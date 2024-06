Most likely #euro2024 semifinal matchups.



Left side of the bracket:



19% ESP 🇪🇸 - FRA 🇫🇷

15% GER 🇩🇪 - FRA 🇫🇷

13% ESP 🇪🇸 - POR 🇵🇹

11% GER 🇩🇪 - POR 🇵🇹



Right side of the bracket:



18% NED 🇳🇱 - ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

14% NED 🇳🇱 - ITA 🇮🇹

13% AUT 🇦🇹 - ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

11% AUT 🇦🇹 - ITA 🇮🇹 pic.twitter.com/nII7qT5Mkv