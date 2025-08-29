Nemzeti Sportrádió

Kétszer lendült a piros zászló, törtek az autók – Norris maradt az élen Zandvoortban

2025.08.29. 17:12
Fotó: AFP
Lando Norris (McLaren) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Holland Nagydíj második szabadedzésén. Mögötte Fernando Alonso (Aston Martin) és Oscar Piastri (McLaren) érkezett, majd George Russell (Mercedes) és Max Verstappen (Red Bull) zárta az első ötöst.

Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, a McLaren kezdett a legjobb formában a zandvoorti pályán. A wokingiak házon belüli csatájában ezúttal Lando Norris kerekedett felül, aki három tizeddel előzte meg a vb-éllovas csapattársát, Oscar Piastrit. A kettős mögött ugyanakkor szokatlan sorrend alakult ki, hiszen az Aston Martin párosa, illetve a williamses Alexander Albon tette teljessé az első ötöst, miközben a gyakorlás leintése után a rajtgyakorlatnál magát a kavicságyban elásó Max Verstappen hatodik lett. 

A két Mercedes közül George Russell a hetedik helyen, míg a piros zászlót előidéző Andrea Kimi Antonelli a holland vetélytárshoz hasonlóan a kavicságyban zárta a gyakorlást, míg a két Ferrari a top 10-en kívül végzett. 

Bár húsz perccel a második gyakorlás kezdete előtt leszakadt az ég, az esemény kezdetén főként száraz volt a pálya, így a mezőny slick gumikon kezdte meg a körözést. Az első piros zászlóra azonban ezúttal sem kellett sokat várni, bő tíz perc után Lance Stroll dobta el az Aston Martint a 3-as kanyarnál, majd a fal állította mag. Ekkor Oliver Bearman állt az élen, mögötte Norris, a két Sauber, valamint Verstappen érkezett, a két Ferrari továbbra is a top 10-en kívül tanyázott, míg Isack Hadjar mért kör nélkül állt. 

A francia ezen a folytatásban tudott változtatni, mivel nem sokkal az újraindítás után leállt alatta a Racing Bulls, ami virtuális biztonsági autós jelzést vont maga után. A korlátozás vége után aztán Hamilton hibázott, és mutatott be egy újabb megpördülést a Ferrarival, de ezúttal is sikerült elkerülnie a falat. 

Alexander Albon azonban már nem volt ilyen szerencsés: a thaiföldi az egyes kanyarnál találta el a falat, majd ásta el a Williamst a kavicságyban, amiért újra lendült a piros zászló. A mezőny ekkor újra visszatért a bokszutcába, ahol Russell majdnem nekiütközött a garázs elé beforduló Piastriba, de szerencséjükre el tudta kerülni a nagyobb bajt. 

Az újabb újraindításkor Norris vezetett Alonso és Piastri előtt, majd Russell és Verstappen alkotta az első ötöst, míg az előrelépő Ferrarik a hatodik és a nyolcadik helyen érkeztek. 

A folytatásban a mezőny nagy része versenyszimulációt futott, és a gyors kört kezdő Leclerc sem fejezte be a próbálkozását, így nem igazán változott a sorrend az utolsó tizenöt percben. Norris az első után a második edzésen is leggyorsabbnak bizonyult, előnye 87 ezred volt Alonso előtt, míg Piastri további két ezred lemaradással érkezett a harmadik pozícióban. 

A negyedik Russell lett, majd Verstappen, Hamilton, Cunoda Juki, Leclerc, Franco Colapinto és Hülkenberg zárta a top 10-et. Az első edzésen autót törő Antonelli tizenkettedik lett. 

Folytatás szombaton 11 óra 30 perckor a harmadik edzéssel.

HOLLAND NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:09.890átlag: 219.379 km/ó28 kör
  2.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:09.9770.087  mp h.20
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:09.9790.08929
  4.George RussellbritMercedes1:10.2740.38425
  5.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:10.4780.58823
  6.Lewis HamiltonbritFerrari1:10.7380.84822
  7.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:10.7950.90526
  8.Charles LeclercmonacóiFerrari1:10.8340.94423
  9.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:10.9571.06726
10.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:11.0801.19025
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:11.1131.22326
12.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:11.1851.29521
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:11.3201.43025
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:11.3391.44925
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:11.3611.47123
16.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:11.6821.79230
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:11.7561.86616
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:11.9752.0857
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:12.1222.23228
20.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda- 1


 

35. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:10.278
2. szabadedzés1. Norris 1:09.890
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
3. szabadedzés11.30–12.30
Időmérő15.00–16.00
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 7., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00

 

 

