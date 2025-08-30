Piastri a végén csapott le, és elhappolta Norris elől a pole-t; Hadjar negyedik a zandvoorti időmérőn

Lando Norris ott folytatta a nyári szünet után, ahol befejezte előtte: az élen. A Zandvoortban egy évvel ezelőtt domináló, s pole pozícióját győzelemre váltó brit pilóta a Holland Nagydíj mindhárom szabadedzésén a leggyorsabbnak bizonyult, és magabiztosan készülhetett a folytatásra. A bajnokságot vezető Oscar Piastri eközben kissé lépéshátrányban volt már a hétvége kezdete óta, de a McLaren fölénye tehát egyértelmű volt az üldözőboly előtt, és az volt a kérdés, az ausztrál tud-e fordítani a helyzetén.

A wokingiak házi csatájának alakulása mellett, az tartogatta a legnagyobb izgalmat, hogy mely versenyzők férnek oda a második rajtsorba, hiszen Max Verstappen, George Russell, a Ferrari, a Williams és a pénteken remeklő Aston Martin is közel volt egymáshoz a három tréningen.

A silverstone-iak azonban már az első szakaszban elvesztettek egy autót, miután Lance Stroll a 13-as kanyarnál rontott, átszántott a kavicságyon, majd eltalálta a falat. Noha a kanadai az eset után vissza tudott térni a bokszutcába, onnan már nem tudott visszajönni a pályára.

Bár az első köröktől fogva Norris vezetett, végül Piastri elsőségével zárult a Q1, miután az ausztrál a végén újabb gyors kört teljesített. Harmadikként Russell következett, majd a hazai közönség előtt versenyző Verstappen, Liam Lawson a Racing Bullsszal, a javuló Andrea Kimi Antonelli, Pierre Gasly, valamint a Ferrari kettőse tette teljessé az első tízest, amelyet szűk hat tized választott el egymástól.

Továbbjutott még Alonso, Cunoda Juki, Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr. és Gabriel Bortoleto, így mindkét Williams és egy Sauber is képviseltette magát a Q2-ben.

Kiesett: Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman és Lance Stroll.

A második szakaszban Norris visszaállt az élre, igaz, csak 9 századdal előzte meg Piastrit. Harmadikként Verstappen végzett, majd Hamilton, Leclerc sorrendben a két Ferrari, Russell, az utolsó pillanatokban előrelépő Alonso, a Racing Bulls pilótapárosa, valamint Sainz zárta a top 10-et.

Kiesett: Antonelli, az azonos köridőt elérő Cunoda és Bortoleto, Gasly, illetve a gumikra panaszkodó Albon.

Az utolsó szakaszban Piastri kezdett jobban, az ausztrál 12 ezreddel előzte meg Norrist, ami parázs végjátékot ígért. A harmadik helyről Verstappen várta a folytatást, majd Russell és a Ferrari kettőse következett, miközben Alonso nyolcadik volt az első próbálkozásokat követően.

Bár a középső szektornál Piastri és Norris is javulóban volt, végül egyikük sem tudott faragni az idején, ami azt jelentette, hogy az ausztrál szerezte meg a pole pozíciót. Piastri az idei és egyben pályafutása ötödik rajtelsőségét szerezte meg, miközben a McLaren kisajátította az első rajtsort.

A hazai pályán versenyző Verstappen az utolsó pillanatokban még abszolút legjobb második részidővel hívta fel magára a figyelmet, majd foglalta el szűk három tized lemaradással a harmadik helyet. A negyedik meglepetésre Hadjar lett a Racing Bullsszal, majd Russell, a Ferrari duója, Lawson, Sainz és Alonso zárta az első tízest.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel



HOLLAND NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:08.662 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:08.674 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:08.925 4. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:09.208 5. George Russell brit Mercedes 1:09.255 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:09.340 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:09.390 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:09.500 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:09.505 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:09.630 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:09.493 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:09.622 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:09.622 14. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:09.637 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:09.652 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:10.104 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:10.195 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:10.197 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:10.262 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes -

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Piastri 1:09.338 1. Norris 1:08.874 2. Norris 1:09.469 2. Piastri 1:08.964 3. Russell 1:09.676 3. Verstappen 1:09.122 4. Verstappen 1:09.696 4. Hamilton 1:09.261 5. Lawson 1:09.779 5. Leclerc 1:09.304 6. Albon 1:09.792 6. Russell 1:09.313 7. Antonelli 1:09.845 7. Alonso 1:09.366 8. Gasly 1:09.894 8. Lawson 1:09.383 9. Hamilton 1:09.900 9. Hadjar 1:09.439 10. Leclerc 1:09.906 10. Sainz 1:09.472 11. Alonso 1:09.950 11. Antonelli 1:09.493 12. Cunoda 1:09.954 12. Cunoda 1:09.622 13. Hadjar 1:09.966 13. Bortoleto 1:09.622 14. Sainz 1:09.980 14. Gasly 1:09.637 15. Bortoleto 1:10.037 15. Albon 1:09.652 16. Colapinto 1:10.104 17. Hülkenberg 1:10.195 18. Ocon 1:10.197 19. Bearman 1:10.262 20. Stroll -