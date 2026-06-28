Nemzeti Sportrádió

Red Bull: Idén először megvolt a teljesítmény a győzelemhez

H. L.H. L.
2026.06.28. 18:49
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Az Osztrák Nagydíj versenyének első három helyezettje (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Max Verstappen Red Bull George Russell Formula–1 Laurent Mekies Osztrák Nagydíj
Mint megírtuk, George Russell aratott győzelmet a Formula–1-es Osztrák Nagydíj versenyén. A brit pilóta a hosszú idő után tért vissza a dobogó felső fokára, ráadásul Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli is nagy nyomást helyezett rá, ezért különösen fontosnak érezte az újabb sikert. A másodikként befutó Verstappennek több problémája is volt, ennek fényében még inkább értékeli az eredményt. A harmadik Antonelli eközben úgy érzi, túl sok hibát követett el Spielbergben.

George Russell az idénynyitó Ausztrál Nagydíj után tért vissza a dobogó felső fokára, és szerezte meg szezonbeli második, míg pályafutása hetedik győzelmét, amivel 40 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben. A bajnokságban a második helyre előrelépő britnek nem volt könnyű versenye, hiszen a második és a harmadik etapban is folyamatos nyomást helyezett rá a Red Bull-lal remek tempót diktáló Max Verstappen, és végül mindössze 1.6 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat a holland előtt, míg a harmadikként befutó Andrea Kimi Antonelli lemaradása további három tized volt.

„Hihetetlen érzés visszatérni a dobogó felső fokára! Nem mostanság állhattam itt, szóval most kiélvezem a pillanatot. Rengeteget dolgoztunk a csapattal azért, hogy visszatérjünk a helyes útra. Egy ponton nyilvánvalóan elég nehéz helyzetbe kerültünk. Max és a Red Bull elképesztő gyors volt a hétvégén, jár nekik a gratuláció. Minden egyes körben a maximumot kellett nyújtanom, mert tudtam, milyen gyorsak a mögöttem érkező srácok.”

„Kimi az egész szezonban rendkívül gyors, szóval valamennyi körben a kijelzőt vizslattam. Az utolsó kerékcserére korábban jöttünk ki, szóval tudtam, hogy hosszú etap vár rám, de a csapat tökéletesen időzített – illette dicsérettel a Mercedest, majd kitért arra is, milyen érzés visszatérni az élre a nehézségek után. – A kemény versenyek mentálisan is próbára tesznek. Az elmúlt két futamhétvége különösen fontos volt nekem abból a szempontból, hogy emlékeztessem magam: még mindig képes vagyok rá.”

„Egy körön és versenytávon is erős voltam ezen a hétvégén, méghozzá egy olyan pályán, amely talán nem annyira fekszik nekem. Már alig várom, hogy Silverstone-ban legyünk!” – tekintett előre a hazai nagydíjára.

A Red Bull szinte teljesen átépített autóval szállt harcba hazai közönség előtt, és azután, hogy Verstappen a balesete előtt megvillant az időmérőn, a verseny egyes szakaszaiban mindenkinél jobb tempót diktált. A négyszeres világbajnok a második és a harmadik etap során is megközelítette Russellt, de meg kellett elégednie a második hellyel.

„Nagyon jó versenyt futottunk! Az első néhány kör elég szórakoztató volt, majd minden arról szólt, hogyan menedzseled a gumikat. A futam felében viszonylag jó tartományban voltam, aztán előjött néhány probléma az autón, ami megakadályozott abban, hogy megtaláljam a ritmust. Ennek ellenére a második hely, illetve az, hogy ilyen közel voltunk a győzelemhez, rendkívül pozitív. Az időmérőn beütöttem a térdeimet, ami nem volt kellemes, de a futamon minden rendben volt.”

A „vörös bikák” csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint a Red Bull Ausztriában bizonyosságot nyert, hogy most már a győzelemért is harcba szállhatnak.„Leginkább a mutatott tempó tölt el elégedettséggel. Idén először volt meg bennünk a győzelemhez szükséges teljesítmény, és ezért nagy elismerés jár mindenkinek Milton Keynesben. Tudjuk, hogy még ennél is többre lesz szükségünk, mert a riválisaink újabb fejlesztéseket fognak hozni, de most már csak azok az utolsó tizedek hiányoznak ahhoz, hogy felálljunk a dobogó felső fokára.”

„A megfelelő irányba mozdultunk el. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy Kimi volt a leggyorsabb ma, és Max valamivel gyorsabb volt George-nál. A rajtpozíció igenis számít.”

Antonelli a többiekhez képest mindig valamivel tovább nyújtotta az etapját, és bér kétszer is érvénybe léptettek virtuális biztonsági autós szakaszt, az olasz egyik alkalommal sem tudott profitálni belőle. A negyedik helyről rajtolva végül harmadikként ért célba úgy, hogy az utolsó körben támadási közelségben volt Verstappenhez képest. A vb-éllovas előnye két hétvége alatt 68 pontról 40 pontra csökkent a csapattársához képest, és úgy érzi, túl sok hibát követett el Spielbergben.

„Az első néhány körben eléggé elvitt a hév, határozottan nem vezettem jól. Túl sok hibát követtem el az első etapom során a közepes abroncsokon, 3-4 másodpercet is eldobtam. Küszködtem a fékekkel. A kerékcsere után sikerült tiszta lappal indulnom, és egészen a verseny végéig nagyon erős tempót diktáltam. Kár, hogy kicsit későn kapcsolódtam csak be az élen folyó küzdelembe. Sok mindenben kell még fejlődnöm, de elsődlegesen a hibák számát kell csökkentenem.”

„Tudtam, hogy a negyedik helyről indulva nehéz versenyem lesz, és az első néhány köröm nagyon rosszul sikerült. Lesznek hétvégék, amikor George előttem lesz, és lesznek olyanok is, amikor én leszek előrébb. George rendkívül erős és komplett versenyző, és az időmérőn megvolt az a kis előnye, különösen a végén, amikor még egy kis extra teljesítményt ki tudott préselni az autóból. Ez a hétvége remek tanulságokkal szolgált számomra, különösen azután, hogy ilyen erősen kezdtem. Kicsit elvesztettem a ritmust, talán túlságosan ellazultam, vagy túlzottan magabiztos lettem. Silverstone-ban erősebben térek vissza.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes- 
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1.611 mp h. 
3.Kimi AntonelliolaszMercedes1.986 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes21.809 mp h. 
5.Lewis HamiltonbritFerrari26.393 mp h. 
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford29.399 mp h. 
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes31.505 mp h. 
8.Charles LeclercmonacóiFerrari45.659 mp h. 
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi1 kör h. 
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes2 kör h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda3 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda45feladta
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes23feladta
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari4feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli5710171
2. George Russell249131
3. Lewis Hamilton1411125
4. Lando Norris2879
5. Charles Leclerc2979
6. Max Verstappen2873
7. Oscar Piastri2770
8. Isack Hadjar542
9. Pierre Gasly1741
10. Liam Lawson730
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto416
13. Arvid Lindblad514
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes302
2. Ferrari204
3. McLaren-Mercedes149
4. Red Bull-Ford115
5. Alpine-Mercedes57
6. Racing Bulls-Ford44
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:07.096
Időmérő1. Russell 1:06.113
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

 

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Max Verstappen Red Bull George Russell Formula–1 Laurent Mekies Osztrák Nagydíj
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