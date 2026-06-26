Nemzeti Sportrádió

F1, Osztrák Nagydíj, 1. szabadedzés

H. L.H. L.
2026.06.26. 13:17
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os világbajnokság: a 8. állomás Spielberg, ahol a 39. Osztrák Nagydíjat rendezik meg. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli előnye 41 pontra csökkent a lendületben lévő Lewis Hamilton előtt, de a Ferrari mellett a többi rivális is új fejlesztésekkel támad. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

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szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
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