F1: Alonso késve utazik Szuzukába, mert apuka lesz

Késve érkezik meg Szuzukába, a Formula–1-es Japán Nagydíj helyszínére Fernando Alonso: a kétszeres világbajnok párja, Melissa Jiménez várandós, emiatt a 44 éves versenyző nem lesz ott a sajtónapon. „Fernando személyes okok miatt kissé később érkezik a versenyhétvégére, nem vesz részt a sajtónapon a Japán Nagydíjon. Minden rendben van, és péntekre idejében a pályán lesz” – írta csapata az X-en.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

Az Aston Martin csalódást keltően kezdte az új szezont a Hondával kapcsolatos súlyproblémák miatt, és az utolsó helyen áll a konstruktőrök pontversenyében. A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso Ausztráliában és Kínában sem ért célba, míg csapattársa, Lance Stroll Melbourne-ben utolsóként végzett, Sanghajban pedig ő sem fejezte be a futamot.