F1, Holland Nagydíj, verseny

2025.08.31. 14:31
Fotó: AFP
Hiába uralta a szabadedzéseket Lando Norris, a Formula–1-es Holland Nagydíj időmérőjének döntő pillanatában Oscar Piastri volt a gyorsabb 12 ezreddel, így a vb-éllovas várhatja az élről a piros a lámpák kialvását, míg a brit a második helyről támadhat. A második soron Max Verstappen és meglepetésre Isack Hadjar, míg a harmadik George Russell és Charles Leclerc osztozhat. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

 

F1
22 órája

Norris szerint a szerencsén is múlt; Leclerc rendkívül csalódott a zandvoorti időmérő után

Hadjar nem számított ilyen nagyszerű eredményre; Alonso úgy érzi, a tizedik helyet érdemelte meg.

 

HOLLAND NAGYDÍJ, RAJTSORREND

  1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
  2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
  3.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
  4.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
  5.George RussellbritMercedes
  6.Charles LeclercmonacóiFerrari
  7.Lewis HamiltonbritFerrari
  8.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
  9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
11.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
12.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault
17.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
Bokszutcai rajtOliver BearmanbritHaas-Ferrari

 

35. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:10.278
2. szabadedzés1. Norris 1:09.890
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:08.972
Időmérő1. Piastri 1:08.662
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 7., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00

 

