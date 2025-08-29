Kétszer lendült a piros zászló, törtek az autók – Norris maradt az élen Zandvoortban

Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, a McLaren kezdett a legjobb formában a zandvoorti pályán. A wokingiak házon belüli csatájában ezúttal Lando Norris kerekedett felül, aki három tizeddel előzte meg a vb-éllovas csapattársát, Oscar Piastrit. A kettős mögött ugyanakkor szokatlan sorrend alakult ki, hiszen az Aston Martin párosa, illetve a williamses Alexander Albon tette teljessé az első ötöst, miközben a gyakorlás leintése után a rajtgyakorlatnál magát a kavicságyban elásó Max Verstappen hatodik lett.
A két Mercedes közül George Russell a hetedik helyen, míg a piros zászlót előidéző Andrea Kimi Antonelli a holland vetélytárshoz hasonlóan a kavicságyban zárta a gyakorlást, míg a két Ferrari a top 10-en kívül végzett.
Bár húsz perccel a második gyakorlás kezdete előtt leszakadt az ég, az esemény kezdetén főként száraz volt a pálya, így a mezőny slick gumikon kezdte meg a körözést. Az első piros zászlóra azonban ezúttal sem kellett sokat várni, bő tíz perc után Lance Stroll dobta el az Aston Martint a 3-as kanyarnál, majd a fal állította mag. Ekkor Oliver Bearman állt az élen, mögötte Norris, a két Sauber, valamint Verstappen érkezett, a két Ferrari továbbra is a top 10-en kívül tanyázott, míg Isack Hadjar mért kör nélkül állt.
A francia ezen a folytatásban tudott változtatni, mivel nem sokkal az újraindítás után leállt alatta a Racing Bulls, ami virtuális biztonsági autós jelzést vont maga után. A korlátozás vége után aztán Hamilton hibázott, és mutatott be egy újabb megpördülést a Ferrarival, de ezúttal is sikerült elkerülnie a falat.
Alexander Albon azonban már nem volt ilyen szerencsés: a thaiföldi az egyes kanyarnál találta el a falat, majd ásta el a Williamst a kavicságyban, amiért újra lendült a piros zászló. A mezőny ekkor újra visszatért a bokszutcába, ahol Russell majdnem nekiütközött a garázs elé beforduló Piastriba, de szerencséjükre el tudta kerülni a nagyobb bajt.
Az újabb újraindításkor Norris vezetett Alonso és Piastri előtt, majd Russell és Verstappen alkotta az első ötöst, míg az előrelépő Ferrarik a hatodik és a nyolcadik helyen érkeztek.
A folytatásban a mezőny nagy része versenyszimulációt futott, és a gyors kört kezdő Leclerc sem fejezte be a próbálkozását, így nem igazán változott a sorrend az utolsó tizenöt percben. Norris az első után a második edzésen is leggyorsabbnak bizonyult, előnye 87 ezred volt Alonso előtt, míg Piastri további két ezred lemaradással érkezett a harmadik pozícióban.
A negyedik Russell lett, majd Verstappen, Hamilton, Cunoda Juki, Leclerc, Franco Colapinto és Hülkenberg zárta a top 10-et. Az első edzésen autót törő Antonelli tizenkettedik lett.
Folytatás szombaton 11 óra 30 perckor a harmadik edzéssel.
HOLLAND NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:09.890
|átlag: 219.379 km/ó
|28 kör
|2.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:09.977
|0.087 mp h.
|20
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:09.979
|0.089
|29
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:10.274
|0.384
|25
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:10.478
|0.588
|23
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:10.738
|0.848
|22
|7.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:10.795
|0.905
|26
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:10.834
|0.944
|23
|9.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:10.957
|1.067
|26
|10.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:11.080
|1.190
|25
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:11.113
|1.223
|26
|12.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:11.185
|1.295
|21
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:11.320
|1.430
|25
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:11.339
|1.449
|25
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:11.361
|1.471
|23
|16.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:11.682
|1.792
|30
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:11.756
|1.866
|16
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:11.975
|2.085
|7
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:12.122
|2.232
|28
|20.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|-
|1
|35. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:10.278
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:09.890
|AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|11.30–12.30
|Időmérő
|15.00–16.00
|AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 7., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00