Hamilton rajtbüntetést kapott az Olasz Nagydíjra – hivatalos

A Nemzetközi Autómobil-szövetség (FIA) már a Holland Nagydíj versenye előtt jelezte, hogy a leintés után vizsgálatot indít Lewis Hamilton ellen, miután a gyanú szerint a brit pilóta vétett a szabályok ellen. A szövetség a hivatalos dokumentumban tisztázta, hogy valamennyi résztvevőt figyelmeztetett, hogy az utolsó kanyarban dupla sárga zászlós jelzés lesz érvényben annak érdekében, hogy ezzel is óvja a csapattagok, a rajtrácson, valamint a bokszutcában tartózkodók biztonságát.

Az előírások szerint ilyen zászlójelzésnél a versenyzőknek jelentős mértékben vissza kell lassítaniuk, ám a telemetriai adatok tanúsága szerint ezt a brit versenyző nem tette meg több bemelegítő köre során sem. A hétszeres világbajnok ugyanis hiába lassított vissza nagyjából 20 km/ó-val az edzéseken mért adatokhoz képest, és fékezett 70 méterrel korábban a bokszbejárat előtt, az FIA szerint ez nem tekinthető jelentős visszalassulásnak sem az utolsó kanyarnál, sem a bokszbejárat előtt.

A szövetség megerősítette, hogy a dupla sárga zászló alatt elkövetett szabálysértés súlyosnak számít, és alapvetően 10 rajthelyes büntetést von maga után, ám rámutatott, enyhítő körülményként kezelte, hogy Hamilton lassított és előbb fékezett, így 5 rajthelyes hátrasorolást adott neki a soron következő, Olasz Nagydíjra.

Vizsgálták a másik Ferrarit vezető Charles Leclerc-t a George Russell elleni incidens okán, ám a sportfelügyelők úgy határoztak, hogy nem tesznek további lépéseket az ügyben. A monacóit kiütő Andrea Kimi Antonelli eközben a versenyen összeszedett 15 másodperces időbüntetés mellé 2 büntetőpontot is összeszedett.