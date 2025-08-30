Norris és a McLaren óriási fölényben a zandvoorti időmérő előtt

Lando Norris volt a leggyorsabb mindkét pénteki gyakorláson, ám a brit a jó kezdés ellenére megjegyezte, hogy a riválisok közelebb voltak hozzájuk, mint azt szerették volna. Fernando Alonso a második szabadedzésen be is tudott férkőzni a két McLaren közé, ám a spanyol világbajnok sem gondolja úgy, hogy elkaphatják a wokingiakat, helyette a szenvedő Ferrarival, a Red Bull-lal vagy éppen a Mercedesszel venné fel a versenyt a hétvégén.

Noha a nyitó napon nem esett az eső a tréningek ideje alatt, így is nagy káosz alakult ki, háromszor is lendült a piros zászló, Andrea Kimi Antonelli, Lance Stroll és Alexander Albon is összetörte az autóját, miközben többen is megpördültek, rontottak a nagy kihívást jelentő pályán.

A várt eső megérkezett péntekről szombatra virradóan, ám maga a szabadedzés már napos időben kezdődött, és nagyrészt a pálya is felszáradt. Bár a versenyirányítás hivatalosan vizesnek nyilvánította az aszfaltot a nedves foltok miatt, megoszlott a versenyzők között, hogy száraz vagy vizes pályára alkalmas gumit használtak. Köztes esőgumin teljesítette az installációs körét Lance Stroll is, aki a nyitó napon történt balesete után új karosszériát kapott, és bízott benne, hogy az Aston Martin továbbra is jó tempót diktál Zandvoortban.

A gyakorlás eleje meglehetősen csendesen telt, húsz perc elteltével mindössze hat pilóta rendelkezett mért körrel, miközben négyen, Max Verstappen, Cunoda Juki, Liam Lawson és George Russell még a garázst sem hagyta el.

Félidőhöz közeledve aztán megtelt a pálya, és a két McLaren – Norris, Piastri sorrendben – el is foglalta el az első két helyet, míg harmadikként Hamilton érkezett, igaz, keményebb keveréken futott idővel. Az első ötöst ekkor Oliver Bearman és Verstappen tette teljessé.

Az időmérős szimulációk azonban rég látott McLaren-fölényt hoztak, hiszen míg Norrist és Piastrit 242 ezred választotta el az élen, a harmadik Russell lemaradása már 866 ezredet tett ki. A brit mögött elég szoros volt a mezőny, egy tizeden belül érkezett hozzá képest Carlos Sainz Jr., Verstappen és Leclerc is, de nem volt messze Alexander Albon, Stroll, Isack Hadjar, illetve Alonso sem, akit Russell majdnem a falra passzírozott a bokszbejáratnál.

Cunoda a tizenkettedik, a lágy gumin gyors kört össze nem rakó Hamilton a tizennegyedik, míg Antonelli a tizenhetedik pozícióban zárt.

Folytatás 15 órakor az időmérővel.

HOLLAND NAGYDÍJ, A HARMADIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:08.972 átlag: 222.298 km/ó 16 kör 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:09.214 0.242 mp h. 15 3. George Russell brit Mercedes 1:09.858 0.886 17 4. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:09.913 0.941 23 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:09.925 0.953 20 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:09.938 0.966 23 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:10.099 1.127 22 8. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:10.103 1.131 24 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:10.166 1.194 21 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:10.232 1.260 20 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:10.300 1.328 17 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:10.349 1.377 19 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:10.361 1.389 21 14. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:10.373 1.401 20 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:10.595 1.623 19 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:10.599 1.627 24 17. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:10.697 1.725 31 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:10.801 1.829 18 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:10.963 1.991 24 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:11.054 2.082 21