Nemzeti Sportrádió

F1: Alonso késve utazik Szuzukába, mert apuka lesz

2026.03.25. 15:50
Fernando Alonso (Fotó: Getty Images)
Címkék
Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol pilótája családi okok miatt késve utazik el Szuzukába a hétvégi Formula–1-es Japán Nagydíjra.

Késve érkezik meg Szuzukába, a Formula–1-es Japán Nagydíj helyszínére Fernando Alonso: a kétszeres világbajnok párja, Melissa Jiménez várandós, emiatt a 44 éves versenyző nem lesz ott a sajtónapon. „Fernando személyes okok miatt kissé később érkezik a versenyhétvégére, nem vesz részt a sajtónapon a Japán Nagydíjon. Minden rendben van, és péntekre idejében a pályán lesz” – írta csapata az X-en.

Az Aston Martin csalódást keltően kezdte az új szezont a Hondával kapcsolatos súlyproblémák miatt, és az utolsó helyen áll a konstruktőrök pontversenyében. A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso Ausztráliában és Kínában sem ért célba, míg csapattársa, Lance Stroll Melbourne-ben utolsóként végzett, Sanghajban pedig ő sem fejezte be a futamot.

 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik