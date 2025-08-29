Kétszer lendült a piros zászló, törtek az autók – Norris maradt az élen Zandvoortban

Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, a McLaren kezdett a legjobb formában a zandvoorti pályán. A wokingiak házon belüli csatájában ezúttal Lando Norris kerekedett felül, aki három tizeddel előzte meg a vb-éllovas csapattársát, Oscar Piastrit. A kettős mögött ugyanakkor szokatlan sorrend alakult ki, hiszen az Aston Martin párosa, illetve a williamses Alexander Albon tette teljessé az első ötöst, miközben a gyakorlás leintése után a rajtgyakorlatnál magát a kavicságyban elásó Max Verstappen hatodik lett.

A két Mercedes közül George Russell a hetedik helyen, míg a piros zászlót előidéző Andrea Kimi Antonelli a holland vetélytárshoz hasonlóan a kavicságyban zárta a gyakorlást, míg a két Ferrari a top 10-en kívül végzett.

Bár húsz perccel a második gyakorlás kezdete előtt leszakadt az ég, az esemény kezdetén főként száraz volt a pálya, így a mezőny slick gumikon kezdte meg a körözést. Az első piros zászlóra azonban ezúttal sem kellett sokat várni, bő tíz perc után Lance Stroll dobta el az Aston Martint a 3-as kanyarnál, majd a fal állította mag. Ekkor Oliver Bearman állt az élen, mögötte Norris, a két Sauber, valamint Verstappen érkezett, a két Ferrari továbbra is a top 10-en kívül tanyázott, míg Isack Hadjar mért kör nélkül állt.

A francia ezen a folytatásban tudott változtatni, mivel nem sokkal az újraindítás után leállt alatta a Racing Bulls, ami virtuális biztonsági autós jelzést vont maga után. A korlátozás vége után aztán Hamilton hibázott, és mutatott be egy újabb megpördülést a Ferrarival, de ezúttal is sikerült elkerülnie a falat.

Alexander Albon azonban már nem volt ilyen szerencsés: a thaiföldi az egyes kanyarnál találta el a falat, majd ásta el a Williamst a kavicságyban, amiért újra lendült a piros zászló. A mezőny ekkor újra visszatért a bokszutcába, ahol Russell majdnem nekiütközött a garázs elé beforduló Piastriba, de szerencséjükre el tudta kerülni a nagyobb bajt.

Az újabb újraindításkor Norris vezetett Alonso és Piastri előtt, majd Russell és Verstappen alkotta az első ötöst, míg az előrelépő Ferrarik a hatodik és a nyolcadik helyen érkeztek.

A folytatásban a mezőny nagy része versenyszimulációt futott, és a gyors kört kezdő Leclerc sem fejezte be a próbálkozását, így nem igazán változott a sorrend az utolsó tizenöt percben. Norris az első után a második edzésen is leggyorsabbnak bizonyult, előnye 87 ezred volt Alonso előtt, míg Piastri további két ezred lemaradással érkezett a harmadik pozícióban.

A negyedik Russell lett, majd Verstappen, Hamilton, Cunoda Juki, Leclerc, Franco Colapinto és Hülkenberg zárta a top 10-et. Az első edzésen autót törő Antonelli tizenkettedik lett.

Folytatás szombaton 11 óra 30 perckor a harmadik edzéssel.

HOLLAND NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:09.890 átlag: 219.379 km/ó 28 kör 2. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:09.977 0.087 mp h. 20 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:09.979 0.089 29 4. George Russell brit Mercedes 1:10.274 0.384 25 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:10.478 0.588 23 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:10.738 0.848 22 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:10.795 0.905 26 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:10.834 0.944 23 9. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:10.957 1.067 26 10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:11.080 1.190 25 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:11.113 1.223 26 12. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:11.185 1.295 21 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:11.320 1.430 25 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:11.339 1.449 25 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:11.361 1.471 23 16. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:11.682 1.792 30 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:11.756 1.866 16 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:11.975 2.085 7 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:12.122 2.232 28 20. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda - 1



