Gascoigne álomgólt lőtt, majd belevetette magát a fogorvosi székbe

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: ERIC GERETS ÉS JULIEN COOLS

(1980, Belgium–Spanyolország 2–1) ERIC GERETS és a csapatkapitány JULIEN COOLS nem az ellenfél kapuja előtti hatékonysága miatt lett válogatott, de úgy adódott, hogy a Kubala László vezette spanyol tizenegy elleni milánói csoportmeccset ők nyerték meg. Előbb a szakállas jobbhátvéd, Gerets lőtt a kapuba, majd az akkor már háromszoros spanyol gólkirály, Quini egyenlítése után Cools is betalált. Gerets 82, Cools 35 meccset játszott a „vörös ördögök” színeiben, két-két góllal vonultak vissza. Ami a 35/8-as válogatott mérlegű Quinit illeti, az ő nagy sztorija a következő évben íródott, amikor már a Barcelonát erősítette: egy bajnoki mérkőzés után két fegyveres elrabolta, 25 napos fogva tartás után sértetlenül szabadult – és sohasem jelentette fel az emberrablókat…

Marco Tardelli az 1982-es világbajnokságon (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: MARCO TARDELLI

(1980, Olaszország–Anglia 1–0) MARCO TARDELLI kultikus gólöröme az 1982-es vb-döntőről még előttünk volt, de ezen a torinói estén is érthető, hogy elragadták az érzelmei: a Francesco Graziani beadásából lőtt gólja a squadra azzurra első találata volt a saját rendezésű Eb-n (169 perc után), ráadásul győzelmet ért Anglia ellen. A Juventusszal minden fontos sorozatot (olasz bajnokságot, Olasz Kupát, BEK-et, KEK-et, UEFA-kupát, Európai Szuperkupát) megnyerő középpályás 1976 és 1986 között 81 válogatott mérkőzésen lépett pályára, és hat gólt szerzett.

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: RONNIE WHELAN

(1988, Írország–Szovjetunió 1–1) RONNIE WHELAN hannoveri gólja ugyanúgy bekerült az UEFA 60 éves jubileumi válogatásába, mint Gascoigne fenti mutatványa. A Liverpoolt másfél évtizeden át szolgáló, BEK-győztes és hatszoros angol bajnok középpályás 53 válogatott mérkőzésén csupán három gólt szerzett, de ez valóban remekmű: gyönyörű akrobatikus mozdulattal lőtt a szovjet kapuba. Az angolok legyőzése után egy értékes döntetlen, nagyon jól álltak az újonc írek!

Ronnie Whelan a hollandok elleni 1988-as csoportmeccsen (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: STEFAN EFFENBERG

(1992, Németország–Skócia 2–0) STEFAN EFFENBERG zaklatott karrierjének első válogatott gólja ezen a napon született: beadásnak szánt labdája, miután megpattant egy védőn, az égbolt felé vette az irányt, majd a kapus felett a hálóba hullott – a skót háló előtt ugyanaz az Andy Goram állt, aki Gascoigne fent megénekelt góljánál… A később, második bayernes időszakában BL-t és három bajnoki címet nyerő középpályást viselkedése miatt 1994 után hosszú évekre száműzték a válogatottból, ezért „csak” 35 meccs és 5 gól az egyenlege. Az első gólt Karlheinz Riedle lőtte Matthias Sammer és Rudi Völler előkészítéséből.

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: MARIS VERPAKOVSKIS

(2004, Csehország–Lettország 2–1) MARIS VERPAKOVSKIS mindmáig az egyetlen labdarúgó, aki a lett válogatott színeiben gólt szerzett Európa-bajnokságon. A selejtezőben hat góllal repítette a váratlanul sikeres – többek között a mieinket megelőző – „farkasokat”, és 104 meccsen szerzett 29 góljával ma is tartja a nemzeti rekordot. A csehek nagy nehézségek árán fordítottak, Marek Heinz a 85. percben lőtte a győztes góljukat.

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: HAKAN YAKIN

(2008, Svájc–Portugália 2–0) HAKAN YAKIN rúgott egy gólt a törököknek is, azzal még nem járt pont, a néhány nappal későbbi, portugálok elleni dupla azonban szép győzelmet eredményezett. Tétje már nem volt a bázeli meccsnek, Svájc már kiesőként, Portugália továbbjutóként lépett pályára, de ettől még nagy ünneplést csapott a St. Jakob Park közönsége. A 64 éves Köbi Kuhn hétéves kapitánykodása győzelemmel ért véget, az egyetlen válogatott dupláját elkönyvelő Yakin karrierje három évvel később, 87 meccsel és 20 góllal ért véget a nemzeti csapatban.

Hakan Yakin szépen zárta a 2008-as Európa-bajnokságot (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: MAREK HAMSÍK

(2016, Szlovákia–Oroszország 2–1) MAREK HAMSÍK másfél évtizedig erősítette a szlovák válogatottat, igazi vezéregyénisége volt, stílszerű, hogy az ő remek felső sarkos lövésével született meg Szlovákia első Európa-bajnoki győzelme. Hamsík 138 válogatott meccsen 26-szor talált a kapuba, ez volt az egyetlen gólja nagy tornán.

FRANCIA EGYVELEG

Nem kevesebb mint négy mérkőzést játszott ezen a játéknapon a francia válogatott, és a mérleg dicséretes: egy döntetlen mellett három győzelem.

(1996, Franciaország–Spanyolország 1–1) Youri Djorkaeff 28 válogatott gólja közül kettőt lőtt a spanyoloknak, mindkettőt Európa-bajnokságon; a másik győzelmet ért 2000-ben – később látjuk majd azt is –, ez az elegáns gurítás csak egy pontot hozott Leedsben, mert José Luis Caminero egyenlített a hajrában.

(2012, Franciaország–Ukrajna 2–0) A második félidő elején törték össze a hazai szíveket a „kékek”: néhány perc leforgása alatt Jérémy Ménez és Yohan Cabaye is a bal alsóba lőtte a labdát a donecki meccsen.

(2016, Franciaország–Albánia 2–0) Kapufa itt, kapufa ott, és aztán – ahogyan az első csoportmeccsen a románok ellen – a marseille-i Vélodrome-ban is a házigazdák örülhetek az utolsó percekben: a 90. percben Antoine Griezmann fejjel, a 96.-ban Dimitri Payet jobblábas lövéssel talált az albán kapuba.

(2021, Franciaország–Németország 1–0) Hét évvel korábban a németek Mats Hummels fejesével nyerték meg a két csapat vb-negyeddöntőjét a Maracanában – ezen a müncheni csoportmeccsen is ő döntött, de most a franciák örültek, mert csizmaszárral a saját kapujába bombázta a labdát.

EGY EMLÉKEZETES ANGOL PRODUKCIÓ

(2012, Anglia–Svédország 3–2) Az angol válogatottal kezdtük mai összefoglalónkat, három mérkőzését is felidéztük, jöjjön most a negyedik! Annál is inkább, mert Kijivben új fejezet íródott e régi párharcban: Anglia mindaddig a napig egyetlen tétmeccset sem volt képes megnyerni Svédország ellen (öt döntetlen, két vereség) – a rossz széria egy remek, fordulatos meccsen tört meg. Andy Carroll szép fejesével az angolok jutottak előnyhöz, Glen Johnson öngólja és a szerencsés egyenlítést kicsikaró Olof Mellberg fejese után az 59. percben már a svédek vezettek. Theo Walcott gyorsan egalizált, majd az ő beadásából Danny Wellbeck (estében, sarokkal!) az angolok győztes gólját is megszerezte. A meccs embere mindazonáltal a 35 éves Mellberg lett, aki a torna után (117 meccsel és nyolc góllal a háta mögött) elköszönt a svéd válogatottól.

És Dany Wellbeck sarkáról útra kel a labda a háló felé (Fotó: Getty Images)



JÚNIUS 15. – EB-EREDMÉNYEK

EB 1980, OLASZORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Milánó: Belgium–Spanyolország 2–1

Torino: Anglia–Olaszország 0–1

EB 1988, NSZK

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Düsseldorf: Anglia–Hollandia 1–3

Hannover: Írország–Szovjetunió 1–1

EB 1992, SVÉDORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Norrköping: Skócia–Németország 0–2

Göteborg: Hollandia–FÁK 0–0

EB 1996, ANGLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

London: Skócia–Anglia 0–2

Leeds: Franciaország–Spanyolország 1–1

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

CSOPORTMÉRKŐZÉS

Eindhoven: Svédország–Törökország 0–0

EB 2004, PORTUGÁLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Aveiro: Csehország–Lettország 2–1

Porto, Dragao: Németország–Hollandia 1–1

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Bázel: Svájc–Portugália 2–0

Genf: Törökország–Csehország 3–2

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Doneck: Ukrajna–Franciaország 0–2

Kijev: Svédország–Anglia 2–3

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Párizs: Románia–Svájc 1–1

Marseille: Franciaország–Albánia 2–0

Lille: Oroszország–Szlovákia 1–2

EB 2021, EURÓPA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Budapest: Magyarország–Portugália 0–3

München: Franciaország–Németország 1–0