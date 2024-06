Itt az Eb-csoportkör U23-as álomcsapata

A WhoScored.com a csoportkör végeztével több álomcsapatot is összeállított az első három-három mérkőzésen nyújtott teljesítmény alapján. Most a legjobb fiatalokból álló csapat került sorra, melybe óriási meglepetésre nem került be a spanyolok szupertehetsége, Lamine Yamal és a Bayer Leverkusennel briliáns idényt futó (igaz, az Eb-n egyelőre visszafogottan teljesítő) Florian Wirtz sem, de ott van többek között a bravúrt bravúrra halmozó grúz kapus, Giorgi Mamardasvili, Jude Bellingham, Jamal Musiala, Pedri és Nico Williams is, ráadásul, ha egy grúz nem lenne elég, akkor ők alkotják a csatársort is, merthogy Zsorzs Mikautadze és Hvicsa Kvarachelia is tagja az álomcsapatnak.