„Most csak szeretnék egy hamburgert, aztán hazamenni” – Norris nehéz helyzetben a kiesése után

Oscar Piastri kis lépéshátrányban kezdte, majd óriási lépéselőnyben zárta a Holland Nagydíjat, hiszen míg a szabadedzéseken rendre kikapott a csapattársától, Lando Norristól, az időmérő döntő pillanatában fordított a helyzetén, megszerezte a pole pozíciót, majd végigvezetve a futamot idei hetedik győzelmét könyvelhette el, mellyel 9-ről 34 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. Noha az ausztrálra végig nyomást helyezett a brit, egyszer sem ingott meg a keze, és alatta a McLaren is bírta a strapát, nem úgy Norris esetében, akinek elfüstölt az autója a verseny hajrájában.

„Nyilván jó érzés a győzelem. Amikor kellett, kontrolláltam a versenyt. Nyilvánvaló, hogy Lando hihetetlenül balszerencsés volt a végén, de végig úgy éreztem, uralom a helyzetet, és csak akkor nyomtam, amikor szükség volt rá. Kissé más volt a futam képe, mint tizenkét hónappal ezelőtt, szóval nagyon elégedett vagyok az azóta elvégzett munkával, és azzal, hogy az élen végeztem – magyarázta Piastri, majd kitért arra, miben javultak az elmúlt egy évben. – Semmi különleges, mindenhol megpróbáltunk fejlődni, ahol csak lehetett.”

„A hétvége elején még úgy tűnt, nehéz lesz, de sikerült mindent összetennem az időmérőre, és elégedett voltam a versenyen mutatott tempómmal is. A néhány biztonsági autós szakasz persze, megfűszerezte a dolgokat, mint ahogyan az időjárás is, szóval büszke vagyok a teljes csapatra. Nemcsak én fejlődtem, hogy most itt lehessek, hanem a körülöttem álló team is, nélkülük mindez nem lenne lehetséges. Ez remek összmunka volt.”

Piastri egyelőre óvatosan fogalmazott a bajnoki esélyeit illetően. „Remek a csúcson kezdeni, és nagyszerű lenne, ha ezt a folytatásban is fenn tudnám tartani, de hosszú út áll még előttünk, és versenyről versenyre kell haladnunk.”

Az idei második kiesését elszenvedő Norris természetesen rendkívül csalódott volt. „A tempó megvolt, gyors voltam ma, de itt lehetetlen előzni. Jó verseny volt, és előtte csak abban reménykedtem, hogy a futam nagy részében sikerül öt másodpercen belül maradnom. Elégedett voltam, hogy szinte végig 1-2 szekundumon belül voltam. Nem úgy tűnik, de ez lenyűgöző futam volt a részünkről, figyelembe véve a szennyezett levegőt, a gumihőmérsékletet, és azt, hogy mennyire szenvedtünk az abroncsokkal.”

„Pozitív futam volt, de nincs semmi jelentősége, nem tudtam előzni. Oscar jó versenyt futott, és megérdemelte a győzelmet. Balszerencsés voltam tegnap a pole pozícióért vívott csatában, mint ahogy balszerencsés voltam ma is. De ilyen az élet, nyelek egyet, és továbblépek. Frusztráló, fájdalmas, ami ötént, hiszen elvesztettem huszonöt pontot, tizennyolc pont lett volna a második hely, csak hét pont különbség. Tovább kell harcolnom, és tenni a dolgom. Gyors voltam ma, azt hittem, harcba szállhatok az első helyért. Ha a győzelemért harcolsz itt, akkor jó munkát végeztél, szóval a pozitívumokat viszem magammal. Megpróbálok visszavágni. Kemény ellenfelem van, szóval sosem lesz könnyű, de minden tőlem telhetőt megteszek. Most csak szeretnék egy hamburgert, aztán hazamenni.”

Verstappen a lágy gumin rajtolt, és hamar beékelődött a két McLaren közé, de nem sikerült sokáig megőriznie a helyét, és miután Norris visszaelőzte őt, szinte a teljes versenyét a harmadik pozícióban autózva töltötte. Hiába követett tehát más stratégiát, nem volt esélye a wokingiak kettősével szemben, így a brit vetélytárs kiesésének köszönhette a második helyet. A hollandnak sikerült tovább folytatnia a dobogós sorozatát hazai közönség előtt, a Red Bullos három győzelmet, és két második pozíciót számlál Zandvoortban.

„Nem volt könnyű. Mindent beleadtam a rajtnál, hogy előrébb kerüljek, és volt egy meleg pillanatom is a 2-es kanyarban. Azután csak a magunk versenyét futottuk. Sajnos nem voltam olyan tempóra képes, mint a két McLaren, de szerencsénk volt, hogy az egyikük kiesett. Általában véve nagyszerű teljesítménynek számít itt a dobogó, szóval úgy gondolom, nagyon, nagyon jó eredmény a második hely – jelentette ki, majd rátért a rajt utáni megingására is. – Megpróbáltam a 3-as kanyarban, de sajnos a 2-esben túl sok volt a homok. Tudtam, hogy a lágyabb gumin vagyok, szóval igyekeztem mindezt kihasználni az első körben.”

„Hihetetlen volt az egész hétvége. Szinte minden narancssárga volt, rengeteg támogatást kaptam. És igen, mindig nagyon különleges itt vezetni, és természetesen dobogóra állni.”

Isack Hadjar remek hétvégén van túl a Racing Bullsszal, hiszen azután, hogy a kvalifikáción megszerezte a negyedik rajthelyet, sikerült megtartania a pozícióját, hiszen Charles Leclerc és George Russell támadásainak is ellenállt, majd a McLaren kiesését kihasználva feljött a harmadik pozícióba. A francia így az első dobogós helyezését ünnepelhette, miközben a faenzai csapat a 2021-es Azeri Nagydíj után tért vissza először a top 3-ba!

Úristen! Mit vittünk véghez? A tempó hihetetlen volt! Dobogón vagyunk, el sem hiszem!

A francia pilóta már a csapatrádióban sem igazán találta a szavakat, és a leintés után sem akarta elhinni, hogy megszerezte karrierje első dobogós helyezését. „Az lepett meg a leginkább, hogy sikerült megtartanom a negyedik helyet a teljes verseny során. Szerencsétlen volt Lando, de nekünk kedvezett, és nem követtünk el egyetlen hibát sem. Az autó egész hétvégén olyan volt, mintha sínen menne, és nagyon elégedett vagyok, mert sikerült kihoznom a maximumot belőle: nem rontottam, és dobogós helyen hoztam haza a kocsit. Nagyon örülök a srácoknak! Mindig is a dobogó jelentette a célt gyerekként. Ez az első lépés, az első pódiumom, amelyet remélhetőleg még sok további követ.”

A Ferrari rémes napot produkált Zandvoortban: Lewis Hamilton összetörte az autót, míg Leclercet Andrea Kimi Antonelli ütötte ki, így egyik versenyzője sem fejezte be a futamot.

„Nem igazán tudom, mi történt, vissza kell néznem – jelentette ki a hétszeres bajnok közvetlen a kiesése után a Sky Sportsnak nyilatkozva. – Ahogy döntött kanyarban mentem, az autóm hátulja kitört, és már nem tudtam megfogni. Kissé ideges volt a kocsi, de előreléptünk a hétvégén, és a tempóm is egészen jónak tűnt. Közeledtem George-ra, és szerintem képes voltam arra a tempóra, amit néhány előttem haladó diktált. Nagyon szokatlan tőlem, hogy nem érek célba egy versenyen, ráadásul ilyen korán esem ki. Ez határozottan nem nagyszerű, de ez van” – tette hozzá a futam 23. körében a 3-as kanyarban hibázó brit.

Leclerc mindkét Mercedesszel kemény csatába keveredett, és azután, hogy összeért Russell-lel, Antonellivel is ütközött, utóbbi eset a versenye végét jelentette. „Kimi hibázott. Nagyon agresszívnak kell lenned az előzéshez egy ilyen pályán, talán túl sok volt. Nekiment a bal hátsómnak, ami a futam végét jelentette a számomra. Csalódást keltő. Nem újonchiba volt, de olyasmi, ami előfordulhat az első, vagy éppen az ötödik évben is.”

„A gumijaim még nem voltak túl rosszak, de gondolom, Kimi kivezető köre nagyon erős volt. Szerintem a csapat azért döntött úgy, hogy kihoz, mert azt gondolta, hogy megelőz engem. Frusztrált voltam a történtek miatt, de nem hiszem, hogy a stratégiának kellene a fő témát jelentenie ma. Egyszerűen Kimi hibája miatt ment kárba minden erőfeszítésünk. Csak akkor tudtuk volna, hogy jó döntést hoztunk-e, ha be tudom fejezni a versenyt. Ez nem történt meg Kimi rontása miatt, szóval nehéz megmondani.”

A ferrarisnak nem ért véget a vasárnapja a kieséssel, a verseny után jelenése volt a sportfelügyelőknél is a Russell-lel történt incidens nyomán. A sportfelügyelők végül úgy határoztak, nem tesznek további lépéseket az ügyben. A monacóit kiütő Antonelli eközben a versenyen összeszedett 15 másodperces időbüntetés mellé 2 büntető pontot is összeszedett.

Folyt egy vizsgálat Lewis Hamilton ellen is, a ferraris a verseny előtt, a bemelegítő körök során elkövetett szabálysértésért kapott 5 rajthelyes büntetést.

Folytatás jövő hétvégén az Olasz Nagydíjjal!

HOLLAND NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes - 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1.271 mp h. 3. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 3.233 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 5.654 mp h. 5. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 6.327 mp h. 6. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 9.044 mp h. 7. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 9.497 mp h. 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 11.709 mp h. 9. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 13.597 mp h. 10. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 14.063 mp h. 11. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 14.511 mp h. 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 17.063 mp h. 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 17.376 mp h. 14. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 19.725 mp h. 15. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 21.565 mp h. 16. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 22.029 mp h. 17. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 23.629 mp h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lando Norris brit McLaren-Mercedes 64 feladta Charles Leclerc monacói Ferrari 52 feladta Lewis Hamilton brit Ferrari 22 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 13 18 309 2. Lando Norris 5 12 16 275 3. Max Verstappen 2 6 16 205 4. George Russell 1 6 16 184 5. Charles Leclerc – 5 14 151 6. Lewis Hamilton – – 14 109 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 9 64 8. Alexander Albon – – 10 64 9. Nico Hülkenberg – 1 5 37 10. Isack Hadjar – 1 7 37 11. Lance Stroll – – 6 32 12. Fernando Alonso – – 6 30 13. Esteban Ocon – – 7 28 14. Pierre Gasly – – 5 20 15. Liam Lawson – – 4 20 16. Oliver Bearman – – 5 16 17. Carlos Sainz – – 7 16 18. Gabriel Bortoleto – – 3 14 19. Cunoda Juki – – 6 12