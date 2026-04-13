„Nyilvánvaló, hogy tenni kell valamit” – az FIA elismerte, hogy szükség van változtatásokra

A szövetség válaszára nem kellett sokat várni, még aznap hivatalos közleményben jelezte, hogy a közel-keleti konfliktus miatt kialakult áprilisi kényszerszünetben számos találkozót beütemez, hogy kiértékelje a szabályokat, és az érintett felekkel megvitassa, szükség van-e változtatásokra. Az FIA emellett hangsúlyozta, már az új regulák megalkotásánál fontos szempont volt, hogy változtatható paramétereket foglaljanak magukba, így lehetővé téve a valós adatok alapján történő optimalizálást, vagyis van tér a szabályok finomhangolására.

A szövetség először múlt csütörtökön, videós konferencia keretein belül tartott egyeztetést a motorgyártók szakembereivel, majd adott ki közleményt, melyben elismerte, hiába általános vélekedés, hogy izgalmasak voltak a korábbi futamok, szükséges az energiamenedzsment területén bizonyos lépéseket tenni. Erről beszélt az együléses sorozatokért felelős igazgató, Nikolasz Tombazisz is a The Guradiannek adott interjújában, igaz, többször is kiemelte, a szabályrendszer nem teljes változtatásra, hanem csupán finomhangolásra szorul.

„Minden nagy sebességű ütközés kissé sokkoló. Hiba lenne azt mondani, hogy számítottunk rá, de tudtuk, hogy a sebességkülönbségek bizonyos kockázatot jelentenek. Egyeztetések zajlottak róla, de időre volt szükségünk a paraméterek elemzésére, mielőtt cselekedhettünk volna. Ha túlságosan elsiettük volna a változtatásokat, fennállt volna a veszély, hogy rontunk a helyzeten, vagy még több problémát okozunk, ezért volt szükség időre. Nyilvánvaló, hogy a biztonság jelenti az elsődleges szempontot.”

„Nem arról van szó, hogy alapjaiban írnánk át a szabályokat. Úgy gondoljuk, hogy a beteg (vagyis a Formula–1) nem szorul intenzív ellátásra, a páciensnek néhány almát kell ennie naponta, nem kell nyitott szívműtéten átesnie. Vannak olyan témák, amikkel a vezethetőség és a biztonság szempontjából is foglalkoznunk kell. Nem fogom azt mondani, hogy minden rendben van, nem kell semmit sem tennünk, mert nyilvánvaló, hogy tenni kell valamit. Viszont a másik végletbe sem fogok átesni, és azt hirdetni, hogy teljes káosz van. Vannak szurkolók, akik elégedettek a show-val, de volt egy baleset, amit konkrét problémák okoztak, és ezeket meg kell oldanunk. Emellett vannak pilóták, akik úgy vélik, bizonyos dolgokon lehetne javítani.”

A szövetség legközelebb április 15-én tart megbeszélést, amikor először a sportszabályzati kérdések kerülnek előtérbe, majd egy nappal később a technikai jellegű, valamint új témák lesznek napirenden. Mindez megelőzi az április 20-ra ütemezett, magas szintű találkozót, melyen valamennyi résztvevő képviselteti magát. Az egyeztetéseket elektronikus szavazás követi, majd a megszavazott módosításokat az FIA Motorsport Világtanácsa hagyja jóvá. A soron következő Miami Nagydíjat május 1. és 3. között rendezik meg.

