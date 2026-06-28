Red Bull: Idén először megvolt a teljesítmény a győzelemhez

George Russell az idénynyitó Ausztrál Nagydíj után tért vissza a dobogó felső fokára, és szerezte meg szezonbeli második, míg pályafutása hetedik győzelmét, amivel 40 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben. A bajnokságban a második helyre előrelépő britnek nem volt könnyű versenye, hiszen a második és a harmadik etapban is folyamatos nyomást helyezett rá a Red Bull-lal remek tempót diktáló Max Verstappen, és végül mindössze 1.6 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat a holland előtt, míg a harmadikként befutó Andrea Kimi Antonelli lemaradása további három tized volt.

„Hihetetlen érzés visszatérni a dobogó felső fokára! Nem mostanság állhattam itt, szóval most kiélvezem a pillanatot. Rengeteget dolgoztunk a csapattal azért, hogy visszatérjünk a helyes útra. Egy ponton nyilvánvalóan elég nehéz helyzetbe kerültünk. Max és a Red Bull elképesztő gyors volt a hétvégén, jár nekik a gratuláció. Minden egyes körben a maximumot kellett nyújtanom, mert tudtam, milyen gyorsak a mögöttem érkező srácok.”

„Kimi az egész szezonban rendkívül gyors, szóval valamennyi körben a kijelzőt vizslattam. Az utolsó kerékcserére korábban jöttünk ki, szóval tudtam, hogy hosszú etap vár rám, de a csapat tökéletesen időzített – illette dicsérettel a Mercedest, majd kitért arra is, milyen érzés visszatérni az élre a nehézségek után. – A kemény versenyek mentálisan is próbára tesznek. Az elmúlt két futamhétvége különösen fontos volt nekem abból a szempontból, hogy emlékeztessem magam: még mindig képes vagyok rá.”

„Egy körön és versenytávon is erős voltam ezen a hétvégén, méghozzá egy olyan pályán, amely talán nem annyira fekszik nekem. Már alig várom, hogy Silverstone-ban legyünk!” – tekintett előre a hazai nagydíjára.

A Red Bull szinte teljesen átépített autóval szállt harcba hazai közönség előtt, és azután, hogy Verstappen a balesete előtt megvillant az időmérőn, a verseny egyes szakaszaiban mindenkinél jobb tempót diktált. A négyszeres világbajnok a második és a harmadik etap során is megközelítette Russellt, de meg kellett elégednie a második hellyel.

„Nagyon jó versenyt futottunk! Az első néhány kör elég szórakoztató volt, majd minden arról szólt, hogyan menedzseled a gumikat. A futam felében viszonylag jó tartományban voltam, aztán előjött néhány probléma az autón, ami megakadályozott abban, hogy megtaláljam a ritmust. Ennek ellenére a második hely, illetve az, hogy ilyen közel voltunk a győzelemhez, rendkívül pozitív. Az időmérőn beütöttem a térdeimet, ami nem volt kellemes, de a futamon minden rendben volt.”

A „vörös bikák” csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint a Red Bull Ausztriában bizonyosságot nyert, hogy most már a győzelemért is harcba szállhatnak.„Leginkább a mutatott tempó tölt el elégedettséggel. Idén először volt meg bennünk a győzelemhez szükséges teljesítmény, és ezért nagy elismerés jár mindenkinek Milton Keynesben. Tudjuk, hogy még ennél is többre lesz szükségünk, mert a riválisaink újabb fejlesztéseket fognak hozni, de most már csak azok az utolsó tizedek hiányoznak ahhoz, hogy felálljunk a dobogó felső fokára.”

„A megfelelő irányba mozdultunk el. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy Kimi volt a leggyorsabb ma, és Max valamivel gyorsabb volt George-nál. A rajtpozíció igenis számít.”

Antonelli a többiekhez képest mindig valamivel tovább nyújtotta az etapját, és bér kétszer is érvénybe léptettek virtuális biztonsági autós szakaszt, az olasz egyik alkalommal sem tudott profitálni belőle. A negyedik helyről rajtolva végül harmadikként ért célba úgy, hogy az utolsó körben támadási közelségben volt Verstappenhez képest. A vb-éllovas előnye két hétvége alatt 68 pontról 40 pontra csökkent a csapattársához képest, és úgy érzi, túl sok hibát követett el Spielbergben.

„Az első néhány körben eléggé elvitt a hév, határozottan nem vezettem jól. Túl sok hibát követtem el az első etapom során a közepes abroncsokon, 3-4 másodpercet is eldobtam. Küszködtem a fékekkel. A kerékcsere után sikerült tiszta lappal indulnom, és egészen a verseny végéig nagyon erős tempót diktáltam. Kár, hogy kicsit későn kapcsolódtam csak be az élen folyó küzdelembe. Sok mindenben kell még fejlődnöm, de elsődlegesen a hibák számát kell csökkentenem.”

„Tudtam, hogy a negyedik helyről indulva nehéz versenyem lesz, és az első néhány köröm nagyon rosszul sikerült. Lesznek hétvégék, amikor George előttem lesz, és lesznek olyanok is, amikor én leszek előrébb. George rendkívül erős és komplett versenyző, és az időmérőn megvolt az a kis előnye, különösen a végén, amikor még egy kis extra teljesítményt ki tudott préselni az autóból. Ez a hétvége remek tanulságokkal szolgált számomra, különösen azután, hogy ilyen erősen kezdtem. Kicsit elvesztettem a ritmust, talán túlságosan ellazultam, vagy túlzottan magabiztos lettem. Silverstone-ban erősebben térek vissza.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes - 2. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1.611 mp h. 3. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1.986 mp h. 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 21.809 mp h. 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 26.393 mp h. 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 29.399 mp h. 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 31.505 mp h. 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 45.659 mp h. 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 12. Nico Hülkenberg német Audi 1 kör h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 2 kör h. 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 2 kör h. 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 3 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 45 feladta Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 23 feladta Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 4 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 7 10 171 2. George Russell 2 4 9 131 3. Lewis Hamilton 1 4 11 125 4. Lando Norris – 2 8 79 5. Charles Leclerc – 2 9 79 6. Max Verstappen – 2 8 73 7. Oscar Piastri – 2 7 70 8. Isack Hadjar – – 5 42 9. Pierre Gasly – 1 7 41 10. Liam Lawson – – 7 30 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 4 16 13. Arvid Lindblad – – 5 14 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Fernando Alonso – – 1 1