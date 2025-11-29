Nemzeti Sportrádió

F1, Katari Nagydíj, sprintverseny

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 14:44
Fotó: AFP
Címkék
F1 sprintverseny Formula–1 Katari Nagydíj
Oscar Piastri várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Katari Nagydíj sprintversenyén, így remek esélye van rá, hogy csökkentse a lemaradását az összetettben, hiszen az éllovas Lando Norris a harmadik, míg az ausztrállal pontazonossággal álló Max Verstappen a hatodik helyről indulhat. A McLareneket George Russell választja szét, míg a címvédő elé Fernando Alonso és Cunoda Juki fért még be. Arról, hogy miként alakul az év utolsó minifutama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

KATARI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE

1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
2.George RussellbritMercedes
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
4.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
5.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
7.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
8.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
9.Charles LeclercmonacóiFerrari
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
11.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
14.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
16.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
Bokszutcai rajtLance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
 Lewis HamiltonbritFerrari
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
 Franco ColapintoargentinAlpine-Renault

 

 

F1 sprintverseny Formula–1 Katari Nagydíj
Legfrissebb hírek

„Szép az idő” – Hamilton nem talált más pozitívumot a katari sprintidőmérője után

F1
18 órája

Piastri visszatért az élre; Norris harmadik, Verstappen csak hatodik a katari sprintidőmérőn

F1
19 órája

„Akár holnap is könnyedén kiszállhatok a Formula–1-ből” – a 2026-os szabályoktól függ Verstappen jövője

F1
19 órája

„Tudom, hogy jövőre is ott leszek a rajtrácson” – Hadjar rendkívül magabiztos

F1
23 órája

A két McLaren az élen, Verstappen a top 5-ön kívül a katari sprintidőmérő előtt

F1
Tegnap, 14:15

Norris felül az F1 trónjára Katarban, vagy az utolsó nagydíjra tolódik a bajnokavatás?

F1
2025.11.27. 14:41

Mick Schumacher előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Cadillackel

F1
2025.11.26. 19:02

Adrian Newey lesz az Aston Martin új csapatfőnöke – hivatalos

F1
2025.11.26. 18:01
Ezek is érdekelhetik