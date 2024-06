Harry Kane: Labdával és anélkül is szenvedtünk

Anglia vezető gólját Harry Kane szerezte meg a 14. percben. A Bayern München klasszisa, a BBC-nek elismerte, vannak hiányosságai a csapatnak, ugyanakkor a pozitívumokat is látja: „Azt hiszem, mondtuk a torna előtt, hogy itt nincsenek könnyű meccsek, és ez be is bizonyosodott. Labdával és anélkül is szenvedtünk, a dánok és a szerbek ellen sem helyeztük kellő nyomás alá a riválist. Mindegyikünk egy kicsit gyengébben teljesített annál, mint amire képes. Nehéz volt a pályán, de nyugodtak maradunk, elvégre egy pontot így is szereztünk. És ez a pozitívum, a jó csapat jele az, ha akkor is eredményt ér el, amikor nem a legjobbját nyújtja. A csoport élén állunk, de tudom, hogy sok a negatív hang otthon – ezt a legutóbbi Eb-n is megtapasztaltuk, amikor Skóciával döntetlent játszottunk. Lépésről lépésre eljutunk ugyanoda, ahol akkor voltunk.”

Kasper Hjulmand dán szövetségi kapitány úgy látja, akár a három pontot is megszerezhették volna: „Nem vagyok csalódott az eredménnyel, de az egyértelmű, hogy több is volt ebben a meccsben. Úgy játszunk, ahogyan Dániának kell, magunkat mutatjuk: tüzet és szenvedélyt hozunk a pályán. Jó mérkőzésünk volt, amelyen azt gondoltuk, nyerhetünk. Bebizonyítottuk, mire vagyunk képesek Anglia ellen: kilencven percen át azt nyújtottuk, amit tudunk.”

A találkozó legjobbjának választott Pierre-Emile Höjbjerg mások mellett azt is kifejtette, mennyire jól felkészültek az angol klasszisokból: „A szurkolók fantasztikusak, a segítségüknek hála úgy éreztük, mintha otthon játszanánk. Angliának sok jó játékosa van, a második félidőben pályára lépők friss energiát hoztak a meccsbe. Csapatként sikerült feltartanunk a sztárokat, jól felkészültünk belőlük, szervezetten működtünk ellenük. Mindegyikünk megfelelő hozzáállással és odaadással küzdött. Megmutattuk, mennyire erős a csapatszellemünk.”

Anglia szövetségi kapitánya, Gareth Southgate értelemszerűen csalódott a történtek miatt: „Nem úgy alakult a mérkőzés, ahogyan szerettünk volna. Nem használtuk elég jól a labdát, és el kell fogadnunk, hogy ha ez megtörténik, akkor úgy szenvedünk, ahogyan ma. Tudjuk, hogy másik szinten kell játszanunk és azt is, hogy az emberek csalódottak a teljesítményünk miatt. De jelenleg nem támadunk le olyan intenzitással, amilyennel kellene, és ez azt jelenti, hogy mélyebben játszunk. Meg kell találnunk a megoldást, a kettő közötti összhangot. Ha megengeded a játékosoknak, hogy a passzokat válasszák, akkor ezt úgy is tehetik, hogy azok ártanak.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

DÁNIA–ANGLIA 1–1 (1–1)

Frankfurt am Main, Frankfurt Aréna, 46 177 néző. Vezette: Artur Soares Dias (Paulo Soares, Pedro Ribeiro) – portugálok

Dánia: Schmeichel – Christensen, Andersen, Vestergaard – Maehle, M. Hjulmand (Nörgaard, 82.), Höjbjerg, Kristiansen (Bah, 57.) – Eriksen (Skov Olsen, 82.) – Wind (Damsgaard, 57.), Höjlund (Y. Poulsen, 67.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Alexander-Arnold (Gallagher, 54.), Rice – Saka (Eze, 69.), Bellingham, Foden (Bowen, 69.) – Kane (Watkins, 69.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerző: M. Hjulmand (34.), ill. Kane (18.)

Sárga: Vestergaard (27.), Maehle (73.), Nörgaard (87.), ill. Gallagher (61.)

