SKÓCIA



♦ A skót válogatott a 39. helyet foglalja el a FIFA világrangsorában, ezzel az A csoportban a leghátrább van sorolva. Legértékesebb játékosa Scott McTominay, a Manchester United védekező középpályása 32 millió euróval.



♦ A szigetországi válogatott 1992, 1996 és 2021 után most negyedszer Eb-résztvevő, és még egyszer sem tudott továbbjutni a csoportjából. A szereplések közül az első volt a legértékesebb, mert akkor még nyolcas döntőt rendeztek, négy évvel később már 16-ost, legutóbb pedig 24-est. Az Eb-ken két mérkőzést tudott megnyerni, a másodikat1996-ban Svájc ellen (1–0), emellett 2 döntetlen és 5 vereség teszi teljessé a mérlegét.



♦ Az Euro 2020 során úgy lett csoportutolsó, hogy két találkozóját is hazai közönség előtt, Glasgow-ban játszhatta, de előbb a csehektől (0–2), majd a horvátoktól is vereséget szenvedett (1–3). A két összecsapás között viszont gól nélküli döntetlent ért el az ősi rivális, később ezüstérmes Anglia vendégeként.



♦ Skócia a 2024-es Eb-re úgy kvalifikált, hogy a spanyolok mögött 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel második lett a csoportjában, figyelemre méltó azonban, hogy tavaly márciusban McTominay duplájával hazai pályán 2–0-ra megverte Rodriékat.



♦ Steve Clarke együttesének idén nem túl acélos a teljesítménye (1–1–2), hiszen egyedül Gibraltárt sikerült felülmúlnia (2–0). Márciusban előbb 4–0-ra kikapott Hollandiában, majd odahaza 1–0-ra az észak-írektől is. A legutolsó felkészülési találkozóján Glasgow-ban 2–2-re végzett a finnekkel.



♦ A skótoknál van gond bőven, hiszen a középső középpályás Callum McGregor, a csapatkapitány Andrew Robertson és a középcsatár Lawrence Shankland szereplése is bizonytalan.

♦ Skócia az UEFA kimutatása szerint még sosem játszott Münchenben.



A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország



NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Emre Can (Dortmund), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

SKÓCIA

Kapusok: 21 – Zander Clark (Hearts), 1 – Angus Gunn (Norwich City – Anglia), 12 – Liam Kelly (Motherwell)

Védők: 16 – Liam Cooper (Leeds United – Anglia), 5 – Grant Hanley (Norwich City – Anglia), 13 – Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 22 – Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), 26 – Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), 15 – Ryan Porteous (Watford – Anglia), 2 – Anthony Ralston (Celtic), 3 – Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), 24 – Greg Taylor (Celtic), 6 – Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: 17 – Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), 11 – Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 14 – Billy Gilmour (Brighton – Anglia), 20 – Ryan Jack (Rangers), 7 – John McGinn (Aston Villa – Anglia), 8 – Callum McGregor (Celtic), 23 – Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 – Scott McTominay (Manchester United – Anglia),

Támadók: 10 – Ché Adams (Southampton – Anglia), 19 – Tommy Conway (Bristol City – Anglia), 25 – James Forrest (Celtic), 18 – Lewis Morgan (New York Red Bulls – Egyesült Államok), 9 – Lawrence Shankland (Hearts)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke