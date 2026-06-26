F1, Osztrák Nagydíj, 1. szabadedzés

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os világbajnokság: a 8. állomás Spielberg, ahol a 39. Osztrák Nagydíjat rendezik meg. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli előnye 41 pontra csökkent a lendületben lévő Lewis Hamilton előtt, de a Ferrari mellett a többi rivális is új fejlesztésekkel támad. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ JÚNIUS 26, PÉNTEK 1. szabadedzés 13.30–14.30 2. szabadedzés 17.00–18.00 JÚNIUS 27., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 28., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00 .