Piastri a végén csapott le, és elhappolta Norris elől a pole-t; Hadjar negyedik a zandvoorti időmérőn

Lando Norris ott folytatta a nyári szünet után, ahol befejezte előtte: az élen. A Zandvoortban egy évvel ezelőtt domináló, s pole pozícióját győzelemre váltó brit pilóta a Holland Nagydíj mindhárom szabadedzésén a leggyorsabbnak bizonyult, és magabiztosan készülhetett a folytatásra. A bajnokságot vezető Oscar Piastri eközben kissé lépéshátrányban volt már a hétvége kezdete óta, de a McLaren fölénye tehát egyértelmű volt az üldözőboly előtt, és az volt a kérdés, az ausztrál tud-e fordítani a helyzetén.
A wokingiak házi csatájának alakulása mellett, az tartogatta a legnagyobb izgalmat, hogy mely versenyzők férnek oda a második rajtsorba, hiszen Max Verstappen, George Russell, a Ferrari, a Williams és a pénteken remeklő Aston Martin is közel volt egymáshoz a három tréningen.
A silverstone-iak azonban már az első szakaszban elvesztettek egy autót, miután Lance Stroll a 13-as kanyarnál rontott, átszántott a kavicságyon, majd eltalálta a falat. Noha a kanadai az eset után vissza tudott térni a bokszutcába, onnan már nem tudott visszajönni a pályára.
Bár az első köröktől fogva Norris vezetett, végül Piastri elsőségével zárult a Q1, miután az ausztrál a végén újabb gyors kört teljesített. Harmadikként Russell következett, majd a hazai közönség előtt versenyző Verstappen, Liam Lawson a Racing Bullsszal, a javuló Andrea Kimi Antonelli, Pierre Gasly, valamint a Ferrari kettőse tette teljessé az első tízest, amelyet szűk hat tized választott el egymástól.
Továbbjutott még Alonso, Cunoda Juki, Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr. és Gabriel Bortoleto, így mindkét Williams és egy Sauber is képviseltette magát a Q2-ben.
Kiesett: Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman és Lance Stroll.
A második szakaszban Norris visszaállt az élre, igaz, csak 9 századdal előzte meg Piastrit. Harmadikként Verstappen végzett, majd Hamilton, Leclerc sorrendben a két Ferrari, Russell, az utolsó pillanatokban előrelépő Alonso, a Racing Bulls pilótapárosa, valamint Sainz zárta a top 10-et.
Kiesett: Antonelli, az azonos köridőt elérő Cunoda és Bortoleto, Gasly, illetve a gumikra panaszkodó Albon.
Az utolsó szakaszban Piastri kezdett jobban, az ausztrál 12 ezreddel előzte meg Norrist, ami parázs végjátékot ígért. A harmadik helyről Verstappen várta a folytatást, majd Russell és a Ferrari kettőse következett, miközben Alonso nyolcadik volt az első próbálkozásokat követően.
Bár a középső szektornál Piastri és Norris is javulóban volt, végül egyikük sem tudott faragni az idején, ami azt jelentette, hogy az ausztrál szerezte meg a pole pozíciót. Piastri az idei és egyben pályafutása ötödik rajtelsőségét szerezte meg, miközben a McLaren kisajátította az első rajtsort.
A hazai pályán versenyző Verstappen az utolsó pillanatokban még abszolút legjobb második részidővel hívta fel magára a figyelmet, majd foglalta el szűk három tized lemaradással a harmadik helyet. A negyedik meglepetésre Hadjar lett a Racing Bullsszal, majd Russell, a Ferrari duója, Lawson, Sainz és Alonso zárta az első tízest.
Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel
HOLLAND NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:08.662
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:08.674
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:08.925
|4.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:09.208
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:09.255
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:09.340
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:09.390
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:09.500
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:09.505
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:09.630
|11.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:09.493
|12.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:09.622
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:09.622
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:09.637
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:09.652
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:10.104
|17.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:10.195
|18.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:10.197
|19.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:10.262
|20.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|-
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Piastri
|1:09.338
|1.
|Norris
|1:08.874
|2.
|Norris
|1:09.469
|2.
|Piastri
|1:08.964
|3.
|Russell
|1:09.676
|3.
|Verstappen
|1:09.122
|4.
|Verstappen
|1:09.696
|4.
|Hamilton
|1:09.261
|5.
|Lawson
|1:09.779
|5.
|Leclerc
|1:09.304
|6.
|Albon
|1:09.792
|6.
|Russell
|1:09.313
|7.
|Antonelli
|1:09.845
|7.
|Alonso
|1:09.366
|8.
|Gasly
|1:09.894
|8.
|Lawson
|1:09.383
|9.
|Hamilton
|1:09.900
|9.
|Hadjar
|1:09.439
|10.
|Leclerc
|1:09.906
|10.
|Sainz
|1:09.472
|11.
|Alonso
|1:09.950
|11.
|Antonelli
|1:09.493
|12.
|Cunoda
|1:09.954
|12.
|Cunoda
|1:09.622
|13.
|Hadjar
|1:09.966
|13.
|Bortoleto
|1:09.622
|14.
|Sainz
|1:09.980
|14.
|Gasly
|1:09.637
|15.
|Bortoleto
|1:10.037
|15.
|Albon
|1:09.652
|16.
|Colapinto
|1:10.104
|17.
|Hülkenberg
|1:10.195
|18.
|Ocon
|1:10.197
|19.
|Bearman
|1:10.262
|20.
|Stroll
|-
|35. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:10.278
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:09.890
|AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:08.972
|Időmérő
|1. Piastri 1:08.662
|AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 7., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00