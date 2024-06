Csoboth Kevin: Dominik felrakott volna a plafonra

Csoboth Kevin elárulta, milyen utasításokkal küldte pályára Marco Rossi szövetségi kapitány.

„Azzal küldött be, hogy próbáljak lendíteni a csapaton, ahogy Nagy Zsoltot is ugyanezzel az utasítással küldte pályára. Azt kérte, hogy ne a lábamra, hanem inkább a területet, a sebességemet próbáljam meg kamatoztatni, és próbáljak gólt rúgni, vagy esetleg helyzetben gólpasszt adni a csapattársaimnak. Az előbbi jött be, nagyon örülök neki, de a legfontosabb a győzelem.”

Videónkban szó esik a gólja mellett a kapufájáról és Varga Barnabásról is, de azt is felvetették neki, hogy továbbjutás esetén akár Románia is lehet az ellenfél a nyolcaddöntőben.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

SKÓCIA–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Aréna 54 ezer néző. Vezeti: Facundo Tello (Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky) – argentinok

SKÓCIA: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.) – McGinn (Amstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Ché Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Botka, W. Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth, 86.), Schäfer, Styles (Nagy Á., 61.), Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Szoboszlai D., Varga B. (Ádám M. 74.), Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Sárga lap: Styles (18.), Orbán (26.), Schäfer (44.), McTominay (50.), Kleinheisler (75., pályán kívül), Csoboth (90+11.)

Gólszerző: Csoboth (90+10.)