F1, Osztrák Nagydíj, 1. szabadedzés
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os világbajnokság: a 8. állomás Spielberg, ahol a 39. Osztrák Nagydíjat rendezik meg. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli előnye 41 pontra csökkent a lendületben lévő Lewis Hamilton előtt, de a Ferrari mellett a többi rivális is új fejlesztésekkel támad. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
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