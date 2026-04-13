„Nyilvánvaló, hogy tenni kell valamit” – az FIA elismerte, hogy szükség van változtatásokra
A 2026-os idény teljesen új szabálykorszakot nyitott a Formula–1 történetében, ami már a kezdetektől fogva megosztja a résztvevőket és a szurkolókat, miközben biztonsági aggályt is felvetett. Míg a sportági vezetők már a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj kapcsán is megnőtt előzési számokat hirdették, a versenyzők többsége jelezte, egyáltalán nem elégedett az új autók vezetésével, az energiamenedzsment hatásaival, így az időmérős körök, valamint az előzések élvezeti értékének erős romlásával, és azzal, hogy az esetleges veszélyeket nem veszik kellően figyelembe.
Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) és a FOM végig nyitottnak mutatkozott, és érdemi párbeszéd indult a csapatok, a versenyzők, valamint a motorgyártók bevonásával a sportág jövőjéről, sőt, egyes változtatások is történtek, mint például a rajtprocedúra vagy a kvalifikációs kör alatt visszatölthető energia mennyiségének módosítása, a pilóták úgy érezték, nem hallgatják meg őket.
A Japán Nagydíj előtt a szövetség és a csapatok meg is egyeztek abban, hogy nem lesz jelentős változás, és a fő hangsúlyt az időmérő fogja kapni, ám a szuzukai futam újabb fordulópontot hozott, hiszen a pilóták Oliver Bearman nagy, 50 G erejű becsapódással végződő balesetét az új szabályrendszer számlájára írták, és a versenyzők érdekvédelmi szövetségének (GPDA) egyik igazgatója, Carlos Sainz Jr. nyíltan felszólította az FIA-t, hogy lépjen az ügyben.
A szövetség válaszára nem kellett sokat várni, még aznap hivatalos közleményben jelezte, hogy a közel-keleti konfliktus miatt kialakult áprilisi kényszerszünetben számos találkozót beütemez, hogy kiértékelje a szabályokat, és az érintett felekkel megvitassa, szükség van-e változtatásokra. Az FIA emellett hangsúlyozta, már az új regulák megalkotásánál fontos szempont volt, hogy változtatható paramétereket foglaljanak magukba, így lehetővé téve a valós adatok alapján történő optimalizálást, vagyis van tér a szabályok finomhangolására.
A szövetség először múlt csütörtökön, videós konferencia keretein belül tartott egyeztetést a motorgyártók szakembereivel, majd adott ki közleményt, melyben elismerte, hiába általános vélekedés, hogy izgalmasak voltak a korábbi futamok, szükséges az energiamenedzsment területén bizonyos lépéseket tenni. Erről beszélt az együléses sorozatokért felelős igazgató, Nikolasz Tombazisz is a The Guradiannek adott interjújában, igaz, többször is kiemelte, a szabályrendszer nem teljes változtatásra, hanem csupán finomhangolásra szorul.
„Minden nagy sebességű ütközés kissé sokkoló. Hiba lenne azt mondani, hogy számítottunk rá, de tudtuk, hogy a sebességkülönbségek bizonyos kockázatot jelentenek. Egyeztetések zajlottak róla, de időre volt szükségünk a paraméterek elemzésére, mielőtt cselekedhettünk volna. Ha túlságosan elsiettük volna a változtatásokat, fennállt volna a veszély, hogy rontunk a helyzeten, vagy még több problémát okozunk, ezért volt szükség időre. Nyilvánvaló, hogy a biztonság jelenti az elsődleges szempontot.”
„Nem arról van szó, hogy alapjaiban írnánk át a szabályokat. Úgy gondoljuk, hogy a beteg (vagyis a Formula–1) nem szorul intenzív ellátásra, a páciensnek néhány almát kell ennie naponta, nem kell nyitott szívműtéten átesnie. Vannak olyan témák, amikkel a vezethetőség és a biztonság szempontjából is foglalkoznunk kell. Nem fogom azt mondani, hogy minden rendben van, nem kell semmit sem tennünk, mert nyilvánvaló, hogy tenni kell valamit. Viszont a másik végletbe sem fogok átesni, és azt hirdetni, hogy teljes káosz van. Vannak szurkolók, akik elégedettek a show-val, de volt egy baleset, amit konkrét problémák okoztak, és ezeket meg kell oldanunk. Emellett vannak pilóták, akik úgy vélik, bizonyos dolgokon lehetne javítani.”
A szövetség legközelebb április 15-én tart megbeszélést, amikor először a sportszabályzati kérdések kerülnek előtérbe, majd egy nappal később a technikai jellegű, valamint új témák lesznek napirenden. Mindez megelőzi az április 20-ra ütemezett, magas szintű találkozót, melyen valamennyi résztvevő képviselteti magát. Az egyeztetéseket elektronikus szavazás követi, majd a megszavazott módosításokat az FIA Motorsport Világtanácsa hagyja jóvá. A soron következő Miami Nagydíjat május 1. és 3. között rendezik meg.