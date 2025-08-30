Norris és a McLaren óriási fölényben a zandvoorti időmérő előtt

Lando Norris volt a leggyorsabb mindkét pénteki gyakorláson, ám a brit a jó kezdés ellenére megjegyezte, hogy a riválisok közelebb voltak hozzájuk, mint azt szerették volna. Fernando Alonso a második szabadedzésen be is tudott férkőzni a két McLaren közé, ám a spanyol világbajnok sem gondolja úgy, hogy elkaphatják a wokingiakat, helyette a szenvedő Ferrarival, a Red Bull-lal vagy éppen a Mercedesszel venné fel a versenyt a hétvégén.
Noha a nyitó napon nem esett az eső a tréningek ideje alatt, így is nagy káosz alakult ki, háromszor is lendült a piros zászló, Andrea Kimi Antonelli, Lance Stroll és Alexander Albon is összetörte az autóját, miközben többen is megpördültek, rontottak a nagy kihívást jelentő pályán.
A várt eső megérkezett péntekről szombatra virradóan, ám maga a szabadedzés már napos időben kezdődött, és nagyrészt a pálya is felszáradt. Bár a versenyirányítás hivatalosan vizesnek nyilvánította az aszfaltot a nedves foltok miatt, megoszlott a versenyzők között, hogy száraz vagy vizes pályára alkalmas gumit használtak. Köztes esőgumin teljesítette az installációs körét Lance Stroll is, aki a nyitó napon történt balesete után új karosszériát kapott, és bízott benne, hogy az Aston Martin továbbra is jó tempót diktál Zandvoortban.
A gyakorlás eleje meglehetősen csendesen telt, húsz perc elteltével mindössze hat pilóta rendelkezett mért körrel, miközben négyen, Max Verstappen, Cunoda Juki, Liam Lawson és George Russell még a garázst sem hagyta el.
Félidőhöz közeledve aztán megtelt a pálya, és a két McLaren – Norris, Piastri sorrendben – el is foglalta el az első két helyet, míg harmadikként Hamilton érkezett, igaz, keményebb keveréken futott idővel. Az első ötöst ekkor Oliver Bearman és Verstappen tette teljessé.
Az időmérős szimulációk azonban rég látott McLaren-fölényt hoztak, hiszen míg Norrist és Piastrit 242 ezred választotta el az élen, a harmadik Russell lemaradása már 866 ezredet tett ki. A brit mögött elég szoros volt a mezőny, egy tizeden belül érkezett hozzá képest Carlos Sainz Jr., Verstappen és Leclerc is, de nem volt messze Alexander Albon, Stroll, Isack Hadjar, illetve Alonso sem, akit Russell majdnem a falra passzírozott a bokszbejáratnál.
Cunoda a tizenkettedik, a lágy gumin gyors kört össze nem rakó Hamilton a tizennegyedik, míg Antonelli a tizenhetedik pozícióban zárt.
Folytatás 15 órakor az időmérővel.
HOLLAND NAGYDÍJ, A HARMADIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:08.972
|átlag: 222.298 km/ó
|16 kör
|2.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:09.214
|0.242 mp h.
|15
|3.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:09.858
|0.886
|17
|4.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:09.913
|0.941
|23
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:09.925
|0.953
|20
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:09.938
|0.966
|23
|7.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:10.099
|1.127
|22
|8.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:10.103
|1.131
|24
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:10.166
|1.194
|21
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:10.232
|1.260
|20
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:10.300
|1.328
|17
|12.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:10.349
|1.377
|19
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:10.361
|1.389
|21
|14.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:10.373
|1.401
|20
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:10.595
|1.623
|19
|16.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:10.599
|1.627
|24
|17.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:10.697
|1.725
|31
|18.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:10.801
|1.829
|18
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:10.963
|1.991
|24
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:11.054
|2.082
|21
|35. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:10.278
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:09.890
|AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:08.972
|Időmérő
|15.00–16.00
|AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 7., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00