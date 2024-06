Eriksen meggyógyult, más öt kilót fogyott a hőségben

Tudja vállalni a játékot a házigazda németek elleni nyolcaddöntőn a dánok középpályása, Christian Eriksen, aki a dán Tv2 beszámolója szerint felépült gyomorproblémáiból és Kasper Hjulmand szövetségi kapitány rendelkezésére áll.

A dán lap arról is írt, hogy a válogatott játékosai a németországi hőséggel is megküzdenek, a Leicester City középpályása, Jannik Vestergaard egyenesen úgy fogalmazott, hogy többen is több kilót fogytak az Európa-bajnokság alatt.

„Meleg van, ezért ügyelnünk kell arra, hogy sok folyadékot igyunk. Egy ilyen meccs alatt leadsz pár kilót, ezért jó, ha megalapoztad a jó hidratációdat. Vannak, akik mérik magukat. Én szeretném hinni, hogy négy-öt kilót fogytam, de még mindig van mit leadnom” – fogalmazott.

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

18:00: Svájc–Olaszország, Berlin (38. mérkőzés)

21:00: Németország–Dánia, Dortmund (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

18.00: Anglia–Szlovákia, Gelsenkirchen (40. mérkőzés)

21.00: Spanyolország–Grúzia, Köln (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

18.00: Franciaország–Belgium, Düsseldorf (42. mérkőzés)

21.00: Portugália–Szlovénia, Frankfurt am Main (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

18.00: Románia–Hollandia, München (43. mérkőzés)

21.00: Ausztria–Törökország, Lipcse (44. mérkőzés)