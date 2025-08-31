Hamilton rajtbüntetést kapott az Olasz Nagydíjra – hivatalos

A Nemzetközi Autómobil-szövetség (FIA) már a Holland Nagydíj versenye előtt jelezte, hogy a leintés után vizsgálatot indít Lewis Hamilton ellen, miután a gyanú szerint a brit pilóta vétett a szabályok ellen. A szövetség a hivatalos dokumentumban tisztázta, hogy valamennyi résztvevőt figyelmeztetett, hogy az utolsó kanyarban dupla sárga zászlós jelzés lesz érvényben annak érdekében, hogy ezzel is óvja a csapattagok, a rajtrácson, valamint a bokszutcában tartózkodók biztonságát.
Az előírások szerint ilyen zászlójelzésnél a versenyzőknek jelentős mértékben vissza kell lassítaniuk, ám a telemetriai adatok tanúsága szerint ezt a brit versenyző nem tette meg több bemelegítő köre során sem. A hétszeres világbajnok ugyanis hiába lassított vissza nagyjából 20 km/ó-val az edzéseken mért adatokhoz képest, és fékezett 70 méterrel korábban a bokszbejárat előtt, az FIA szerint ez nem tekinthető jelentős visszalassulásnak sem az utolsó kanyarnál, sem a bokszbejárat előtt.
A szövetség megerősítette, hogy a dupla sárga zászló alatt elkövetett szabálysértés súlyosnak számít, és alapvetően 10 rajthelyes büntetést von maga után, ám rámutatott, enyhítő körülményként kezelte, hogy Hamilton lassított és előbb fékezett, így 5 rajthelyes hátrasorolást adott neki a soron következő, Olasz Nagydíjra.
Vizsgálták a másik Ferrarit vezető Charles Leclerc-t a George Russell elleni incidens okán, ám a sportfelügyelők úgy határoztak, hogy nem tesznek további lépéseket az ügyben. A monacóit kiütő Andrea Kimi Antonelli eközben a versenyen összeszedett 15 másodperces időbüntetés mellé 2 büntetőpontot is összeszedett.
HOLLAND NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|-
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1.271 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|3.233 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|5.654 mp h.
|5.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|6.327 mp h.
|6.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|9.044 mp h.
|7.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|9.497 mp h.
|8.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|11.709 mp h.
|9.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|13.597 mp h.
|10.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|14.063 mp h.
|11.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|14.511 mp h.
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|17.063 mp h.
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|17.376 mp h.
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|19.725 mp h.
|15.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|21.565 mp h.
|16.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|22.029 mp h.
|17.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|23.629 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|64
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|52
|feladta
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|22
|feladta
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Oscar Piastri
|7
|13
|18
|309
|2.
|Lando Norris
|5
|12
|16
|275
|3.
|Max Verstappen
|2
|6
|16
|205
|4.
|George Russell
|1
|6
|16
|184
|5.
|Charles Leclerc
|–
|5
|14
|151
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|14
|109
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|1
|9
|64
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|10
|64
|9.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|5
|37
|10.
|Isack Hadjar
|–
|1
|7
|37
|11.
|Lance Stroll
|–
|–
|6
|32
|12.
|Fernando Alonso
|–
|–
|6
|30
|13.
|Esteban Ocon
|–
|–
|7
|28
|14.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|15.
|Liam Lawson
|–
|–
|4
|20
|16.
|Oliver Bearman
|–
|–
|5
|16
|17.
|Carlos Sainz
|–
|–
|7
|16
|18.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|3
|14
|19.
|Cunoda Juki
|–
|–
|6
|12
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|584
|2.
|Ferrari
|260
|3.
|Mercedes
|248
|4.
|Red Bull-Honda
|214
|5.
|Williams-Mercedes
|80
|6.
|Aston Martin-Mercedes
|62
|7.
|Racing Bulls-Honda
|60
|8.
|Sauber-Ferrari
|51
|9.
|Haas-Ferrari
|44
|10.
|Alpine-Renault
|20
|35. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:10.278
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:09.890
|AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:08.972
|Időmérő
|1. Piastri 1:08.662
|AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 7., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00