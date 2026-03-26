A Ferrari meglepheti a Mercedest a Japán Nagydíjon?

Folytatódik a Mercedes menetelése?

A Mercedes nem igazán kezdhette volna jobb formában az új szabálykorszakot: az első két nagydíjon maximálisan megszerezhető 101 pontból 98-at szerzett meg, a 3 hiányzó pontot a sanghaji sprintfutamon hullajtotta el, amikor Andrea Kimi Antonelli ötödikként szelte át a célvonalat. Ilyen kezdés után nincs semmi kétség afelől, hogy az „ezüstnyilak” érkeztek meg fő esélyesként a mostani futamhétvégére is, és az egyik legnagyobb kérdést inkább az jelenti, hogy mely versenyzője szerezheti meg az újabb győzelmet.

A csapat ugyanis hiába állt úgy hozzá az idei évhez, hogy George Russell egyértelműen az első számú pilóta, miközben a fiatal Antonellinek még tanulnia kell, két nagydíj után mindkét versenyző neve mellett egy-egy győzelem szerepel, és csupán 4 pont különbség van közöttük. Antonelli még a csapatfőnököt, Toto Wolffot is meglepte korai sikerével: az olasz Kínában először minden idők legfiatalabb pole pozíciósává lépett elő, majd másnap az F1 történetének második legfiatalabb futamgyőztese lett, ráadásul nem is akármilyen módon, hiszen rögtön mesterhármast ért el.

Az, hogy Antonelli képes-e hosszú távon is fenyegetést jelenteni Russellre, óriási kérdést jelent, és kétségtelen, hogy a vezérszerepet Lewis Hamilton távozása után magára öltő brit is elmélkedett ezen a két nagydíj között annak ellenére is, hogy tudja, az időmérőn fellépő probléma, valamint a biztonsági autó időzítése is a csapattársa kezére játszott Kínában, mert az első siker körülményektől függetlenül sok gátat ledönthet egy versenyzőben.

Russell szempontjából így fontos lenne, hogy ezen a hétvégén domináns teljesítménnyel vágjon vissza, megerősítve helyzetét a csapaton belül, mert ha Antonelli ezúttal is felülkerekedik a házon belüli csatában, akkor az egyéni összetettben őrségváltás történne, ami után már nem lehetne figyelmen kívül hagyni Antonelli esélyességét, mint ahogy azt sem, hogy a két pilóta potenciálisan egymástól venne el értékes pontokat.

Russell ezt nem igazán engedheti meg magának, mivel ő is tudja, a június 1-gyel érvénybe lépő új tesztelési metódus akár teljesítményvesztéshez is vezethet, így addig kellene minél nagyobb előnyt kiépítenie az élen, főleg azt követően, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán törölt két nagydíj miatt csökkent az addig megszerezhető pontmennyiség is.

Bár Antonelli Wolffot is meglepte, a csapatfőnök igyekezett elejét venni a csapaton belüli párharcot vitató kérdéseknek, és kijelentette, egyelőre nem érzi úgy, hogy valós küzdelemről lehetne beszélni. Szerinte két pilótája teljesen más érettségi szakaszban van, és Antonellinek egyelőre türelmesnek kell lennie – de az olasz vajon képes lesz-e visszafogni magát, ha megérzi a vérszagot?

A MERCEDES GYANÚBA KEVEREDETT A KÍNAI NAGYDÍJ UTÁN

Antonelli vasárnapi sikerét követően kezdtek elterjedni olyan felvételek a világhalón, melyen jól látszott, hogy a Mercedes első szárnya nem záródott le azonnal, helyette két fázisban váltott kanyarmódba. A szabályok előírják, hogy a szárnyak 0.4 másodperc alatt át kell állnia az aktív aerodinamika használatakor: a Mercedes nem teljesítette ezt a kritériumot, így nem meglepő módon hamar gyanúba keveredett.

Bár egyes sajtóértesülések szerint a Ferrarinak is szemet szúrt a jelenség, és a Nemzetközi Automobil-szövetséghez (FIA) fordult, hogy tisztázza a helyzetet, mint utóbb kiderült, nem a maranellói alakulat volt az, amelyik felkereste a szövetséget, ráadásul trükközésről sem lehet beszélni.

Az „ezüstnyilak” hibás kalkulációja vezetett a lassú lezáródáshoz, rosszul mérték fel, mennyi hidraulikus nyomásra van szükség az első szárny kanyarmódba állításához. A csapat már a kvalifikáción szembesült a problémával, és ez vezetett Russell szárnycseréjéhez a Q2-ben, majd a futamon Antonellinél is jelentkezett a gond. Noha a hírek szerint az ellenfél istálló kérésére az FIA valóban felvette a kapcsolatot a Mercedesszel, elégségesnek találta a magyarázatát, és a csapat dolgozott azon, hogy kijavítsa a hibát, mely a meglátása szerint előny helyett inkább hátrányt jelentett neki Sanghajban.

Mire lehet képes a Ferrari?

Noha a Mercedes az egyértelmű favorit, az is megkérdőjelezhetetlen, hogy a Ferrari az egyetlen csapat, amely képes a versenyhétvége bizonyos szakaszain tartani vele a lépést, és adott esetben még fenyegetést is jelenteni rá. Mindezt jól mutatja a ponttáblázat is: a Scuderia 6 pont híján ugyanannyi pontot gyűjtött, mint az őt követő kilenc csapat összesen, és előnye már most 49 pont a harmadik helyezett McLarenhez képest, igaz, a képet kissé árnyalja, hogy a wokingiak a két versenyen mindössze egy autóval tudtak rajthoz állni…

Maranellóban a viszonylag erős kezdés mellett Hamilton egyértelmű formajavulása is bizakodásra adhat okot, hiszen azt követően, hogy a hétszeres világbajnok tavaly többször is búcsúzott már a kvalifikáció első szakaszában, vagy éppen pont nélkül maradt, most csak egy pont hátrányban van Charles Leclerc-hez képest, ráadásul az előző hétvégén áttörést ért el, és megszerezte az első dobogós helyezését a Ferrari színeiben.

A Scuderia így okkal reménykedhet benne, hogy két autóval és megkétszerezett lendülettel veheti célba a Mercedest, és az esetleges futamgyőzelmeket. A maranellóiak Ausztráliában és Kínában is megizzasztották az „ezüstnyilakat” az első körökben, mivel a rajtoknál jelentkező előnyüket kihasználva mindkét esetben már az első körben átvették a vezetést, és ez volt a helyzet a sanghaji sprintfutamon is.

Hiába a nagy teljesítménykülönbség, a Ferrari magabiztos a felzárkózást illetően, és egyáltalán nem tartja elérhetetlen célnak a Mercedes utolérését, ami a bajnoki küzdelem szempontjából határozottan több izgalmat jelentene az év hátralévő részében. A Scuderia keményen dolgozott a háttérben, hogy már most hétvégén közeledjen: finomított az innovatív Macarena-szárnyán, és reményei szerint az energiamenedzsment terén is előrelépéseket tett meg, ami már az időmérőn javulást hozhat magával. A mostani hétvége így különösen fontos lesz, ugyanis megmutatja, jó irányba indult-e a fejlesztésekkel a hosszú szünet előtt.

Csúfos leszereplés hazai pályán?

Kétségtelen, hogy az Aston Martin szereplése az új szabálykorszak legnagyobb csalódása, mivel a világbajnoki címeket is megcélzó csapat egyelőre a teljes versenytáv teljesítésére is képtelen, s az akkumulátor vibrációja már a versenyzők egészségét is veszélyezteti. Az előző futamhétvégén, Sanghajban Fernando Alonso azért volt kénytelen feladni a versenyt, mert fizikailag már nem igazán bírta volna tovább, és körhátrányban, az utolsó pozícióban haladva nem is látta annak értelmét, hogy kockáztasson.

Noha a háttérben lázasan folyik a munka, és a Honda-szakembereknek most valamivel több idejük volt két nagydíj között, a tényleges megoldásra még várni kell. A japán motorgyártó azonban így is bizakodóbb, szerinte valós esély mutatkozik arra, hogy hazai közönsége előtt mindkét Aston Martin eljusson a kockás zászlóig. Ez mindenképp óriási eredmény lenne az első két nagydíj alakulását nézve, de kérdés, mennyire elrugaszkodott a Honda célkitűzése, mivel az eddig látottak alapján egy autó célba érése is nagy meglepetés lenne.

ALONSO NEM LESZ OTT AZ ELSŐ SZABADEDZÉSEN

Alonso már a csütörtöki sajtónapot is kihagyta családi okok miatt, és nem fog részt venni az első gyakorláson sem, helyén a fiatal Jak Crawford jut lehetőséghez. Noha a csapat által megosztott közlemény nem tért ki rá, hogy a családi ok hátterében az áll, hogy Alonso apai örömök elé néz, a kétszeres világbajnok és kedvese, Melissa Jimenez az előző idény végén megerősítették, hogy első közös gyermeküket várják, és a hírek szerint a mostani versenyhétvége környékén esedékes a kisbaba születése.

MI VÁRHATÓ A JAPÁN NAGYDÍJON?

A két egymást követő nagydíj után némi szusszanásnyi időhöz jutott a Formula–1 mezőnye, de egy szabad hétvége után máris folytatódik a 2026-os világbajnokság, hogy aztán nem várt okok miatt öt hetes kényszerpihenőre menjen. A csapatok Melbourne és Sanghaj után Szuzukába tették át a székhelyüket, ahol immár a 40. Japán Nagydíjat rendezik meg.

Noha az 5.807 km hosszú pálya impozáns múltra tekint vissza, nagy kihívást jelent, és a versenyzők egyik kedvenceként tartják számon, az új szabályrendszer miatt teljesen más arcát mutathatja a nyomvonal, és félő, hogy a jellegzetességétől fosztja meg. A szuzukai aszfaltcsík több legendás, nagy erőpróbát jelentő kanyart is magába foglal, ilyenek az S-kanyarok, vagy éppen az ikonikus 130R.

Ez utóbbi eshet az energiamenedzsment áldozatául, hiszen arra lehet számítani, hogy ez lesz az egyik olyan pont, ahol az energiavisszatöltésé lesz a főszerep, így közel sem fog olyan erőpróbát jelenteni a pilóták számára, mint korábban. A pálya alapvetően sem túl hálás a megújult versenyzés szempontjából, és karakterisztikáját nézve inkább a melbourne-ihez hasonlít a sanghaji helyett.

Az FIA tett is megelőző lépést annak érdekében, hogy legalább az időmérőn ne legyen olyan látványos a „probléma”, és Miami helyett már Japánban 9-ről 8 MJ-ra csökkentette az egy körön visszatermelhető energia mennyiségét. Bár ez lassabb köridőhöz vezet, több teret ad a versenyzőknek ahhoz, hogy a határokat feszegessék, egyes szakértők szerint a változtatásnak köszönhetően akár 4 másodperccel is redukálható a szupertöltéssel töltött idő egy körön.

A verseny ugyanakkor inkább a rosszabbik arcát mutathatja meg a jelenlegi Formula–1-nek, az energia menedzselése jóval látványosabb lehet, miközben az előzések száma csökkenhet a kijelölt zónák és a pálya sajátosságai miatt, igaz, akár teret is nyithat azelőtt, hogy a pilóták más-más íven közelítsenek meg egy-egy kanyart a kísérletezés jegyében. Emellett a jósolt időjárás is megkeverheti a lapokat, jelen állás szerint van rá esély, hogy vasárnap lehull némi csapadék a térségben.

A csapatoknak eddig nem volt túl sok lehetősége vizes körülmények között tesztelni az új autókat, a barcelonai bejáratáson például csak a Ferrari és a Red Bull körözött esőben, míg a többiek inkább kihagyták azt a tesztnapot, és a Pirelli tervezett vizes tesztje is elmaradt végül.

Ha az előrejelzések szerint vasárnap legalább 40 százalék lesz a csapadék valószínűsége, akkor bemutatkozhat az új esőveszély-szabályozás is, ami lehetővé tenné a csapatoknak, hogy egyes beállításokhoz hozzányúljanak. Az esőveszélyt a sprintkvalifikáció vagy a hagyományos időmérő előtt legalább két órával kell kihirdetni.

Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Hamilton számít a legsikeresebbnek öt sikerrel, rajta kívül Verstappen, Alonso, illetve Valtteri Bottas ünnepelhetett már Japánban. A holland négyszer, a spanyol kétszer, míg a finn egyszer állhatott fel a dobogó felső fokára. Noha a pódium tetején nem állhatott még Piastri, Norris, Sergio Pérez, Leclerc és Carlos Sainz Jr. sem, a másik két fok valamelyikén ünnepelhetett már.

Ami a jelenlegi formát illeti, szinte biztos, hogy új nevekkel bővül a fenti dobogós lista: a toronymagasan esélyes Mercedes egyik jelenlegi pilótája sem zárt még a top 3-ban a helyszínen. A kérdés inkább az, hogy Russell és Antonelli kivel fog osztozni a dobogón, és ezúttal valaki képes lesz-e szétválasztani őket. Míg a Ferrari kétségkívül esélyesnek számít a pódiumra, ez nem mondható el a Red Bullról vagy épp a címvédő McLarenről. Utóbbi esetében még az elrajtolás is problémát jelentett az első két GP-n.

Ami a többieket illeti, a Haas remek formában van – és különleges Godzilla-festéssel folytatná a menetelést a konstruktőri negyedik helyről –, de érdemes lesz figyelni a Racing Bullsra és az Audira is. A Williams, a Cadillac és az Aston Martin viszont a mezőny végén kullog, és a Q1-es kiesés egyelőre biztosra vehető az esetükben, ha egyik riválisnál sem lép fel váratlan probléma.