F1, Holland Nagydíj, verseny

HOLLAND NAGYDÍJ, RAJTSORREND
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|4.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|11.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|12.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|17.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|18.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|Bokszutcai rajt
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|35. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:10.278
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:09.890
|AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:08.972
|Időmérő
|1. Piastri 1:08.662
|AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 7., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00