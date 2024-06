Eb 2024: Sosem éltem át még ilyet – mondta Stanciu, aki visszautasította a kritikákat

„Nagyon koncentráltan játszottunk végig, és nagy köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, mert sosem tapasztaltam ilyen hangulatot. Köszönjük Romániának, köszönjük minden románnak, a világ különböző pontjairól, akik támogattak minket. Hihetetlen győzelem ez az ország számára” – értékelt az ukránok elleni 3–0-s győzelem után a román válogatott szövetségi kapitánya, Edward Iordanescu, aki arra a felvetésre is reagált, mennyiben jelenthet ez a csapat egy új aranygenerációt a román futballnak.

„Nagyszerű csapatot alkotunk, de nem érdemes más generációkhoz hasonlítani a mostanit, sokat kell még tanulnunk. Vannak tehetségek ebben a csapatban, és ma mindenki kihozta magából a maximumot, amiét nagyon büszke vagyok” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Iordanescu mellett a meccs legjobbjának megválasztott Nicolae Stanciu is értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

„Sikerült azon a szinten futballoztunk, amit elképzeltünk, és talán még emeltünk is azon, de ezen a meccsen most már túl vagyunk, innentől a csapattal együtt már a következő meccsre, a Belgium elleni találkozóra koncentrálunk. Persze ez a siker egyedülálló, mert sosem éreztem ilyet a nemzeti csapatban, amikor ötvenezer ember együtt énekli a stadionban a himnuszunkat, ami különleges pillanat volt” – fogalmazott az első gól szerzője, aki a góljára is kitért, majd beszélt a csapatot az elmúlt időszakban ért kritikákról is.

„Igen, egyetértek azzal, hogy ez volt pályafutásom legnagyobb és talán legfontosabb gólja, amelyet a testvéremmel ünnepelhettem, akit nagyon szeretek. Sokan talán nem hittek abban, hogy nyerhetünk a mérkőzésen, sok kritikát kaptunk az elmúlt időszakban, személy szerint én is, de mindenki láthatja, hogy keményen dolgozunk, és megértem, hogy mindenki a legjobbat akarja, de kérlek titeket, ne illessétek olyan kritikákkal a csapatot, mint eddig” – mondta a támadó, akit a Liechtenstein elleni döntetlen után találtak meg a szurkolók.

„Higgyék el, nem könnyű a játékosok helyzete. Engem kritizáljatok, ne a játékosokat, s tartsuk tiszteletben egymást” – tette hozzá a szövetségi kapitány, aki azt is leszögezte, a folytatásban lépésről lépésre kell haladniuk közösen, annak érdekében, hogy a folytatásban is hasonló sikereket érhessenek el.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

ROMÁNIA–UKRAJNA 3–0 (1–0)

München, Allianz Aréna, 61 591 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist) – svédek

ROMÁNIA: Nita – Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu – M. Marin (Rus, 75.) – Man (Hagi, 62.), R. Marin, Stanciu (Racovitan, 87.), F. Coman (Mihaila, 62.) – Dragus (Puscas, 75.). Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

UKRAJNA: Lunyin – Konoplja (Timcsuk, 72.), Zabarnij, Matvijenko, Zincsenko – Sztepanenko (Brazsko, 62.), Saparenko (Jaremcsuk, 62.) – Cihankov (Jarmolenko, 62.), Szudakov (Malinovszkij, 83.), Mudrik – Dovbik. Szövetségi kapitány: Szerhij Rebrov

Gólszerző: Stanciu (29.), R. Marin (53.), Dragus (57.)

Sárga lap: R. Marin (79.), ill. Konoplja (67.)