Norris és a McLaren óriási fölényben a zandvoorti időmérő előtt

2025.08.30. 11:15
Fotó: AFP
szabadedzés F1 Holland Nagydíj Formula–1
Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse uralta a Formula–1-es Holland Nagydíj harmadik szabadedzését. A wokingiak kettőse mögött meglehetősen nagy lemaradással George Russell (Mercedes) érkezett, míg az első ötöst Carlos Sainz Jr. (Williams) és Max Verstappen (Red Bull) tette teljessé.

Lando Norris volt a leggyorsabb mindkét pénteki gyakorláson, ám a brit a jó kezdés ellenére megjegyezte, hogy a riválisok közelebb voltak hozzájuk, mint azt szerették volna. Fernando Alonso a második szabadedzésen be is tudott férkőzni a két McLaren közé, ám a spanyol világbajnok sem gondolja úgy, hogy elkaphatják a wokingiakat, helyette a szenvedő Ferrarival, a Red Bull-lal vagy éppen a Mercedesszel venné fel a versenyt a hétvégén. 

Noha a nyitó napon nem esett az eső a tréningek ideje alatt, így is nagy káosz alakult ki, háromszor is lendült a piros zászló, Andrea Kimi Antonelli, Lance Stroll és Alexander Albon is összetörte az autóját, miközben többen is megpördültek, rontottak a nagy kihívást jelentő pályán. 

A várt eső megérkezett péntekről szombatra virradóan, ám maga a szabadedzés már napos időben kezdődött, és nagyrészt a pálya is felszáradt. Bár a versenyirányítás hivatalosan vizesnek nyilvánította az aszfaltot a nedves foltok miatt, megoszlott a versenyzők között, hogy száraz vagy vizes pályára alkalmas gumit használtak. Köztes esőgumin teljesítette az installációs körét Lance Stroll is, aki a nyitó napon történt balesete után új karosszériát kapott, és bízott benne, hogy az Aston Martin továbbra is jó tempót diktál Zandvoortban. 

A gyakorlás eleje meglehetősen csendesen telt, húsz perc elteltével mindössze hat pilóta rendelkezett mért körrel, miközben négyen, Max Verstappen, Cunoda Juki, Liam Lawson és George Russell még a garázst sem hagyta el. 

Félidőhöz közeledve aztán megtelt a pálya, és a két McLaren – Norris, Piastri sorrendben – el is foglalta el az első két helyet, míg harmadikként Hamilton érkezett, igaz, keményebb keveréken futott idővel. Az első ötöst ekkor Oliver Bearman és Verstappen tette teljessé. 

Az időmérős szimulációk azonban rég látott McLaren-fölényt hoztak, hiszen míg Norrist és Piastrit 242 ezred választotta el az élen, a harmadik Russell lemaradása már 866 ezredet tett ki. A brit mögött elég szoros volt a mezőny, egy tizeden belül érkezett hozzá képest Carlos Sainz Jr., Verstappen és Leclerc is, de nem volt messze Alexander Albon, Stroll, Isack Hadjar, illetve Alonso sem, akit Russell majdnem a falra passzírozott a bokszbejáratnál. 

Cunoda a tizenkettedik, a lágy gumin gyors kört össze nem rakó Hamilton a tizennegyedik, míg Antonelli a tizenhetedik pozícióban zárt. 

Folytatás 15 órakor az időmérővel.

HOLLAND NAGYDÍJ, A HARMADIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:08.972átlag: 222.298 km/ó16 kör
2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:09.2140.242 mp h.15
3.George RussellbritMercedes1:09.8580.88617
4.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:09.9130.94123
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:09.9250.95320
6.Charles LeclercmonacóiFerrari1:09.9380.96623
7.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:10.0991.12722
8.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:10.1031.13124
9.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:10.1661.19421
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:10.2321.26020
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:10.3001.32817
12.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:10.3491.37719
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:10.3611.38921
14.Lewis HamiltonbritFerrari1:10.3731.40120
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:10.5951.62319
16.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:10.5991.62724
17.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:10.6971.72531
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:10.8011.82918
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:10.9631.99124
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:11.0542.08221

 

35. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:10.278
2. szabadedzés1. Norris 1:09.890
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:08.972
Időmérő15.00–16.00
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 7., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00

 

 

