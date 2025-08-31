Nemzeti Sportrádió

Hamilton rajtbüntetést kapott az Olasz Nagydíjra – hivatalos

2025.08.31. 20:53
Hamilton pocsék vasárnapon van túl Zandvoortban (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Autómobil-szövetség (FIA) öt rajthelyes büntetéssel sújtotta Lewis Hamiltont, miután a Formula–1-es Holland Nagydíj versenyét megelőzően, a bemelegítő körök során követett el szabálytalanságot.

A Nemzetközi Autómobil-szövetség (FIA) már a Holland Nagydíj versenye előtt jelezte, hogy a leintés után vizsgálatot indít Lewis Hamilton ellen, miután a gyanú szerint a brit pilóta vétett a szabályok ellen. A szövetség a hivatalos dokumentumban tisztázta, hogy valamennyi résztvevőt figyelmeztetett, hogy az utolsó kanyarban dupla sárga zászlós jelzés lesz érvényben annak érdekében, hogy ezzel is óvja a csapattagok, a rajtrácson, valamint a bokszutcában tartózkodók biztonságát. 

Az előírások szerint ilyen zászlójelzésnél a versenyzőknek jelentős mértékben vissza kell lassítaniuk, ám a telemetriai adatok tanúsága szerint ezt a brit versenyző nem tette meg több bemelegítő köre során sem. A hétszeres világbajnok ugyanis hiába lassított vissza nagyjából 20 km/ó-val az edzéseken mért adatokhoz képest, és fékezett 70 méterrel korábban a bokszbejárat előtt, az FIA szerint ez nem tekinthető jelentős visszalassulásnak sem az utolsó kanyarnál, sem a bokszbejárat előtt. 

A szövetség megerősítette, hogy a dupla sárga zászló alatt elkövetett szabálysértés súlyosnak számít, és alapvetően 10 rajthelyes büntetést von maga után, ám rámutatott, enyhítő körülményként kezelte, hogy Hamilton lassított és előbb fékezett, így 5 rajthelyes hátrasorolást adott neki a soron következő, Olasz Nagydíjra. 

Vizsgálták a másik Ferrarit vezető Charles Leclerc-t a George Russell elleni incidens okán, ám a sportfelügyelők úgy határoztak, hogy nem tesznek további lépéseket az ügyben. A monacóit kiütő Andrea Kimi Antonelli eközben a versenyen összeszedett 15 másodperces időbüntetés mellé 2 büntetőpontot is összeszedett. 

21 órája

„Most csak szeretnék egy hamburgert, aztán hazamenni” – Norris nehéz helyzetben a kiesése után

Hadjar: Ez az első lépés, amit remélhetőleg még sok további követ.

HOLLAND NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes- 
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1.271 mp h. 
3.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda3.233 mp h. 
4.George RussellbritMercedes5.654 mp h. 
5.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes6.327 mp h. 
6.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari9.044 mp h. 
7.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes9.497 mp h. 
8.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes11.709 mp h. 
9.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda13.597 mp h. 
10.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari14.063 mp h. 
11.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault14.511 mp h. 
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda17.063 mp h. 
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes17.376 mp h. 
14.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari19.725 mp h. 
15.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari21.565 mp h. 
16.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes22.029 mp h. 
17.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault23.629 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes64feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari52feladta
 Lewis HamiltonbritFerrari22feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Oscar Piastri71318309
2. Lando Norris51216275
3. Max Verstappen2616205
4. George Russell1616184
5. Charles Leclerc514151
6. Lewis Hamilton14109
7. Andrea Kimi Antonelli1964
8. Alexander Albon1064
9. Nico Hülkenberg1537
10. Isack Hadjar1737
11. Lance Stroll632
12. Fernando Alonso630
13. Esteban Ocon728
14. Pierre Gasly520
15. Liam Lawson420
16. Oliver Bearman516
17. Carlos Sainz716
18. Gabriel Bortoleto314
19. Cunoda Juki612
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes584
2. Ferrari260
3. Mercedes248
4. Red Bull-Honda214
5. Williams-Mercedes80
6. Aston Martin-Mercedes62
7. Racing Bulls-Honda60
8. Sauber-Ferrari51
9. Haas-Ferrari44
10. Alpine-Renault20
35. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:10.278
2. szabadedzés1. Norris 1:09.890
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:08.972
Időmérő1. Piastri 1:08.662
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
A verseny1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 7., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00

 

