F1, Katari Nagydíj, sprintverseny
Oscar Piastri várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Katari Nagydíj sprintversenyén, így remek esélye van rá, hogy csökkentse a lemaradását az összetettben, hiszen az éllovas Lando Norris a harmadik, míg az ausztrállal pontazonossággal álló Max Verstappen a hatodik helyről indulhat. A McLareneket George Russell választja szét, míg a címvédő elé Fernando Alonso és Cunoda Juki fért még be. Arról, hogy miként alakul az év utolsó minifutama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
KATARI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|4.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|5.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|8.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|9.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|11.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|Bokszutcai rajt
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
